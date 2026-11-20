A bórra mint mikrotápanyagra eddig kevés figyelmet szentelt a tudomány, nem sorolják ugyanis az esszenciális tápanyagok közé. Tudományos kutatások szerint azonban szerepet játszhat a csontok és ízületek anyagcseréjében, a hormonháztartás működésében, hatással lehet az agyi funkciókra és gyulladáscsökkentő tulajdonsággal is bírhat.

A bór az emberi szervezetben nagyon kis mennyiségben található meg, ezért a nyomelemek közé tartozik ez az ásványi anyag.

Noha nem esszenciális mikroelemről van szó, táplálkozásélettani jelentősége mégis lehet:

támogathatja a csonttömeg megőrzését, a csontok felépítő folyamatait, erősítheti a csontokat

bizonyos fehérjék, hormonok (főként ösztrogén és tesztoszteron) és enzimek aktivitásában, előállításában és megőrzésében lehet szerepe

támogathatja az izomtömeg növekedését

fontos szerepet tölthet be az aminosav- és fehérje-anyagcserében

az agyi funkciók tekintetében a rövid és hosszú távú memória, a figyelemösszpontosítás, a felfogóképesség és a finommotoros képességek terén lehet szerepe.

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A bór természetes forrásai

Mivel nem esszenciális tápanyagról van szó, ajánlott napi beviteli érték sincs rá meghatározva. Becslések szerint egy egészséges felnőtt napi igénye 0,3-1 mg lehet.

A bór főleg növényi élelmiszerekben és az ivóvízben található meg.

Jó bórforrások a következők (a felsorolás a legnagyobb mennyiségben bórt tartalmazó élelmiszerrel kezdődik csökkenő sorrendben):

őszibarack

uborka

szója

szilva

mazsola

piros bogyós gyümölcsök

piros retek

olajos magvak

cékla

zeller

avokádó

datolya

sárgabarack

sárgarépa

karfiol

alma

körte

citrusfélék

paradicsom

Hiányának tünetei

Ha a szervezet nem jut elegendő bórhoz, az alábbi tünetek jelentkezhetnek:

a csontok gyengülése következtében fokozott csonttöréskockázat

fokozott hajhullás

az immunrendszer gyengülése

izomgörcsök, főleg a lábszár területén

ízületi fájdalmak

nyugtalanság, feszültség

észlelési zavarok, memóriaproblémák

gyerekeknél agresszivitás

Egy kevéssé kutatott mikrotápanyagról van szó, ezért legyünk óvatosak!

A napi minimális beviteli mennyiségére vonatkozóan – ahogy már említettük – hivatalos ajánlás nincs. Kutatások megállapításai szerint a legmagasabb napi tolerálható mennyiség bórból maximum 20 mg.

A bórt tartalmazó táplálékkiegészítőkkel legyünk óvatosak, mivel a bór túladagolása negatívan befolyásolhatja bizonyos enzimek aktivitását. Ezért mielőtt bórt tartalmazó étrend-kiegészítő szedésébe kezdene, feltétlenül konzultáljon orvosával!

Kiegyensúlyozott, változatos táplálkozással az egészséges emberek napi igénye problémamentesen fedezhető.

Hiányához egyoldalú táplálkozás, valamint felszívódási zavarok vezethetnek, illetve megfigyelték, hogy gyakran együtt fordul elő allergiás bőrbetegségekkel, ekcémával, aknéval, illetve gyenge immunrendszerrel. Étrend-kiegészítővel történő bórpótlás ilyen esetben is csak orvosi javaslatra lehetséges.

A bór szervezetben való hasznosulását rontja a klórozott ivóvíz, a klórtartalmú antibiotikumok és az alkohol.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; Bor-Mangel behandeln und vorbeugen (Kaiser Apotheke)