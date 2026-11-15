Cyclosporiasis (Cyclospora-fertőzés)

Dr. Rákóczi Éva
szerző: Dr. Rákóczi Éva, belgyógyász-infektológus - DRportal/WEBBeteg
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Az Egyesült Államokban 2026 nyarán jelentősen megnőtt a Cyclospora cayetanensis parazita okozta megbetegedések száma, a betegek mintegy 9%-a kórházi ellátásra szorult. A fertőzés elsősorban szennyezett vízzel vagy nyersen fogyasztott zöldségekkel és gyümölcsökkel terjed.

A Cyclospora-fertőzés

Cyclospora-fertőzés esetén az egyhetes lappangási idő után elhúzódó, hullámzó lefolyású, nagy mennyiségű vizes hasmenés, hasi görcs, puffadás, hányinger, étvágytalanság és fáradtság jelentkezhet. Kezelés nélkül a tünetek akár egy hónapig is fennállhatnak. Immunszupprimált betegekben súlyosabb, atípusos vagy epeúti érintettséggel járó betegség alakulhat ki, és a klinikai kép gyulladásos bélbetegség fellángolást vagy malabszorpciós kórképet utánozhat.

A fertőzés elsősorban szennyezett vízzel vagy nyersen fogyasztott zöldségekkel és gyümölcsökkel terjed. Különösen jelentős fertőzésforrások lehetnek a bogyós gyümölcsök, a saláták és a friss fűszernövények. Az oociszták nehezen távolíthatók el a termények felszínéről, és a hagyományos fertőtlenítőszerek sem pusztítják el őket megbízhatóan. A gondos kézmosás és az élelmiszer-biztonsági riasztások követése fontos; a megfelelő hőkezelés – körülbelül 70 °C – inaktiválhatja a kórokozót.

A diagnózis székletből végzett PCR-al vagy multiplex gastrointestinalis panellel, illetve mikroszkópos, fluoreszcens vagy módosított saválló festéssel állítható fel; gyanú esetén a Cyclospora célzott vizsgálatát külön is kérni kell. Első választandó kezelés a trimetoprim–szulfametoxazol, általában 7–10 napig; immunszupprimáltaknál hosszabb kezelés válhat szükségessé. (Szulfonamidallergia esetén a nitazoxanid vagy a ciprofloxacin kevésbé megbízható alternatíva lehet.) A folyadék- és elektrolitpótlás alapvető.

Járványügyi jelentősége

Az USA-ban 2026 nyarán észlelt tömeges megbetegedések a Taylor Farms de Mexico által feldolgozott jégsalátához voltak köthetők. Októberig legalább 23 836 laboratóriumilag igazolt esetet jelentettek összesen, de a feldolgozás alatt álló esetekkel együtt a megbetegedések végső száma vélhetően jóval magasabb. Az igazolt esetek között 990 kórházi kezelés és 2 haláleset történt. A két, súlyos alapbetegséggel rendelkező beteg halálában elsősorban a dehidráció játszott szerepet, a közvetlen halálokot nem közölték.

A jelenleg elérhető hivatalos és szakirodalmi adatok alapján Magyarországon nem írtak le az amerikaihoz hasonló, élelmiszerhez köthető cyclosporiasis-járványt, ugyanakkor kialakulása térségünkben sem kizárt.

Forrás: DRportal/WEBBeteg
Szerző: Dr. Rákóczi Éva belgyógyász-infektológus, a DRportal.hu vezető orvos szakértője

Frissítve: 2026.11.15. 09:03, Megjelent: 2026.11.15. 09:03
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