COVID-19 - A macskák megfertőződhetnek és átadhatják a megbetegedést okozó vírust más macskáknak

Egy, a New England Journal of Medicine szaklapban 2020. május 13-án közzétett tanulmányban amerikai és japán tudósok arról számoltak be, hogy laboratóriumi körülmények között a macskák könnyedén megfertőződhetnek a COVID-19 megbetegedést okozó SARS-CoV-2 vírussal és képesek lehetnek a vírust átadni más macskáknak.

Yoshihiro Kawaoka, a Wisconsini Egyetem Állatorvosi Karának patobiológus professzora vezette a kutatást, amelyben a kutatók három macskának egy beteg emberből izolált SARS-CoV-2 vírust adtak be. Másnap a kutatók mintát vettek a macskák orrjáratából és két állat esetében kimutatható volt a vírus. Három napon belül mindhárom macska esetében kimutatták a vírust.

Egy nappal azt követően, miután a vírust a kutatók beadták az első három macskának, mindegyikük ketrecében egy-egy másik macskát helyeztek el, akiknek a kutatók nem adták be a SARS-CoV-2 vírust.

A kutatók naponta mintát vettek mind a hat macska orr- és végbélnyálkahártyájáról, hogy megvizsgálják azokat a vírus jelenléte szempontjából. Két napon belül a korábban nem fertőzött macskák egyikének az orrnyálkahártyájáról vett mintából mutatták ki a vírust, és hat napon belül mindegyik macska terjesztette a vírust. A végbélnyálkahártyáról vett minták egyike sem tartalmazott vírust.

Az összes macska legfeljebb hat napig ürítette a SARS-CoV-2 vírust az orrjárataiból. A vírus nem volt halálos és egyik macska sem mutatta betegség jeleit és végül az összes macska teljesen vírusmentessé vált.

A macskák megfertőződhetnek, de embereknek valószínűleg nem adhatják át a vírust

Az eredmények arra utalnak, hogy a macskák megfertőződhetnek a vírussal, ha SARS-CoV-2 vírussal fertőzött más macskák vagy emberek környezetében vannak. Ez egy, a Kínai Mezőgazdaságtudományi Akadémia (CAAS) tudósai által a ’Science’ tudományos folyóiratban közzétett tanulmány folytatása, ami szintén kimutatta, hogy a macskák (és vadászgörények) megfertőződhetnek a vírussal és potenciálisan terjeszthetik is azt fajtársaik között. A vírus köztudottan az emberek között cseppfertőzéssel (légutak váladékcseppjeivel és nyállal) terjed.

A kutatók azt javasolják, hogy a COVID-19 tüneteivel küzdő betegek kerüljék a macskákkal való érintkezést. Azt is tanácsolják a macskatulajdonosoknak, hogy tartsák házikedvenceiket odabent annak érdekében, hogy korlátozzák a macskájuk más emberekkel és állatokkal való érintkezésének lehetőségét.

Továbbra is az emberek jelentik a legnagyobb kockázatot a vírus más emberekre történő átterjedésében. Nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a macskák könnyedén átadnák a vírust az embereknek, és arra vonatkozóan sem állnak rendelkezésre dokumentált esetek, hogy emberek macskákkal való érintkezés következtében kapták volna el a COVID-19 megbetegedést okozó vírust.

Vannak azonban olyan megerősített esetek, amikor macskák fertőződtek meg a vírussal fertőzött emberekkel való közeli kapcsolat miatt, valamint a Bronxi Állatkertben számos nagymacska tesztje lett pozitív a vírusra.

„A macskák még mindig sokkal valószínűbben kapják el a COVID-19 megbetegedést okozó vírust tőlünk, mint mi egy macskától” - mondja Keith Poulsen a Wisconsin Állategészségügyi Diagnosztikai Laboratórium igazgatója, aki azt javasolja, hogy a kisállattartók először egyeztessék az állatorvossal, hogy kedvencüket tesztelni kell-e. A vizsgálatoknak a macskákra és más olyan fajokra kell irányulnia, amelyek fogékonynak bizonyulnak a vírusra és a vírus átvitelére.

Tehát mit kell tenniük a macskatulajdonosnak?

Ruthanne Chun, az ’UW’ Állategészségügyi Intézmény klinikai ügyekkel foglalkozó dékánhelyettese a következő tanácsokat adja:

Ha házikedvencünk bent lakik velünk és nincs kapcsolatban semmilyen COVID-19-fertőzött személlyel, akkor biztonságos megsimogatni, ölelgetni és érintkezni vele.

Ha COVID-19-fertőzöttek vagyunk, akkor limitálnunk kell az érintkezéseinket a házikedvenceinkkel, hogy megóvjuk őket a vírustól.

WEBBeteg

Forrás: F. Zs., fordító; Study confirms cats can become infected with and may transmit COVID-19 to other cats (sciencedaily.com)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus