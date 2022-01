Ha a partner bizonytalan az adoptációval kapcsolatban

Előfordulhat, hogy bár Ön szeretne örökbe fogadni, a párja nem. Ilyenkor sokakban felmerül a kérdés, hogyan tovább, ha ő nem támogat 100 százalékosan.

Tudnia kell, hogy a párok többségénél az egyik fél jobban érdeklődik az örökbefogadás iránt, mint a másik. Nem könnyű választ adni arra a kérdésre, hogy mit csináljunk, amikor a házaspár egyik tagja örökbe akar fogadni egy gyermeket, a másik azonban nem. Ez a döntés mindkét fél életét örökre megváltoztatja, és senki sem érdemli meg, hogy belekényszerítsék a szülőségbe, ahogyan egyetlen gyermek sem érdemli azt, hogy olyan szülőkhöz kerüljön, akiknek egyike nem akarja őt teljes szívvel gyermekének.

Beszéljenek egymással!

Nagyon fontos megértenie, hogy miért hezitál a párja. Ne gondolja azt, hogy tudja. Aggódhat amiatt, hogy tudna-e szeretni egy adoptált gyermeket, mennyibe kerül az örökbefogadás, hogy túl öregnek érzi magát apává vagy anyává válni, vagy amiatt, hogyan reagálnak a szülei vagy - amennyiben vannak - a biológiai gyerekei? A lényeg az, hogy nem fogja megtudni anélkül, hogy megkérdezné, és ami még fontosabb, figyeljen a válaszára, ahelyett, hogy már az ellenérveken gondolkodna! Ossza meg vele Ön is a saját aggodalmait! (Ne tagadja, hogy léteznek ilyenek!)

Mondja el neki, hogy hogyan zajlik az örökbefogadás, és kérje az engedélyét, hogy megoszthassa vele a folyamatról szerzett információkat. Ne várja el tőle, hogy ugyanolyan lelkes legyen, mint Ön. Időközben ne felejtsék el élvezni az életetüket párként! Emlékezzennek arra, hogy elsősorban miért házasodtak össze!

Menjenek el együtt egy örökbefogadó családokat támogató csoportba, vagy gyermekvédelmi szakszolgálathoz, esetleg örökbefogadást közvetítő civil szervezethez tájékoztatás kérése céljából, azzal az ígérettel egymás felé, hogy ez nem jelenti azt, hogy örökbe is fognak fogadni egy gyermeket. Más adoptáló családokkal töltött idő hihetetlenül hasznos, hogy normalizálja a folyamatot, illetve a felmerülő kérdésekre is választ kapjanak! Ha a házastársa túl korainak érzi, akkor egyezzenek meg abban, hogy a jövőben visszatérnek ehhez a lehetőséghez. Ne habozzanak felkeresni egy pszichoterapeutát (párterapeutát, családterapeutát), aki segít a kommunikációban, és ha szükséges, válasszanak olyat, aki ért a terméketlenségi problémákhoz is.

Bármennyire is nehéz, adjon a párjának időt! Mindannyian különböző gyorsasággal és módon dolgozzuk fel a fájdalmat és hozunk döntéseket.

