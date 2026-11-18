A cukormentes alternatívák egyre nagyobb teret nyernek a mindennapi táplálkozásban, az üdítőkből például könnyű szívvel váltunk a zero változatokra. Az édességeknél ez a folyamat lassabb, ami nem is véletlen, hiszen a cukormentes verziók akár 50-70 százalékkal is drágábbak lehetnek, derül ki a Kifli.hu adataiból.

Akár egészségügyi okból kénytelen valaki csökkenteni a cukorfogyasztását, akár az egészségtudatosság jegyében teszi, napjainkban egyre egyszerűbb beszerezni a cukormentes élelmiszereket, ráadásul van, ahol már nem is kell felárat fizetni a zero termékekért.

A Kifli.hu-nál a speciális diétás és gluténmentes termékek iránti kereslet egyetlen év alatt közel 300 százalékkal emelkedett. A cukormentes áruk szintén egyre népszerűbbek: a cukormentes és hozzáadott cukor nélküli termékek forgalma 2026. január–októberben 41 százalékkal nőtt (1,27-ről 1,79 milliárd forintra), ami dinamikusabb, mint a teljes élelmiszer-forgalom növekedése (+35 százalék). Idén októberben minden ötödik rendelésben szerepelt cukormentes vagy hozzáadott cukor nélküli termék.

„Ma már nagyon különböző okokból keresik a vásárlók a cukormentes alternatívákat. Van, akinek egészségügyi okokból fontos a cukorbevitel korlátozása, mások egyszerűen tudatosabban szeretnének táplálkozni” – mondta Szabó Dániel, a cég ügyvezetője. A vállalat weboldalán elérhető szűrők segítségével a vásárlók étrendi és életmódbeli szempontok alapján is könnyedén megtalálhatják a számukra megfelelő termékeket, amiben már a Maia MI-alapú bevásárlóasszisztens is segít.

Milyen termékeknél váltak népszerűbbé a cukormentes változatok?

A Kifli.hu adatai alapján a vásárlók elsősorban az üdítőitalok esetében választják a cukormentes alternatívákat. 2026 első tíz hónapjában legnagyobb darabszámban értékesített tíz cukormentes termék kivétel nélkül az italok kategóriájából került ki. Ráadásul a 2025 és 2026 azonos időszakát összehasonlító adatok szerint az értékesítésben legdinamikusabb növekedést mutató tíz cukormentes termék közül öt szintén ital volt.

Melyek a legkeresettebb édesítőszerek?

2026-ban továbbra is az eritrit a legnépszerűbb édesítőszer, a stevia iránti kereslet azonban kiugró növekedést mutat. A 2025-ös forgalomhoz képest idén négyszer annyit értékesítettek belőle. Ezzel szemben a xilit értékesítése már második éve csökkenő tendenciát mutat.

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Mi jellemzi a cukormentes élelmiszerek árát?

A cukormentes alternatívák választása bizonyos termékkategóriákban továbbra is magasabb kiadással járhat. Az édességek és sütemények cukormentes változatai akár 50–70 százalékkal is drágábbak lehetnek hagyományos megfelelőiknél, míg az üdítőitalok esetében már nincs számottevő árkülönbség. Egyes növényi italok, például a mandulaitalok cukormentes változatai pedig akár olcsóbbak is lehetnek a cukrot tartalmazó változatoknál.

Forrás: WEBBeteg, a Kifli.hu sajtóközleménye alapján