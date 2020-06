Fokozatosan újraindulhatnak az egészségügyben a szakrendelések

Egyes orvos szakértői, rehabilitációs vizsgálatokhoz (a járadékok folyósításának, munkahelyi balesetből fakadó táppénz meghosszabbításának érdekében), rokkantság fokozatának megállapításához szükséges kérelmeket az illetékes kormányhivatalok járási hivatalaiban fogadták postai úton a COVID-19-járvány kezdetétől. Jelenleg előzetes telefonos egyeztetés után kapnak választ a páciensek arra, hogy milyen módon élhetnek állampolgári jogaikkal vagy az elmulasztott szakértői kontrollra mikor és miként kell jelentkezni. Különösen sürgető ez, ha bizonyos betegeknek határidőhöz kötött a szakértői vélemény kiadása: munkába állása vagy további állapotromlás miatt, a táppénzen tartás lehetőségének meghosszabbítása okán. E területen a betegek számos panaszról, elégtelen orvosi tájékoztatásról, hosszas és indokolatlan várakozásról, kifogásolható, elnagyolt vizsgálatokról, a valóságos egészségi állapottól elrugaszkodó szakvéleményről számolnak be most a koronavírus-járvány idején is, s az azt megelőző időszakokban is. Általánosítani bizonyára nem lehet és nem is szabad. Szerencsére még ezen a területen is dolgoznak lelkiismeretes, betegbarát szakértő orvosok. Neve megnevezését senki nem engedélyezte, mivel kiszolgáltatott helyzetüket így is jogtalannak érzik súlyos betegségük, rokkantságuk, elszenvedett, maradandó sérüléseik megítélését tekintve. Egyes orvos szakértőkből pedig hiányzik az empátia, a körültekintő állapotfelmérésre és a szakvélemény racionális elbírálására sem hajlandóak. Az egyik beteg balesetből eredő, maradandó, visszafordíthatatlan sérülései ellenére azt a szakvéleményt kapta lekezelő orvosától fent nevezett egyik hajdú-bihari intézményben, hogy munkára alkalmas, a jelenlegi, mozgáskorlátozott állapota az életkorral függ össze, nem az önhibáján kívül bekövetkezett balesettel. A 48 éves férfi még két nagy operációra vár, melyek mind a korábbi baleset miatt vált szükségessé, amit szakorvosai tucatnyi ambuláns lapon, MR-, CT-felvételekkel is megerősítettek. Túl négy műtéten, a tisztelt orvos szakértő azt a választ adta a férfinak, nyugodtan perelje be, mert ez nem hat rá és nem érdekli! Mindez napjainkban történt. A koronavírus-járvány idején gyakorta születtek és születnek úgy főorvosi szakvélemények a járási hivatalokban, hogy a beteg meg sem tudott jelenni az orvos szakértő előtt, aki a birtokában lévő összes szakorvosi dokumentum ellenére, mely a beteg állapotromlását igazolta, ellentmondást nem tűrő elutasító szakvéleményt adott ki valós indoklás nélkül. Sőt! Arra sem vette a fáradtságot, hogy a betegnek postai úton elküldött szakértői véleményének űrlapját pontosan kitöltse. Mégis ez tekinthető meghatározónak a rokkant, mozgássérült páciens életében, amikor visszatér a háziorvosához, aki kénytelen megvonni a táppénzt, s a létfontosságú kezeléseket, beavatkozásokat is. Ez tehát azt jelenti, hogy a munkavégzésre még alkalmatlan beteg állapotát távkontroll során stabilnak, egészségesnek, munkára teljességgel alkalmasnak ítélték. A vizsgálati lapon pedig utalás történik a személyes, manuális kontrollra, ami valójában nem is történt meg, s utalás került arra is, hogy a beteg, leletei alapján, távkonzultációban kérte a szakértői véleményt. Nem egyedi esetekről van szó, de a járvány idején gomba módra elszaporodtak az elutasító, szakmailag kifogásolható orvos szakértői állásfoglalások – tudtuk meg dr. Kálmán Mihály munkajogásztól, aki hozzátette: – A kiszolgáltatott, rehabilitációra szoruló emberek többsége nem képes visszatérni a korábbi munkakörébe, mert további kezelésekre, operációkra lenne szükségük, amit szakorvosaik precíz ambuláns, vizsgálati lapon igazolnak. Ennek ellenére a hivatalnok orvosok közül egyre többen egy tollvonással döntenek a beteg hátrányára. Fellebbezésnek ritkán van helye, csupán peres eljárás során harcolhat a jogaiért, további kezeléséért, életminőségének javításáért a sarokba szorított, diszkriminációs eljárásban részesült beteg s betegtársai hanyatló egészségi állapotban. A betegjogi képviselők ezekben az esetekben szinte semmit nem tehetnek, kevés a jogi felhatalmazásuk ahhoz, hogy megvédjék a kiszolgáltatott helyzetben lévő, gyakorta rokkant, protézissel, művégtaggal, végtagamputáción átesett, súlyos betegséggel élő embereket. A koronavírus-járvány idején ez a kritikus és kiszolgáltatott helyzet a betegek rovására egyelőre elszaporodni látszik egyes megyékben, vélhetően a túlterheltség miatt, az orvosi esküjükhöz hűtlen szakértők nagyobb „visszaélést” tanúsítanak.