Eldőlni látszik a kérdés: a hidroxi-klorokin ront a COVID-19-betegek halálozási arányán

A hidroxi-klorokin egy a korábbiaknál jóval több személyre kiterjedő vizsgálat szerint is megnöveli a kórházban ápolt COVID-19-betegek halálozási kockázatát. Az említett szer ugyanakkor bizonyos kórok (malária, lupusz, artritisz) esetén, célzottan alkalmazva, nemcsak hatásos, de biztonságos is!

A világ különböző országaiban 96 ezer koronavírusos beteget vontak be abba az új vizsgálatba, melyről a The Lancet Journal, a világ legolvasottabb orvosi hetilapja számolt be. A kezeltek közül csaknem 15 ezren hidroxi-klorokint vagy klorokint kaptak, önmagában vagy antibiotikummal párosítva. A próba azt az eredményt hozta, hogy az ilyen terápiában részesülő COVID-19-betegek – szívritmusproblémák kialakulása miatt – a kontroll csoport tagjainál nagyobb arányban haltak meg. A részleteket tekintve: a hidroxi-klorokin 18, a klorokin 16,4%-kal növelte a fatális kockázatot, ami a kontroll csoportban 9 százalékos volt. Meglepő adat, hogy azok körében, akik az említett két szert antibiotikummal kombinálva kapták, még nagyobb arányú volt az életvesztés. A kutatók ennek ismeretében arra figyelmeztetik az orvosokat, hogy a klinikai vizsgálatokon kívül senkinél ne tegyék a kezelési arzenálba a hidroxi-klorokint.

A Donald Trump által sokat emlegetett gyógyszer, amit szavai szerint azért szed, hogy kivédje (megelőzze) a COVID-19-et, valójában megnövelheti annak esélyét, hogy megbetegedése esetén akár meg is halhat – erre következtethetünk a Lancetben közöltek alapján. A tanulmány szerint a kezeltek számára semmiféle előnyt nem ad a maláriaellenes gyógyszer. Az elnök elismerte, annak ellenére szedi, hogy a járványügyi szakemberek figyelmeztették őt a lehetséges szívproblémák előfordulására. Korábban, az orvosi tanácsok, illetve óvások ellenére, ahol csak tehette, népszerűsítette ezt a szert. Bár malária, lupusz vagy artritisz esetén biztonságosan lehet a hidroxi-klorokint használni, de a koronavírus fertőzötteknél semmiféle előnyt nem igazolt egyetlen klinikai próba sem. Trump azt állítja, nincs pozitív vírustesztje, és csak azért szedi, mert jótékony hatást tulajdonít neki. „Ha nem jó, rögtön meg fogom mondani. Nem lesz az ártalmamra” – bizonygatta újságírók kérdésére.

Folyamatban van egy vizsgálat annak kiderítésére is, hogy valójában képes lehet-e megelőzni a COVID-19-et ez a maláriaellenes szer. Több mint 40 ezer vizsgálati alany: egészségügyi dolgozó fogja szedni, akik Európa, Afrika, Ázsia és Dél-Amerika különféle kórházaiban napi kapcsolatban vannak COVID-19-betegekkel. Amikor a Fehér Ház koronavírus munkacsoportja koordinátorának, dr. Deborah Birxnek tettek fel kérdést a Lancet tanulmánnyal kapcsolatban, ezt válaszolta: „Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Hatóság (US Food and Drug Administration) nagyon világos állásfoglalásban fejti ki, aggodalomra ad okot, ha valaki akár a COVID-19 megelőzésére, akár kezelésére kívánja alkalmazni ezt a szert”. Dr. Marcos Espinal, a WHO egyik magas rangú tisztségviselője, a pánamerikai egészségügyi szervezet (Pan American Health Organization) igazgatója is nyomatékosan utalt arra a tényre, hogy nincs olyan klinikai próba, amely koronavírus esetén a hidroxi-klorokin alkalmazását ajánlaná.

WEBBeteg

Fazekas Erzsébet, újságíró

Forrás: BBC News