Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás

Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a tanulók.

Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia hetedik évfolyamra jár.

Hozzátette: a szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába.

A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják.

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Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rákmegelőző védőoltás létezik – emelte ki.

Felelevenítette: a lányok HPV elleni iskolai kampányoltása 2014-ben kezdődött, a fiúké 2020-ban. Megemlítette, hogy a fiúk védettsége is fontos, hiszen a vírus náluk is okozhat jó- és rosszindulatú elváltozást.

Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75 százalék, szemben a 69 százalékos uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61 százalék, az uniós átlag 51 százalék.

Hozzátette: mindenképpen szeretnék ezt az átoltottsági arányt tovább növelni.

A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba, két alkalommal, 6 hónap különbséggel, a védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges.

(MTI)