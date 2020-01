A férfibetegségek kezelésének holisztikus megközelítése

A férfiak nem szeretnek orvoshoz menni, ha valamiért muszáj, akkor is inkább szabadulnának, pedig számtalan egészségügyi probléma érinti őket, amire a holisztikus szemléletű orvoslás hosszú távú megoldást adhat.

A holisztikus orvoslás hazánkban is terjedőben van. Egyre több szakembert találhatunk, akik ezzel a szemléletmóddal igyekeznek segíteni betegeiket.

A férfiak életében 40 éves kor után kezdenek megjelenni a betegségek, sajnos sokszor egyik a másik után, aminek legtöbbször az életmódjukat érintő rossz szokások adják a kiindulópontjukat. Erre adhat megoldást a holisztikus szemlélet, aminek - ha nagyon egyszerűen szeretnénk megfogalmazni - lényege, hogy nem csak a tüneteket, hanem a teljes embert kell kezelni. Ha a férfiak is felismernék, hogy mennyire fontos az egészséges életmód, az, hogy tegyenek az egészségükért ők maguk is, sokkal hosszabb, egészségesebb és boldogabb életet élhetnének. A férfiakról és a holisztikus szemléletről Dr. Varga Imre, urológus, holisztikus orvost kérdeztük, hogy egy kissé közelebb hozhassuk ezt a szemléletet.

Hogyan lehetne röviden megfogalmazni a holisztikus gyógyítás lényegét?

A holisztikus jelző röviden a teljességre, az egészre törekvő igyekezetet takarja, a gyógyításnak ez a módja azt jelenti, hogy lehetőség szerint rendszerelméleti összefüggéseiben, a funkcionális medicina szabályainak megfelelően vesszük figyelembe a betegünk testi problémáit, továbbá a beteg értelmi, szociális és lelki állapotát is. Pavlov szerint még rövidebben a lényeg: „A szervezet pszichés és szomatikus értelemben teljes egység.” Ennek megfelelően nincs külön testi, pszichés, energetikai gyógyítás, hanem csak gyógyítás létezik – emeli ki Dr. Varga Imre, urológus, holisztikus orvos.

Vannak tipikusan olyan férfibetegségek, amik esetén hatékony lehet ez a módszer, vagy mondhatjuk, hogy összességében lehet jótékony az egészségükre?

A szemléletmód nem tesz különbséget gyermek, felnőtt, férfi és nő között. A férfiak esetében talán annyi lehet a különbség, hogy kevésbé fogékonyak azokra a változásokra, melyek előrevetítenek egy, az eddigitől eltérő jövőképet, melyet megváltozó egészségkultúrának is nevezhetünk. Másfajta kommunikációt igényelnek a férfiak és mindez több időt is igényel. Ebben nagy segítségükre lehetnek azok a hölgyek, akik például feleségként mintegy ráerősítenek az igyekezetükre. Jó példa erre az urológia, ahol a férfiak említett hozzáállását még egyfajta szeméremérzet is rontja.

A férfiak mennyire fogékonyak erre a szemléletre?

Sajnos többször van kudarcérzetem, mint a hölgyek esetében. Gyakran kapok gyors és álracionális válaszokat, melyből kitűnik, hogy a korábbi, csak tűzoltásra kihegyezett orvoslásunk gyakorlatának megfelelően csak azonnal egy gyógyszert kérnének és minden más további igyekezetet feleslegesnek tartanak. Viszont, akik megértik, hogy egészségük és jövőjük békéje attól is függ, hogy számtalan problémát inkább megelőzni/elkerülni egyszerűbb, azokkal már lényegesen könnyebb haladni!

Mi történik egy holisztikus orvossal való konzultáción?

A konzultáció két részből áll: egyrészről annak a problémának a vizsgálata és terápiás megbeszélése, mely miatt a rendelésre jön a beteg, másrészről azon problémák megbeszélése, melyek részben az előbbiekben rendezettekkel vannak kapcsolatban, illetve azokról is beszélünk, melyek teljesen függetlenek az eddig tárgyaltaktól. Példaként említeném egy átlagos urológiai jellegű vizelési gondok miatt karbantartott betegem esetét, aki erősen túlsúlyos, alvászavaros, máj- és pajzsmirigyproblémás, cukorbeteg, ezek miatt áll háziorvosi/kardiológiai stb. kezelések alatt, aki a közelmúltban megözvegyült.

Ezen utóbbiak ugyan nem tartoznak az urológus kompetenciakörébe, de rá tudok erősíteni a kollégáim igyekezetére, ahol szükséges, hogy a metabolikus szindrómája és adott lelki állapota igen komplex formában kaphasson nyomatékot és még hatékonyabban tudatosulhasson közös betegünkben.

Amennyiben betegünket tumoros ok miatt tartom kontrolljaim alatt, akkor már erőteljesebben képviselek olyan elvárásokat, mely a beteg étrendjét, életmódját, mozgását és stressz csökkentését is érinti, mert akkor már állapota, kilátásai és alapbetegségének alakulása függhet ezen tényezőktől is, tehát el kell hagyni a szigorúan szűk szakmai mozgásköröm határait.

Forrás: WEBBeteg

Brjeska Dóra, újságíró

Szakértő: Dr. Varga Imre, urológus, holisztikus orvos