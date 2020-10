A gombamérgezés elkerülhető!

Gombamérgezésre utalhat, ha a hányás, hasi görcs mellett esetleg pupillaszűkületet, arckipirulást, nyáladzást, hallucinációt vagy érzékcsalódást, sárgaságot, esetleg ájulást is tapasztalunk.

A gombák ételmérgezést is okozhatnak, ha romlottan, baktériumokkal fertőzötten fogyasztjuk el. Ilyen esetekben az általános mérgezési tünetekhez láz és hőemelkedés is társulhat.