A szakemberek a koronavírus-járvány tapasztalatairól tanácskoztak

Egyebek mellett a koronavírus-világjárvány tapasztalatait vitatták meg a szakemberek azon a szakmai kongresszuson, melyet nemrégiben tartottak Debrecenben.

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság ülésén jelentette be a DE Klinikai Központ elnöke, Prof. Dr. Szabó Zoltán, hogy a közeljövőben Járványügyi Koordinációs Központot hoznak létre, mely országos szintű egyeztetést és koordinációt végez a jövőben a járványügyi helyzettel kapcsolatosan.

Az eddigi tervek szerint néhány hónapon belül a cívisvárosban megalakul az a Járványügyi Koordinációs Központ, amely nem csupán Debrecen és a régió, hanem az ország egész területén végzi a rendszeres járványügyi egyeztetést, koordinációs munkát a szakemberekkel.

A háromnapos magas szintű konferencia legfontosabb témája a SARS-CoV-2 koronavírus s a vírus okozta betegség, a COVID-19 eddigi tapasztalatai, a jelenlegi járványügyi helyzet, s a további megelőzést érintő kérdések voltak.

A szakorvosok s az ellátásban közreműködő szakemberek a világjárvány okozta betegséggel kapcsolatos terápiás, diagnosztikai, járványügyi, virológiai, továbbá az alapfontosságú, valamint szervezési tapasztalatokról is tárgyaltak. Ezek megvitatása, a jövőre való előretekintések mind a prevenciót szolgálják a lakosság egészségének óvása, gyógyítása érdekében. Azzal együtt, hogy a vírus- és oltástagadók sajnos megnehezítik mindazt a fáradtságos és körültekintő tevékenységet, ami épp a koronavírus okozta betegség és a további betegszám-emelkedés megelőzését szolgálja a közel két esztendeje zajló világjárvány során.

Az orvosok a PCR-vizsgálatok fontosságára is kitértek, melyhez az alsó vagy a felső légutakból vesznek mintát a szakemberek, a koronavírus-fertőzés megállapításához. A levett minta laboratóriumi vizsgálata önmagában természetesen nem lenne elégséges a COVID-19 betegség megállapításához. Az orvosi vizsgálat és a teljes eredmény birtokában, azok összevetésével lehetséges a pontos diagnózis felállítása, a betegség akkori pillanatában és állapotában.

Ennek a folyamatnak a segítésére 800 ezer PCR-tesztet juttatnak el szerte az országban a háziorvosokhoz, a kormányzati intézkedést követően. A vizsgálat helyszínére, menetére, folyamatára – melynek során védeni kell az egészséges pácienseket, illetve az egészségügyi dolgozókat – vonatkozó tudnivalók hamarosan eljutnak a családorvosokhoz.

A DE Klinikai Központjában megrendezett országos konferencián elsősorban a vendéglátók és a Dél-Pesti Centrumkórház szakemberei számoltak be eddig szerzett tapasztalataikról, de a gyakorlatban végzett gyógyító tevékenység folyamatát is megvitatták a vándorgyűlésen. Az elsődleges cél az volt, hogy a koronavírus-világjárvány eddigi három, illetve a leselkedő negyedik hullámának virológiai diagnosztikáját részletesen egyeztessék, tapasztalataikat kicseréljék egymás közt.

Ugyancsak lényeges téma volt a vándorgyűlésen az országos oltópontokon szerzett helyzetelemzések, valamint annak további egyszerűsítése, elérhetősége úgy a harmadik oltást felvenni kívánóknak, mint a COVID-19 elleni ingyenes vakcinát eddig elutasítóknak.

Elhangzott az is a konferencián, hogy a Debreceni Egyetem az elmúlt esztendőben részt vett a COVID-19 kezelése során alkalmazott magyar remdesivir, és a favipiravir gyógyszer kutatási programjában. Jelenleg sem állt meg a kutatás, mivel most a monoklonális antitest terápiák, illetve egyéb más fejlett gyógyító készítmények vizsgálatát is végzik az Infektológiai Klinikán.

Ennek köszönhetően év végéig a klinikai gyakorlatban, a tömeges betegellátásra is alkalmasak lehetnek ezek a készítmények.

- Ezeket a főbb tapasztalatokat vitattuk meg Debrecenben az első három hullám kezeléseiből. Függetlenül az oltási helyzettől azért, hogy ne legyenek a jövőben nagyon súlyos szövődményes koronavírusos betegek. A gyógyszeres kezelést a szakorvosi vizsgálat után az első hét napon belül meg kell kezdeni, hogy a beteg ne kerüljön intenzív osztályra, és az életveszélyes, súlyos szövődményt megelőzzük – tudatta dr. Várkonyi István, a DE KK Infektológiai Klinika igazgatója, leszögezve: a közel két éve tartó koronavírus-járvánnyal összefüggő tapasztalatok megbeszélése után erre vonatkozó szakmai tapasztalatokat fogalmaztak meg a jövőre nézve, a COVID-19-betegek kezelésével összefüggésben.

A szakemberek a háromnapos vándorgyűlésen más, nagyfontosságú témákról is tanácskoztak. Így a HIV-fertőzéses betegek gyógyszeres kezelésének lehetőségeiről.

