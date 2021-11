Koronavírus: elhunyt 135 beteg, lassan növekszik az oltottak száma

A péntek reggeli adatok szerint Magyarországon 6 millió 18 ezer főre nőtt a beoltottak száma, 11 289 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és elhunyt 135 beteg.

11 289 új fertőzöttet igazoltak, a járvány kezdete óta összesen 998 488 főre nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 135 beteg, az elhunytak száma 32 780 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 128 124 fő, növekszik. A friss adatok szerint 6122 COVID-beteget ápolnak kórházban, közülük 613-an vannak lélegeztetőgépen. Jelenleg 59 177 fő tartózkodik hatósági házi karanténban.

A beoltottak száma 6 017 807 fő, közülük 5 788 775 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 765 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Az egy nappal korábbi adatokhoz képest mintegy 4800 fővel nőtt az első oltásukat felvevők száma, 3800-zal a második dózist kapóké, és 51 ezren adatták be maguknak a harmadik, ráerősítő vakcinát.

Koronavírus ellen vakcinázottak életkora



A beadott vakcinák életkori bontásban Magyarországon. Az utóbbi két hétben ismét több gyereket oltatnak szüleik.

Forrás: ECDC

Az északi féltekén terjed leginkább a vírus

Világszinten tegnap 605 339 új fertőzöttről érkezett jelentés, és 8067 fő vesztette életét a worldometers.info által közzétett adatok szerint. A járvány október közepe óta ismét erősödő tendenciát mutat, elsősorban az északi félteke országaiban: a legtöbb új koronavírus-fertőzöttet az Egyesült Államokban (99 146), Németországban (64 164) és az Egyesült Királyságban (46 807) regisztrálták.

A COVID-halálozások száma azonban nem követi teljesen az esetszámok emelkedését, így a halálesetek száma globálisan jelenleg stagnál, és alacsonyabb, mint a pandémia korábbi hullámaiban volt idén télen, tavasszal, illetve a nyár végén. A legtöbb haláleset a COVID-19-cel összefüggésben Oroszországban következett be, egy nap alatt 1251 fő vesztette életét.

Szombattól ismét kötelező a maszk az üzletekben

A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése érdekében szombattól visszatér az év első felében már megszokott maszkviselés a zárt helységekben és az egészségügyi dolgozók számára kötelező a megerősítő harmadik oltás felvétele.

Az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett szombattól ismét maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken.

A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.

A bölcsődékben, az óvodákban, az iskolákban az igazgatók és a felsőoktatási intézményekben a rektorok, az egyéb munkahelyeken a munkáltatók határozhatják meg a maszkviselés szabályait.

Indul az oltási akcióhét

A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében Oltási akcióhét lesz november 22-28. között, a kórházi oltópontokra akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra. Az Oltási akcióhéten különösen várják a még oltatlanokat és azokat is, akik a megerősítő harmadik oltást szeretnék felvenni.

Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni.

A munkáltatók továbbra is előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is elvégezhetik az oltást.

