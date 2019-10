A kínzó fájdalmak csillapíthatóak lennének a szakambulanciákon

Dr. Magyar Éva neurológus szakorvos érdeklődésünkre elmondta: a fájdalomnak sokféle arca, megjelenési formája lehet. Létezik égő, nyomó, szúró, szorító, hasító, hasogató, késszúrásszerű, görcsös, zsibbadással együtt járó, bizsergő, lüktető fájdalom. El kell különíteni a neuro-degeneratív betegségeket, melyek sorába tartozik például az övsömör, az agyvérzés, a gerinccsatorna-szűkület, a gerincsérvek okozta neoropáthiás fájdalmak. Ezek az agy, az idegek, ideggyökök, -rostok vagy a gerincvelő károsodása miatt, nyomás alatti helyzetükben jelentkeznek. Az orvostudomány ismer pszichogén fájdalmakat is, melyek testi tünetek nélkül is kialakulhatnak, melyek hátterében lelki okok állnak, amelyek kivizsgálása orvos feladata, és nem mindenkor múlnak el orvosi segítség nélkül. A neurológus szakorvos példaként említi a tartós, szűnni nem akaró fejfájást, aminek minden létező kivizsgálása után, beleértve az MRI- és a CT-vizsgálatokat is, kizárható a szervi eltérés. A doktornő betege azonban egyre erősebben szenvedett a fájdalomtól, ami a hat hónapot is meghaladta, s elérte az egy évet. Egyetlen gyógyszer, infúziós kezelés sem segített. Pszichológushoz irányította betegét a doktornő, amikor néhány beszélgetés után kiderült, olyan szorongatott élethelyzetet szenved el az asszony, ami a magánéletében tartott fent tartós frusztrációt, szorongást, stresszt. A szakorvosok kitartó támogatása, komplex kezelése eredményes volt, miután a beteg képes volt változtatni a gyötrő fejfájást fenntartó élethelyzetén. A fájdalomtűrésnek mindig genetikai és alkati tulajdonságok állnak a hátterében. A férfiak általában rosszabbul tűrik a fájdalmat, mint a nők, de a tűréshatárt mindenképpen csökkentheti a kimerültség, a fáradtság, a stressz, a kezelésekre nem reagáló állapot, valamint a fronthatások és a napszakok is. A hat hónapnál tovább tartó fájdalom esetében krónikus fájdalomról beszélünk, ami a mai napig sokat kutatott terület, de valódi megoldással csak a specialisták szolgálhatnak. Nem ritka az sem, hogy egy maradandó, lelki trauma, sérülés állandósul a páciens életében, ennek következtében egy korábbi fájdalomemlék rögzült lenyomata is jelen van. Ez egy-egy testrészre vetítődik ki. Legjellemzőbbek a nyaki, gerinc-, hát-, ágyéki, térd-, váll-, csípő-, fej-, lábszárfájdalom. A krónikus fájdalom szindróma kezdőpontja leggyakrabban egy sérülés, túlterheltség következménye, és az azzal járó betegség, olykor több is egyszerre. A krónikus fájdalom részben vagy teljesen tönkre teheti a beteg életminőségét, ami bezárkózáshoz, lemondáshoz, céltalansághoz, depresszióhoz vezethet. Ezért senki ne hanyagolja el, ha fájdalom jelenik meg bármely testrészében, s ha az tartós, soha ne higgye, hogy magától megszűnik.