A korlátozások enyhítése utáni kórházi helyzet, a szakrendelések rendje

Hazánkban a COVID-19 világjárvány harmadik hullámának leszálló ágában, illetve annak végén, még mindig vannak betegek, akiket kórházakban ápolnak, géppel lélegeztetnek, míg másokat a poszt-COVID ambulanciákon kezelnek.

A bő másfél éve küzdelmesen helytálló magyar egészségügyi rendszerben dolgozó, erejükön felül teljesítő szakorvosoknak, rezidenseknek, gyógytornászoknak, orvostanhallgatóknak, nővéreknek, ápolóknak, betegszállítóknak, technikai személyzetnek, mentősöknek új munkarend kialakulásához kell alkalmazkodniuk a jövőben. Ez jelenleg még folyamatban van szerte az országban.

Nemcsak fizikai és gyógyító, életmentő helytállásra volt szükség a pandémia idején, hanem a kórházak, klinikák osztályainak átszervezésére is. Ez alapfeltétele volt, hogy maximálisan eleget tegyenek a súlyos, középsúlyos s minden más koronavírusos beteg élete, egészsége mentésének, gyógyításának. Az egészségügyben helytálló szakorvosokat, szakdolgozókat, technikai alkalmazottakat mindig annak megfelelően irányították a koronavírusos betegeket ápoló részlegekre, gyakorta a munkahelyüktől távolabb eső egészségügyi intézményekbe, ahogyan azt az adott városban a helyi igény, a páciensek növekvő száma, gyógyítása megkívánta.

Hirdetés

Majd amikor az elmúlt hetekben csendesedni látszott a koronavírus-járvány Magyarországon, köszönhetően a több mint ötmillió magyar ember beoltásának, akkor az orvosok, a rezidensek, az orvostanhallgatók újabb feladatot kaptak. A tömeges, regisztrációhoz kötött, s egyben önkéntes, s meglehetősen jól szervezett oltópontokra osztották be őket. A háziorvosok szakasszisztenseikkel ugyancsak erejüket, teherbírásukat nem kímélve végezték és szervezték az oltások beadását, ami napjainkban is tart. A második körös vakcinák beadása, illetve a 16-18 éves fiatalok és a 12-16 év közötti gyermekek koronavírus elleni oltása még zajlik hazánkban a szülői beleegyezés és regisztráció mellett. Immár az is tudható, hogy a legkisebbek is képesek fertőzni, s maguk is megbetegedhetnek a SARS-CoV-2 vírustól.

Ezt olvasta már? Koronavírus - Életkortól függetlenül, mindenki egyformán képes fertőzni

A jelenlegi helyzetben, amikor még tartanak az egészségügyi intézményekben az átszervezések, illetve a visszaszerveződések, a kórtermek, rendelőintézetek fertőtlenítése – egyes helyeken alapos korszerűsítésre lenne szükség a higiénikus szabályok következetes betartásához –, továbbá a betegfelvételek fokozatos megszervezése, mind időigényes, és kifogástalan munkát kíván a fekvő- és járóbeteg-intézmények vezetőitől. Tapasztalataink alapján ehhez talán még a nyári hónapok sem lesznek elégségesek a legtöbb helyen.

A páciensek azonban türelmetlenek, hiszen a kontrollvizsgálatokra, a pandémia idején lemondott, elvileg halasztható műtétekre több tízezren várakoznak. Időpontot pedig még mindig csak türelmes várakozás után kapnak a betegek a kívánt, s eddig elmaradt vizsgálatokra, műtétekre.

A térd- és csípőprotézis beépítésére, a gerinc-, váll-, kéz-, lábműtétekre lassan két esztendeje várnak az állami szektorban időpontot kérők. Esetük nem tűnt sürgősnek a COVID-19 világjárvány betegeinek ápolása mellett, továbbá az életveszélyben lévő, gyors operációt igénylőkéhez képest. Ezt tudomásul vette mindenki, más választás nem is maradt.

Csakhogy állapotromlásuk oly mértékben tetőzött mára, ami mellett az életminőségük romlása, a mozgásterük teljes beszűkülése, a kínzó fájdalmuk, a marékszámra szedett gyógyszerek, sokak esetében a munkahely elvesztése vagy a tartósan táppénzre vétel újabb testi, olykor mentális egészségkárosodást is magával vonhatott. Úgy persze, hogy az alap krónikus betegségük nem javult, hiszen azon csak az operáció segíthet.

(A magánklinikák az előírt szabályok betartása mellett, a koronavírus-világjárvány időszakában is, szigorú feltételek mellett, végezhettek műtéteket. Igaz, az 1,8 millió forinttól gyakorta 4 millió forintig terjedő költséget sajnos kevesen képesek megfizetni, így a betegek jelentős része a társadalombiztosító által finanszírozott operációkra vár.)

Az ország számos klinikáján pár hete megkezdődött a fenti beavatkozásokra váró, sürgető műtéti időpontok „kiadása” a páciensekkel történt egyeztetéssel. Sőt! Számos helyen már végzik is a szakorvosok, sebészek az operációkat. Sok helyen viszont sajnos nem tudják az operált betegeket kellő ideig az adott kórházi intézményben „tartani”. Az viszont szinte bizonyos – noha sajnálatos kivételekkel is találkozunk –, hogy félig gyógyult, panaszokkal küszködő betegeket sehol nem engednek otthonukba, hanem folytatják az orvosi, kórházi ellátásukat, ha állapotuk nem kielégítő.

A rehabilitációk kérdése sem megoldott még mindenhol Magyarországon a pandémiát követően, épp azért, mert egyes helyeken ezeket az osztályokat is a koronavírusos betegeket ellátó osztályokká nyilvánították. S ezek vagy nem szabadultak még fel, vagy technikai okok miatt nem kezdődhetett el a fertőtlenítés, az eredeti osztállyá való higiénés visszaállítás.

A műtők csak akkor használhatóak a tájékoztatások szerint, ha ott minden feltétel megfelel a beteg érdekének, ami elsődlegesen a fertőzésveszély elkerülését jelenti, a teljes és higiénikus eszközök biztosítottságát, amibe beleérthetjük a légkondicionáló berendezések cseréjét vagy ellenőrzött tisztítását.

Az intenzív osztályok nagyobb hányadán koronavírusos betegeket kezeltek – s egyes helyeken ez az ellátás még tart –, így az operáció után 24 órás megfigyelésre csak olyan intenzív terápiás osztályokra tudnak pácienseket elhelyezni, ahol régen felszámolták a COVID-19-beteg-ellátást, s az említett teljes körű speciális fertőtlenítés megtörtént minden helyiségben.

A traumatológus, ortopédsebész szakorvosok a nagyobb városokban már 2022 márciusára is adnak időpontokat az elmaradt és régen áhított operációkra. Folyamatos az előjegyzés. Mindenki abban reménykedik, hogy egy nem várt negyedik koronavírus-járványhullám nem rendíti meg a most kezdődő betegellátásokat.

Az egyéb szakrendelések pontos időpontját, menetét, elérhetőségét érdemes mindenkinek a saját lakhelyén megtudni háziorvosától, akkor is, ha a betegfelvételi rendszer még nem működik a régi rend szerint.

Továbbá ajánlatos a fent említett sebészeti operációkra legalább 1,5-2 éve váró pácienseknek orvosuktól érdeklődni a jelenlegi lehetőségekről.

Elfoglaltak, leterheltek az orvosok most is, immár a saját szakterületükön, így segítsük őket azzal, hogy együttműködünk velük.

A nőgyógyászati szűrővizsgálatok immár nem maradnak el, mint ahogyan a prosztatavizsgálatok sem, szükség esetén az ezekhez kapcsolódó operációk sem. Ugyancsak kiemelt figyelmet kapnak a szív- és érrendszeri vagy tüdő-, vesebetegségben szenvedők, hiszen állapotuk mielőbbi javulása a cél.

Számos helyen átalakultak a szülészeti-nőgyógyászati osztályok, melyről szintén egyéni módon, a saját lakhelyünkön ajánlatos tájékoztatást kérni.

Főszabály szerint nem maradhatnak el a daganatos gyermekek és felnőttek szakszerű és kiegyensúlyozott kezelései, ellátásai, gyógyítása.

A háziorvosokhoz s szinte minden szakrendelésre szerte az országban csakis telefonos egyeztetés után lehet menni, és továbbra is orrot és szájat védő maszkban, valamit a higiénés szabályokat betartva.

A vizsgálatra érkezéskor most is érvényben van a testhőmérséklet ellenőrzése, és a kézfertőtlenítés az intézmény bejáratánál.

Fontos tudnivalók Jó tudni, hogy a vonatkozó szabályok szerint: - Nem szükséges háziorvosi beutaló az általános sebészetre, a férfiegészség ambulanciára, a felnőtt és a gyermek fül-orr-gégészetre, onkológiára, urológiára, bőrgyógyászatra és nemibeteg-szakrendelésre, a tüdőgyógyászatra, az addiktológiára, a pszichiátriára, a nőgyógyászatra, a sürgősségi vagy ügyeleti ellátásra. - Minden fekvőbeteg-ellátáshoz előzetes szakorvosi vélemény kell, és beutaló. - Ahová szükséges háziorvosi beutaló: Főszabály szerint minden más szakrendelést csak beutalóval érhetnek el a páciensek, amit mindenkor pontosítsanak családorvosukkal. Az ortopédiára, a reumatológiára, rehabilitációra, kardiológiára, neurológiára, idegsebészetre, szemészetre, laborvizsgálatra, röntgen-, MRI-, CT-vizsgálatokra, speciális szakrendelésekre csak beutalóval lehet menni, időpont-egyeztetés után.

A későbbiekben, amikor helyreállt a járó- és fekvőbeteg-ellátórendszer pontos kialakítása, átszervezése az országban, e témára visszatérünk.

Olvasson tovább! A látogatási rendet be kell tartani az egészségügyi intézményekben!