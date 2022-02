Vészhelyzet - Általános tennivalók

Az elsősegélynyújtás olykor veszélyeket is rejt magában, ezért saját biztonságunkra is nagyon figyelnünk kell! Nem szabad felesleges kockázatot vállalni, azonban a beteget is meg kell óvni a további veszélyektől. Áramütés esetén például ne érintsük meg a sérültet, csak miután lekapcsoltuk a biztosítékokat.