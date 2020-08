Allergia és fogamzásgátlás

Napjaink egyik népbetegségének tekinthetőek a különböző allergiás kórképek. Ezek lényege, hogy valamilyen külső tényező hatására a szervezet allergiás reakcióval válaszol, tehát túlérzékenység alakul ki a szervezetbe kerülő anyaggal szemben. Lehetségesek-e allergiás reakciók az egyes fogamzásgátlási eszközök alkalmazása során? Az alábbiakból kiderül.

Leggyakrabban bőrkiütés (csalánkiütés) formájában észleljük, de súlyosabb esetben nehézlégzés, míg gégeödéma következtében akár fulladás is jelentkezhet. Közismert formája ennek bizonyos gyógyszerekre adott allergiás reakció, ám gyakran nem is a gyógyszer hatóanyaga okozza ezt, hanem valamely segédanyag, amely a tablettában jelen van. Nincs ez másképp a különböző fogamzásgátló módszerek esetében sem, hiszen mindig a szervezete számára valamilyen szinten idegen anyaggal tudjuk kiváltani a megfelelő hatást.

Latexallergia

Legismertebb és leggyakoribb talán a latex allergia, mely a hagyományos latexóvszerek használatát teszi lehetetlenné a pár számára. Fontos, hogy bármelyik félnek is van latexallergiája ez a típusú védekező módszer már nem jöhet számításba. Megoldást jelenthet a latexmentes változat, ám ez sajnos lényegesen drágább és nehezebben is hozzáférhető a „hagyományos” típusoknál.

Spermicidekkel szembeni allergia

Szintén gyakran jelentkezik allergia különböző spermicid anyagokra, hiszen ezek jelen vannak síkosítókban és igen gyakran latexóvszerekben is. Ez utóbbi esetben érdemes kizárni, hogy melyikre is áll fenn a túlérzékenység, hiszen spermicid nélküli óvszert még használhat az illető, hacsak egyidejű latexallergia nem áll fenn.

Fogamzásgátló tablettákkal szembeni allergia

A fogamzásgátló tabletták esetében jóval ritkábban találkozunk allergiás reakciókkal, de itt is igaz az a tény, hogy nem feltétlenül a hatóanyag okolható a túlérzékenységért. Ennek legegyszerűbb magyarázata, hogy a fogamzásgátlók hatóanyagai a szervezetben is előforduló szexhormonok különböző variánsai, tehát szerkezetileg nagyon hasonlóak hozzájuk, így a szervezet nem ismeri fel őket idegenként. Viszont mint minden újonnan szedett gyógyszernél, itt is érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben a páciens bármilyen szokatlan dolgot észlel, azonnal hagyjon fel a tabletta szedésével és keresse fel kezelőorvosát.

Fémallergia

Gyakran találkozunk fémallergiás páciensekkel, akik viszont fémtartalmú méhen belüli fogamzásgátló eszközt szeretnének használni, mivel számukra egyéb ok miatt nem jöhet számításba a hormontartalmú védekezés. Ilyenkor természetesen ajánlhatunk fémet nem tartalmazó méhen belüli eszközt vagy bizonyos esetekben megpróbálható a fémtartalmú eszköz is, amennyiben a páciensnek bizonyítottan nincs rézzel illetve arannyal szemben túlérzékenysége.

Gyógyszerkölcsönhatás

A mindennapi gyakorlatban gyakran találkozunk olyan páciensekkel, akik valamilyen allergia, leggyakrabban szénanátha, miatt antihisztaminokat szednek. Ilyen esetekben felmerül a gyógyszerkölcsönhatás kérdése, ha a választott fogamzásgátló módszer valamilyen hormonális hatáson alapul. Általánosságban elmondható, hogy a két típusú gyógyszer, mivel teljesen más módon hat, nincsen kölcsönhatásban egymással. Elővigyázatosságból azonban érdemes a tablettabevitelt két különböző napszakra időzíteni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, legalább egy óra szünetet tartani a kettő bevétele között. Még kisebb az esélye a gyógyszerkölcsönhatásnak, ha valamilyen célszervközeli hormonfelszabadulással rendelkező módszert választunk. Ilyen lehet például a hüvelygyűrű, melynek ezen kívül számos más pozitív hatása is van.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Erdődi Balázs