Neandervölgyi gének is felelősek lehetnek a COVID-19 súlyos lefolyásáért

A neandervölgyi embertől örökölt egyes génmutációk is felelhetnek azért, hogy az ilyen géneket hordozóknál duplájára nő a koronavírus-betegség súlyos formája kialakulásának kockázata - állapították meg kutatók nemrégiben.

Az úgynevezett neandervölgyi gének azok, amik magyarázatot adhatnak arra, hogy a COVID-19 miért sújt bizonyos embereket és népcsoportokat jobban, mint általánosságban másokat. Feltehetően ezek a gének a múltban képesek lehettek egyeseket megvédeni a feketehimlőtől, most azonban ezek sodorhatják veszélybe őket a koronavírussal szemben – hangzik egy új kutatás eredményeiből levont következtetés.

A járvány folyamán a Dél-Ázsiában élők számára mindvégig jóval fenyegetőbb volt annak kockázata, hogy a vírussal való fertőződés esetén náluk a COVID-19 súlyos változata alakul ki. Ez a nagyobb rizikó még akkor is fennállt, ha az egyént sújtó több más tényező (úgymint a nélkülözés, a hátrányos munka- és lakáskörülmények) hatását sem hagyták figyelmen kívül az egyének összehasonlításakor. Dr. Hugo Zeberg, német evolúciós antropológus (Max Planck Intézet) azt mutatta ki, hogy a neandervölgyiektől örökölt génmutációk miatt megduplázódik a súlyos koronavírus-betegség kockázata.

A Dél-Ázsiában élő emberek mintegy fele hordozza ezeket az említett mutációkat – ezzel szemben az európaiaknak csak ötöde (20 százaléka).

Más fertőzések némelyikével szemben azonban előnyösek lehetnek ezek a mutációk

A legújabb kutatása során Dr. Zeberg azt is megfigyelte, hogy ezek a bizonyos gének, amelyek a SARS-CoV-2 vírussal szemben kockázati tényezőt jelentenek, mintegy 27 százalékkal csökkentik a HIV-vel való fertőződésre való fogékonyságot, ugyanez feltételezhetően igaz lehet más olyan betegségekre is, amelyek kórokozói hasonló módon fertőzik meg a sejteket, mint pl. a feketehimlő vírusa.

Mivel ezek a gének nagyon gyakoriak a népességben, ez egyben arra is utal, hogy az emberi evolúció során előnyös tulajdonságokkal ruházhatták fel birtokosaikat, mert különben nem örökítették volna tovább azokat, nem maradtak volna fenn. "Ma már nem tudhatjuk, hogy 10.000 évvel ezelőtt vélhetően miért lehettek előnyösek ezek a mutációk. Az immunrendszert és annak működését kódoló, szabályozó gének közül nagyon sok érintett. Az ilyen génkészlet tehát esetleg több betegség elkerülése szempontjából előnyös lehet(ett). Ha tippelnem kellene, talán a himlőt mondanám példaként. Ez szintén a kemokin receptorokon keresztül lép be a sejtbe (a kemokinek a citokinek egyik típusai). Persze ez ma már pusztán csak spekuláció.”

Egyesek súlyosan megbetegszenek a koronavírus-fertőzés következtében, másoknál enyhe szimptómákkal zajlik az infekció, és végül vannak olyanok is, akiknél egyáltalán nincsenek tünetek. Az ismert kockázati tényezőkön (időskor, alapbetegségek, elhízás) túl a gének is közrehatnak abban, ha végül a fertőzés súlyos lefolyásúvá válik. Azok az emberek, akiknek a 3-as kromoszómáján jelen van a neandervölgyi mutáció, kevesebb CCR5 receptorral (kemokin receptor 5) rendelkeznek. Ez az a receptor, amin keresztül a leggyakrabban jut be a HIV vírus a humán sejtekbe. Ugyanezt a "kaput" használja a feketehimlő is, ezért a kutatók úgy vélik, hogy évezredekkel ezelőtt kerülhetett sor a mutálódásra, és annak célja a halálos vírussal szembeni védekezés lehetett, amely vírust mára a védőoltási eradikációs programok nyomán sikerült globálisan felszámolni.

Ambivalens génvariánsok

Az említett példa arra is rámutat, hogy egyes génvariációk előnnyel és egyben hátránnyal is járhatnak. Hátrányos, ha az illető koronavírus-fertőzött lesz, és előnyös, mivel a HIV-fertőzés kockázatát csökkenti. „Már tudjuk, hogy ez a COVID-19 esetében kockázatot jelentő variáns óv a HIV-től. De valószínűleg védelmet nyújthat(ott) más betegségekkel szemben is, amelyek az utolsó jégkorszak után gyakrabban fordultak elő.” A kutatók eredményeit egy amerikai akadémiai tudományos folyóirat (Proceedings of the National Academy of Sciences) adta közre a napokban.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet, újságíró

Forrás: Neanderthal gene could explain why some ethnic groups suffer worse from Covid than others (Yahoo News)