Tudja, mi a teendő? - Marószerek okozta bőrsérülések

Egy átlagember testfelszíne majdnem 2 négyzetméter - ekkora felületen érintkezünk a külvilággal, és a bőr feladata, hogy megvédje szervezetünket. A bőrre kerülő anyagok kellemetlen helyi hatásokat, sérüléseket okozhatnak, illetve a bőrön át felszívódva mérgezésekhez, életveszélyes szövődményekhez vezethetnek.

Vegyi anyagok, maró- és oldószerek használata előtt mindenképpen el kell olvasni a csomagoláson található R és S mondatokat. Mit tartalmaznak ezek a titkos üzenetek: R azaz „risk” az adott anyag veszélyeire figyelmeztet, az S azaz „safety” a betartandó biztonsági előírásokat tartalmazza. Ezeket a figyelmeztetéseket nagyon komolyan kell venni, súlyos bőrsérüléstől, mérgezéstől óvhatjuk meg magunkat.

Bőrünkön lévő korábbi sérülések, berepedezések gyorsíthatják a kémiai anyagok szervezetbe jutását, így súlyosabb állapotot idéznek elő.

Fontos jelölések Legfontosabb R mondatok R14 - Vízzel hevesen reagál.

R21 - Bőrrel érintkezve ártalmas.

R24 - Bőrrel érintkezve mérgező.

R27 - Bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

R34 - Égési sérülést okoz.

R35 - Súlyos égési sérülést okoz.

R38 - Bőrizgató hatású.

R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R66 - Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Legfontosabb S mondatok S24 - A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S27 - A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni.

S28 - Ha az anyag a bőrre kerül, ...-val/vel bőven azonnal le kell mosni

(az anyagot a gyártó határozza meg).

S45 - Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni.

Semleges kémhatású anyag is okozhat allergiás reakciót!

Bőrünk a semleges kémhatású anyagokat szereti legjobban, ezeket nem okoznak izgalmi jelenséget, bőr irritációt. Ebből a szempontból sokan gondolják, a vízben oldódó, vízzel hígítható anyagok használata veszélytelen. Sajnos ez tévhit, mert a víz csak addig semleges anyag, amíg az adott anyag fel nem oldódik. A bőrre kerülő maró anyagok kémhatásuktól függően különböző mechanizmussal, de ugyan olyan súlyos bőrkárosodást okoznak.

Semleges kémhatású anyagok is okozhatnak allergiás reakciót, melynek jelei bőrpír, majd akár a bőrből kiemelkedő kiütések és hólyagok megjelenése. Allergiás reakció esetén a bőrtünetek súlyosbodása mellett légzési zavar, gége-ödéma, vérnyomásesés is jelentkezhet.

Veszélyes oldószerek

Agresszív savas-lúgos anyagok bőrre kerülésekor erős helyi hőhatás is keletkezhet, tovább súlyosbítva a bőrtüneteket, végül a behatás mértékétől függően különböző nagyságú és súlyosságú bőrelhalás, nekrózis alakul ki.

Az oldószerek többsége még veszélyesebb, mert a helyi bőrkárosítás mellett könnyen átjutnak még a sértetlen bőrfelületen is, felszívódnak és kifejtik egész szervezetünkre gyakorolt mérgező hatásukat, ami súlyos vérképzőszervi, idegrendszeri károsodásokban nyilvánulhat meg.

Hogyan védekezhet?

Legfontosabb: használat előtt olvassuk el, és szigorúan tartsuk be az R és S mondatokat! Ha mégis a bőrre kerül maró anyag vagy oldószer, akkor azonnali elsősegély szükséges. Távolítsuk el a szennyezett, vegyi anyagokkal átitatott ruházatot, a bőrre került anyagokat bő, folyóvizes öblítéssel távolítsuk el, ez a dekontaminálás. Különösen hőhatással járó esetekben az öblítést 20 percig is folytatni kell. A megtisztított sérült bőrt fedjük be steril kötszerrel, mellőzzük minden por, kenőcs használatát.

Nagy kiterjedésű bőrjelenség, egyre súlyosbodó panaszok esetén, illetve ha a bőrjelenségekhez egyéb tünetek is társulnak, mindenképpen forduljunk szakemberhez. A sérülést okozó anyagot eredeti csomagolásban vigyük magunkkal az orvoshoz, mert ebből juthat további fontos információhoz, hogy milyen méreg kerülhetett szervezetünkbe, esetleg milyen ellen anyag, antidótum adása szükséges.

Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

A baj elkerülhető, ha betartjuk a figyelmeztetéseket. Minden esetben a védőkesztyű és az egyéb javasolt védő eszközök használata óvhat meg minket csak a balesetektől.

Mindenképpen forduljunk szakemberhez, tisztázatlan esetben Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) segítségét kérhetjük a 06-80-20-11-99 díjmentesen hívható zöld számon.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ács Gábor, oxyológus

acsgabordoki.hu