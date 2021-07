Kis hámsérülésen is behatolhat a húsevő baktérium

Ha bármikor sérülés - akár például kisebb vágás vagy szúrás - éri a bőrt, tiszta vízzel, szappannal azonnal ki kell mosni a sebet, majd lefertőtleníteni a sérült és a környező bőrfelületet, aztán a bakteriális fertőzés elkerülése érdekében fedőkötéssel kell ellátni.

A seb gyógyulásának ideje alatt feltétlenül kerülni kell a közfürdőt, a strandot, az uszodát és a természetes vizekben való fürdőzést - hívja fel a figyelmet az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)).

A CDC javasolta elővigyázatossággal az infekció nyomán esetlegesen kialakuló súlyos, olykor fatális végkimenetelt lehet ugyanis megelőzni. A lágyszövetelhalást okozó nekrotizáló fasciitis (NF) korai tünetei közé tartozik, ha a bőrön egyre növekvő vörös duzzanat mutatkozik, ha a megjelenő fájdalom túlnő a vörös és/vagy ödémás területen, és a beteg lázas. Ha a tünetek eszkalálódnak (fokozódnak), fekély, hólyagok lesznek a bőrön, és a beteg bágyadt, szédül. Általában ritkán fordul elő, hogy kis sebből halálos infekció alakul ki, de ha a seb rendellenesen fájdalmas, és gyorsan terjed körülötte az eltérés, azonnal orvoshoz kell fordulni.

Hogy miért? Alábbi példánkban egy amerikai esetet mutatunk be.

A nekrotizáló baktériummal fertőzött Colleen Sosinski számára ez a betegség annyi szenvedést okozott, hogy orvosainak és a közvéleménynek azt mondta, akár 12-szer egymás után, érzéstelenítés nélkül is vállalná a szülést, mintsem, hogy még egyszer át kelljen élnie mindazt, amivel ez a fertőzés jár(t). Az 50 éves nőt 1 évvel ezelőtt támadta meg a „húsevő” baktérium. A wisconsini nőnél úgy kezdődött, hogy szinte elviselhetetlenül erős fájdalmat érzett a lábában. Mint hamarosan kiderült, panaszát a nekrotizáló fasciitis okozta, ami miatt 5 hónapos kórházi ápolásra szorult, és ezalatt 150 műtéten esett át.

A nekrotizáló fasciitis a lágyrészek súlyos, fertőzéses eredetű, szövetelhalással járó gyulladása, amiben a bőr alatti szövetek, izmok is érintettek. Egyeseknél szepszist, végtagvesztést, sőt, akár halált is okoz. A fertőzés általában úgy alakul ki, hogy szúrt, vágott sérülésen, seben, akár egy rovarcsípés okozta nyíláson („bemeneten”) át baktériumok jutnak a szervezetbe. Ott gyorsan elszaporodnak, elterjednek megfertőzve a szöveteket, aminek hatására újabb sebek alakulnak ki a bőr felületén. A folyamat gyorsasága miatt – antibiotikum adagolása mellett – az érintettet azonnal műteni is kell.

A Staphylococcus és az általában „egyszerű” torokgyulladást okozó Streptococcus A okozza a nekrotizáló fasciitist

Mivel Colleennak volt már trombózisa, ezért a sürgősségin az orvosok először úgy vélték, ezeket a panaszait vérrögök okozzák. Ám ez tévedésnek bizonyult. 12 órán belül lélegeztetőgépre szorult, és eközben műtéttel kellett eltávolítani lábáról az elhalt szöveteket. Az orvosok a hozzátartozóit arról értesítették, hogy talán nem is marad életben. „Hívták a családom, hogy jöjjenek, ha még egyszer, talán utoljára látni akarnak.” A laborvizsgálatok pár nappal később mutatták ki, hogy mindezt a Streptococcus A fertőzés idézte elő. Ez a baktérium, amely általában torokgyulladást okoz, igen ritkán idéz elő fatális következménnyel járó fertőzést. A súlyos végkifejlet azonban hajlamosító kockázati faktorok megléte mellett bekövetkezhet, mind a Staphylo-, mind a Streptococcus-fertőzés esetén. Leggyakrabban az előzményként szereplő seb fertőződik másodlagosan a baktériummal, és ez vezet NF-hez.

Egyeseknél jóval nagyobb eséllyel alakulnak ki súlyos fertőzések. Az immunszuprimáltaknak vagy a krónikus májbetegeknek ezért azt tanácsolják az orvosok, hogy amennyiben a legkisebb bőrsérülésük van, maradjanak távol a strandoktól, uszodáktól, természetes vizektől. A CDC szerint a diabéteszesek, a vesebetegek és a tumorosok is könnyebben lehetnek NF-áldozatok.

Esetleírásunk főszereplője 5 hónapot töltött kórházban

Először a bal lábát fertőzte meg a baktérium, az infekció terjedésének megakadályozására már az első két hétben, naponta ismételve operálták ki, két helyen is, a folyamatosan elhaló szövetrészeket. A csaknem fél éves kórházi tartózkodása alatt összesen 150 műtétre került sor. Az elhalt bőr mellett izmokat, inakat is el kellett távolítani. A beavatkozás leginkább a lábszárát, lábfejét érintette. Amikor végül elhagyhatta a kórházat, járókerettel kellett pár métert mennie, hogy kezelőorvosai lássák, képes-e erre a teljesítményre, különben gondozási otthonba akarták utalni. „Ha így lett volna, mentálisan biztosan feladom az egészet” – jegyezte meg a nő. Ma már otthonában van, és bottal meg tud tenni kisebb távolságokat, a bevásárlást pedig motorizált segédeszközben ülve végzi.

A bakteriális fertőzés elkerülése érdekében alaposan tisztítsunk ki minden sebet

Mindenféle sérülés esetén tiszta vízzel, szappannal alaposan mossuk meg a bőrt, majd fertőtlenítsük a sérült és a környező bőrfelületet, ezt követően a bakteriális fertőzés elkerülése érdekében kössük is be. Amíg a seb gyógyul, kerülni kell a közfürdőt, strandot, uszodát és a természetes vizekben (tó, tenger) való fürdőzést is. Colleen Sosinski saját tapasztalatai alapján arra szólít fel mindenkit, hogy ha példájára emlékezve úgy gondolják, esetleg náluk is húsevő baktérium támadásáról lehet szó, azonnal keressék fel a sürgősségi osztályt. „Ha nem mentem volna kórházba, vagy ha ott még 2 órát kellett volna várnom, elvitt volna a fertőzés”, mondja azt hangsúlyozva, milyen kevésen múlhat a fertőzött életben maradása.

Tünetek

A fertőzés korai tünetei közé tartozik az egyre növekvő piros folt, a gyulladt, duzzadt bőr, az elváltozott bőrfelületen is túlterjedő fájdalom, a lázas állapot. A súlyosbodó szimptómák között szerepel: a kábultság, szédülés, fáradtság, valamint a tályogok, hólyagok megjelenése.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Az orvosok szerint meglehetősen ritka, hogy egy kis seb után végül ilyen fatális betegség alakuljon ki, azonban jobb résen lenni. Ha a seb szokatlanul fájdalmas, vagy kiterjedése gyorsan növekszik, azonnal orvosi segítséget kell kérni.

Mit lehet tenni a nekrotizáló fasciitis megelőzése érdekében?

Megismételjük a CDC ajánlását: minden sebet, vágást, sérülést alaposan ki kell mosni, lefertőtleníteni a sebet és a környező bőrfelületet, majd kötéssel fedni, megelőzendő a fertőző ágensek bejutását. Amíg az ilyen bőrsérülések gyógyulnak, kerülni kell a forró fürdőket, az uszodát, strandokat, de a tavakban, tengerben való fürdőzést is.

WEBBeteg

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: A woman who had a flesh-eating infection said she'd rather give birth 12 times in a day than go through it again (Insider)

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos