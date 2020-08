Megváltoznak a COVID-19-es betegek izolációjára vonatkozó előírások az USA-ban

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (Centers for Disease Control and Prevention) tájékoztatása szerint az USA-ban megváltoztak az előírások.

Azoknak az egyéneknek, akiknél enyhe, vagy közepes súlyosságú betegséget diagnosztizáltak, már nem 14, hanem csak 10 napig kell önkéntes elzártságban maradniuk. Az elszigeteltségből való kimozduláshoz nem feltétel a negatív teszteredmény – így szabályoz a felülvizsgált, új CDC iránymutatás. Egyre több bizonyíték támasztja alá ugyanis azt a megfigyelést, hogy a COVID-os tünetek megjelenése után mintegy 10 nappal az egyén már nem fertőz. A CDC nem szorgalmazza tehát, hogy a felépültek ezt követően csináltassanak újabb (2.) tesztet. „A legtöbb COVID-19 betegnél tehát a karantént, az óvintézkedéseket a tünetek megjelenése után (a többségnél általában) kb. 10 nappal, illetve legalább 24 órával a láz elmúlta után fel lehet függeszteni, feltéve, ha az illető nem szed lázcsillapítót (és ez okozza a láz elmúltát), és ha az összes többi tünete javulásra utal” – fogalmaz a CDC.

Ami pedig azokat illeti, akiknél pozitív lett a teszt, de nincsenek tüneteik „nekik a SARS-CoV-2 RNS kimutatására készült első pozitív RT-PCR teszt dátumát követő tíz nap elteltével lehet felfüggeszteni az izolációt, és a szokásos többi óvintézkedést.” – Sok orvos hónapok óta hangoztatta, hogy nincs szükség arra a gyakorlatra, ami szerint a karantén megszüntetéséhez feltétlenül kell egy negatív teszt – érvelt Joshua Barocas infektológus, járványügyi szakorvos (Boston Medical Center). „Amit klinikailag láttunk, nagymértékben egybevág az új guideline tartalmával, legalábbis az emberek nagy többségére vonatkozóan. Ezen a területen a CDC most csak felzárkózik a klinikai tapasztalatokhoz” – nyilatkozta dr. Barocas az NBC News riporterének. Az említett 10 napos könnyítés azonban nem vonatkozik mindenkire. Kivétel például az immunhiányos betegek köre, ők hosszabb időn át lehetnek fertőzöttek, egyben fertőzőképesek. „Az átlagos, megfelelő immunrendszerű személy esetén jó okkal bízunk abban, hogy 10 nappal a tünetek megjelenése után már nem fertőznek” – erősíti meg dr. William Schaffner (Vanderbilt University), a járványos betegségek specialistája.

Az igazolt fertőzés utáni negatív vírusteszt megkövetelésének még a korai kitörések idején volt szerepe, sőt nagy jelentősége. Különösen a kirándulóhajókon, amikor a fedélzeten rekedt emberek el akarták hagyni a vesztegzárat – mondta újságíróknak nemrégiben Brett Giroir, az Egészségügyi és Szociális szolgáltatások Minisztériumának (Department of Health and Human Services) helyettes egészségügyi vezetője, s hozzátette „mivel a helyzet megváltozott, nincs rá szükség, amellett, hogy orvosilag sem indokolt.” – Akár 3 hónappal a betegség megjelenése után is találtak egyes páciensekben vírusrészecskéket, ám azok a részecskék nem mutatkoztak fertőzőképesnek” – olvasható a CDC ajánlásában. „A PCR teszt jóval azután is pozitív lehet, hogy az egyén maga már nem fertőzőképes. Van, akit akár 4 vagy 6 alkalommal is teszteltek, de erre nincs szükség. Csak a kritikus betegeknél, illetve az immunszuprimáltaknál (immunhiányos, gyenge vagy gyógyszeres kezeléssel legyengített immunrendszerű betegek) kell ismételni, mert ők hosszú ideig bocsáthatnak ki magukból vírust” – mondta Giroir egy sajtóbeszélgetésen. A PCR (azaz polimeráz-láncreakció) teszt alkalmas a betegség gyanújának megerősítésére, a diagnózis felállítására, a gyógyulás igazolására, valamint a kontaktok vizsgálatára is, fogalmaz a – nem véletlenül a karantén alól mentesítőnek is nevezett – teszt ismertetője. Ez kimutatja a koronavírus genetikai anyagát, ami jelen van, ha aktív a vírus. (A teszteléshez az orvosok vagy asszisztensek jellemzően az orr- vagy garatnyálkahártyáról vesznek mintát, hosszú, úgynevezett nazofaringeális kenetpálcával.)

„Az új CDC ajánlások kapcsán azt tartom jónak, hogy a világ minden szegletéből, különféle helyekről gyűjtöttek össze adatot, és ezek mind azt mutatják, hogy a vírusrészecskéket elnyúlóan, hosszú időn át ’kibocsátók’ közül sokaknál nem állhat fenn az új fertőzés vagy a vírusátadás esélye” – mondja Joseph Petrosino virológus, mikrobiológus (Baylor College of Medicine).

Dr. Schaffner szerint jó időbe telik, amíg elfogadják, sőt széles körben alkalmazzák ezeket az ajánlásokat, de ha megtörténik, az is csak szerény hatással lehet a tesztelésben mutatkozó elmaradás behozásában. Ez a késlekedés súlyos következménnyel jár az amerikai ellátórendszer számára. „A mintavételi helyzetünk, körülményeink fényévnyire vannak attól, mint ahol tartanunk kellene. A kérdés, hogy a teszteléshez szükséges erőforrások, pénzügyi kapacitások elégségesek-e ahhoz, hogy kiszolgálják az országos érdekeket. Ha ezt nézzük, legjobb esetben hármas alá az érdemjegy. Bármit teszünk, ami javíthat a helyzeten, már jelentős segítségnek számít.”

A 10 napos ajánlás kifejezetten azokra vonatkozik, akiktől, pozitív koronavírus-tesztjükre tekintettel, azt kérték, maradjanak otthoni izolációban. Nem szól azoknak, akiket karanténba küldtek, hogy megakadályozzák a vírus esetleges terjesztését. Mivel a vírus inkubációs periódusa 14 nap, az egészségügyi/járványügyi szakértők úgy vélik, hogy mindenkinek, aki találkozhatott a vírussal, ennyi ideig karaténban kellene maradnia, amíg ki nem derül, megbetegedett-e. A legtöbb megfertőződött személy körülbelül 5 nappal később kezd tüneteket mutatni, bár a tapasztalatok szerint hozzávetőleg 20-40% körül vannak azok a fertőzésen átesettek, akiknél nincsenek szimptómák. Új iránymutatás ide, enyhébb előírás oda – mégiscsak az derül ki a szakemberek óvatos megjegyzéséből: hasznos volna, ha a vírussal való esetleges érintkezés után az egyén 14 napra karanténba vonulna...

Fordította: Fazekas Erzsébet, újságíró; Forrás: CDC changes COVID-19 guidance on how long patients need to be isolated (news.yahoo.com)