Új elnök a Magyar Kórházszövetség élén

A Magyar Kórházszövetség lassan egy évszázada képviseli a hazai kórházak érdekeit és szolgálja az egészségügyi rendszer fejlődését. A 2022–2025 közötti elnökségi ciklus lezárásakor különösen fontosnak tartjuk, hogy újra világosan megfogalmazzuk küldetésünket, szerepünket és a Szövetség helyét a hazai egészségügy rendszerében. Célunk, hogy a magyar kórházügy sokszínű szereplőit és a döntéshozókat egyaránt támogató, aktív párbeszédet fenntartó, hiteles szakmai közösségként segítsük a rendszer működését és fejlődését. Az elmúlt másfél évtizedben kialakult és megerősödött az állami kórházrendszer. A legtöbb intézmény állami fenntartás mellett működik és az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) irányítja a fenntartói feladataikat. Ugyanakkor hét egyházi kórház és négy klinikai centrum is jelentős közellátási feladatokat végez, valamint vannak alapítványi, illetve magánkézben levő intézetek is. A Kórházszövetség az ilyen értelemben sokféle fenntartású és helyzetű tagkórházai, a döntéshozó, valamint a fenntartó szervezetek közötti párbeszéd aktív helyeként teret biztosít arra, hogy a hivatalos ügyintézéseken túl erősödjenek a konzultatív kapcsolatok is. Civil szervezetként természetesebben tudja megfogalmazni és megjeleníteni a tagkórházak nézőpontjait. Reményünk és a visszajelzések szerint segítséget nyújt a döntéshozók számára is. Sajátos helyzetéből és látásmódjából adódóan a Kórházszövetség konstruktív szakmai párbeszédet tart fenn az ágazatért felelős minisztériummal, az állami kórházfenntartó vezetőjével, a társadalombiztosítóval és a tiszti főorvosi hivatallal. Célja, hogy megismerje és képviselje a magyar kórházak napi sikereit, gondjait, és a különböző kérdésekben az intézmények helyi tapasztalatokkal szerzett nézőpontját. Ismeri ugyanakkor a döntéshozói felelősséget, így a döntések hátterét megértve segít a kórházakkal való ezirányú párbeszédben. Az egészségügyben tevékenykedő szereplők közötti megértést célozza, hogy a Kórházszövetség szoros kapcsolatot ápol a menedzsmenteket összefogó szervezetekkel, szakmai társaságokkal és kamarákkal. A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társasággal (MEMT) és a Medicina Járóbeteg Szövetséggel, valamint a gyógyszerész és ápolói kamarákkal mindennapos kapcsolatban van, aminek a napi kórházi működésben van jelentős hozadéka. Külön figyelmet fordít a szakdolgozók helyzetére és a kórházak adminisztratív szereplőire, a titkársági dolgozók készségeinek fejlesztésére és hálózatépítésre. A magánegészségügyi szektor bővülése és megerősödése szükségessé tette, hogy megismerjük egymás működését és terveit, így a privát intézményeket összefogó társaságokkal is jó munkakapcsolatot alakított ki. Elhívatott a Kórházszövetség abban is, hogy hálózatot építsen a határon túli magyarlakta területek kórházaival. Ez az élő kapcsolat, amely Kárpátalja, Partium, Erdély, Délvidék és Felvidék sok intézményével rendszeres együttműködést jelent, egyaránt folyamatos segítséget jelent a betegek, a szakemberek és a menedzsmentek számára is. A nemzetközi kórházhálózatban a International Hospital Federation (IHF), European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) és Health Promoting Hospitals szervezetekben való aktív tagsággal és tevékenységgel képviseli hazánkat a Szövetség. Az egészségügy szerte a világon, így hazánkban is az embereket leginkább érdeklő kérdések közé került, ezért tartjuk kiemelten fontosnak a társadalommal való párbeszédet. A Kórházszövetség a társadalmi kommunikációban és a közösségi médiában is pozitív, a megértést segítő hangon, a kérdéseket befogadóban és azokra választ keresve van jelen. Kiemelt célja, hogy az embereknek az egészségükkel kapcsolatos felelősségérzetét erősítse, és az egészségértést javítsa. Ebből a célból kiterjedt médiaaktivitás folytat. A mindennapos finanszírozási és betegellátási, valamint adminisztratív feladatok mellett a túlterhelt kórházi menedzsmentnek sokszor nem jut elegendő figyelme a kórházi kultúra fejlesztésére, ezért ezen a területen is igyekszik a Szövetség új területek fókuszba helyezésével segítséget nyújtani. A családbarát kórházi pályázatokkal az elmúlt 6 évben jelentős szemléleti áttörést ért el. Száznyi kórházi osztály kapta meg az országosan elismert tagokból álló zsűritől a megtisztelő családbarát címet, amit évről évre a munkatársak és ellátottak családjai felé a legkiemeltebb figyelmet fordító és aktivitásokat végző kórházak kapnak meg. Két éve indította el a kórházak egészségfejlesztését célzó szerteágazó aktivitást is, amelynek segítségével több tízezer munkatársat sikerült példaértékű szemléletváltoztatásra ösztönözni. Az áttörés érinti a mozgáskultúra, a dietetika, a dohányzásról való leszokás és a mentálhigiénés területeket is. Ez az ellátottak körében is jó példaként jelenhet meg, adalékot szolgáltatva egy egészségesebb Magyarország kialakulásához. A Belügyminisztérium által is támogatott, és figyelemmel kísért egészségfejlesztő munka elemei: a pilot kórházak hálózatának építése, a díjak létrehozása, valamint a tudományos értékű kutatások végzése. A környezettudatosság és a kórházi rendszer kapcsolatának vizsgálatát és a kérdés jelentőségének bemutatását is napirendre tűzte a szervezet. 2025-ben a nagy figyelmet keltő pályázati rendszerrel a zöld kórház mozgalom legkiválóbb kórházait is díjazásban részesíti. Az elmúlt évtizedben díjakat hoztunk létre annak érdekében, hogy elismerjük a legkiválóbb kórházi vezetőket és iskolateremtő tevékenységeket. Csoportos és egyéni díjakat, szakmai különdíjakat hoztunk létre, amelyek sok örömet és méltó elismerést jelentenek az egészségügy legkiválóbb dolgozói, munkacsoportjai és kórházak számára. A Magyar Kórházszövetség országos konferenciája a kórházi menedzsment tagjai, a döntéshozók, valamint az egészségügyi dolgozók, betegszervezetek és beszállítók közötti legfontosabb találkozójává vált, évente több, mint ezer résztvevővel. Az elmúlt években az egészségügy talán legfontosabb összefoglaló tanulmányának a Medicina kiadványnak is társszerkesztője, aminek publikálására a Szövetség minden ősszel megszervezett konferenciáján kerül sor. A Magyar Kórházszövetség célja a leírt aktivitásokkal a magyar kórházügy fejlesztése, a betegek érdekében végzett minőségi szakmai és emberséges munka serkentése, és egy élhetőbb magyar egészségügy megteremtése a benne dolgozók részére is.