Megvédhet-e az arcmaszk az új koronavírustól?

Megvédhet-e az orvosi arcmaszk az új koronavírustól? Ha ez nem nyújt védelmet, akkor létezik-e olyan speciális maszk, ami segíthet csökkenteni a megfertőződés veszélyét? Mit várhatunk ezektől? Mit érdemes tudni maszk témában?

Megvédhet az orvosi arcmaszk az új koronavírustól? Ezt a kérdést sokan teszik fel, köztük azok a háziállat-tulajdonosok is, akik kutyájukra is orvosi arcmaszkot helyeznek.

Amennyiben ez egy általános sebészeti arcmaszk, akkor a válasz az, hogy „nem”, mondta a ’Live Science’ tudományos folyóiratnak Dr. William Schaffner, az amerikai Vanderbilt Egyetem (Tennessee) infektológus szakorvosa. Az általános sebészeti maszk nem nyújt védelmet a vírusfertőzés ellen.

Azonban egy speciális maszk, az európai EN 149 szabvány szerinti speciális munkavédelmi szájmaszk – az FFP2 vagy még inkább az FFP+ besorolású – védelmet nyújthat az újkoronavírus- vagy más néven 2019-nCoV-fertőzés ellen. A légzésvédő maszk vastagabb, mint a sebészeti arcmaszk, szűri a részecskéket, akár 90% feletti védelemmel is bírhat, azonban jelenleg még nem javasolt a használata a lakosság számára.

Hirdetés

Ez részben amiatt van, mert a maszk felhelyezése, és hosszú ideig tartó viselése nem egyszerű - mondta Schaffner.

A szakemberek évente képzésben részesülnek azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell ezeket a légzésvédő maszkokat megfelelően az orr, arc és áll köré rögzíteni, biztosítva, hogy azok pereme tökéletesen illeszkedjen az arcra. „Amikor a maszk felhelyezésre kerül, kiderül, hogy a légzés, mivel az egy nagyon vastag anyagon keresztül történik, nehezebb. Meg kell dolgoznunk a ki- és belégzésért, és ez egy kissé klausztrofóbiás érzést kelt. Belül párás és meleg lehet” - mondja Schaffner.

„Tudom, hogy amikor szükséges, akkor nagyjából egy fél óráig tudom viselni ezeket,” – tette hozzá. De azt követően ki kell mennem az izolációs szobából, le kell vennem, vennem kell pár mély lélegzetet, valahogy le kell nyugodnom, mielőtt visszamennék.”

Habár légzésvédő maszk online beszerezhető, Schaffner ezt mégsem javasolja. Először is, általánosságban jelenleg nem indokolt. Szakszerű felhelyezés nélkül felesleges, krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, allergiások számára még kárt is okozhat a légzés nehezítésével. Az egyszer használatos maszk ismételt használata, le- és felvétele körüli szennyeződési esély miatt még nagyobb kockázatot is jelenthet. Ráadásul, ugyan jelenleg nincs hiány a légzésvédő eszközökből, de még lehet, amennyiben túl sok ember vásárol belőle feleslegesen - mondta Schaffner. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy pánikhangulatban mennyire kihasználják a jóhiszemű embereket akár egy maszk áron felüli eladásával is.

Sebészeti maszkok

A vékonyabb sebészeti maszkokat sebészek számára alakították ki, mivel ezek a termékek hatékonyan akadályozzák meg, hogy az orvos orrából és szájából kiáramló kórokozók a műtéti területre kerüljenek - mondta Schaffner.

Néhány ázsiai országban, úgy, mint Japánban és Kínában nem számít szokatlannak, ha valaki sebészeti maszkot visel nyilvános helyeken, hogy védekezzen a kórokozók és a szennyezett levegő ellen. Azonban ezek a maszkok nem igazán segítenek vírusok esetén - mondta Schaffner. „Nem arra a célra tervezték őket, hogy távol tartsák a vírusrészecskéket, és nem illeszkednek annyira jól az orra és az arcra” - mondta.

Lehet mégis valamiféle haszna az alkalmazásuknak? "Igen, azonban a hatás valószínűleg csekély” - mondta Schaffner.

Megjegyezte, hogy vannak, akik azért viselnek sebészeti maszkot, mert megfáztak vagy influenzásak, és nem akarnak másokat is megbetegíteni. Azonban, ha valaki beteg, az a legjobb, ha nem megy emberek közé. „Itt az ideje, hogy otthon maradjunk” - mondta Schaffner.

A ’The Washington Post’ hírlap szerint mindenekelőtt az a legjobb módja annak, hogy elkerüljük a koronavírust, ha nem utazunk most Kínába, ahonnan a vírus elterjedt, sem más fokozott fertőzési gyakoriságot mutató területekre. Továbbá az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) arra hívta fel a figyelmet, hogy sokkal fontosabb az alapos kézmosás (szappanos meleg vizes, alkoholos); szennyezett kézzel ne nyúljunk a szemünkhöz, orrunkhoz és szánkhoz; kerüljük a beteg emberekkel való érintkezést; és fertőtlenítsük a gyakran megérintett tárgyakat és felületeket.

A kutyáikra is arcmaszkot helyező háziállat-tulajdonosokat illetően Schaffner elmondta, hogy nincs arra vonatkozóan bizonyíték, hogy a koronavírus megbetegíthetné a kutyákat, ezért „teljesen felesleges” arcmaszkot helyezni rájuk.

Olvasson tovább! Új típusú koronavírus - Hogyan védekezhetünk ellene?

WEBBeteg

F. Zs., fordító; Can wearing a face mask protect you from the new coronavirus? (livescience.com)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus