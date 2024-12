Egészségfejlesztés a kórházakban: 100 napos kihívás, sportos dolgozók, egészséges menza

Miért fontos, hogy egészséges maradjon az orvos és az ápoló? Miként érhető el, hogy megmozduljon és sportoljon többezer egészségügyi dolgozó egy 100 napos kihívás keretében? Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa népegészségügyi szakembert kérdeztük, akinek szakmai irányításával nagysikerű országos egészségfejlesztő kórházprogramot valósít meg a Magyar Kórházszövetség.

Az egészségünket számos tényező befolyásolja: milyen az egészségmagatartásunk, hogyan viselkedünk, ide soroljuk a táplálkozásunkat, a különböző függőségeket, például a dohányzást, valamint a napi fizikai aktivitást. Befolyásoló tényező az a környezet is, ahol élünk és dolgozunk.

- Az egészségügyi dolgozót, legyen az orvos, ápoló vagy akár asszisztens, napi szinten biológiai, kémiai, fizikai és pszichés terhelés éri a munkahelyén. Ez a populáció a munkakörülményeikből adódó rizikófaktorok miatt különösen veszélyeztett, ezért külön figyelmet érdemelnek. Fontos, hogy milyen kórházi környezetben töltik el a munkaidejüket, milyen a menza és a büfé kínálata, van-e lehetőségük sportolásra, figyelnek-e a lelki egyensúlyára – mondta a WEBBeteg.hu kérdésére dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa, a program szakmai vezetője, a Bethesda Gyermekkórház prevenciós igazgatója, aki egy éve irányítja az egészségfejlesztéssel és prevenciós tevékenységgel foglalkozó csapat munkáját az intézményben.

Az Országos Kórházi Egészségfejlesztési Program egy egyedülálló, egész országra kiterjedő kezdeményezés, amely kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi dolgozók egészségének támogatására, elsősorban a táplálkozás, a fizikai aktivitás és a mentális egészség területén, valamint a környezettudatosságra is fókuszál. További célja a kórházak szerepének növelése a betegek és a lakosság egészségfejlesztésében, a betegségek megelőzésében.

100 nap sportosan

A program egyik fontos eleme az Országos Kórházi Egészségkihívás, zászlajára tűzve a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás elősegítését, a mentális egészség támogatását, illetve a káros szenvedélyek visszaszorítását. A kórházi dolgozók 5 fős csapatokban jelentkezhettek idén tavasszal az egészségüket támogató kihívások teljesítésére.

Az idei programra 71 intézmény 654 csapata jelentkezett. A résztvevők már az első hónapban több mint 6 millió percet töltöttek mérsékelt és közepes intenzitású, közel 3 millió percet pedig magas intenzitású sporttevékenységgel.

A 100 nap az egészségedért! Országos Kórházi Egészségkihívás Program záró eredményei számokban:

23 millió percnyi mozgás,

3270 résztvevő,

195 ezer megmászott lépcsőfok

590 ezer liter elfogyasztott víz

Egyéni kihívásként 140 egészségügyi dolgozó azt vállalta, hogy leszokik a dohányzásról, közülük 9-en valóban végleg fel is hagytak a káros szokásukkal.

- A feladatok összeállításánál fontos szempont volt, hogy reálisak, teljesíthetőek legyenek azok számára is, akik sokat dolgoznak, ügyelnek, esetleg éjszakáznak, nincs idejük saját magukra, valamint szem előtt tartottuk a más-más korosztályba tartozó és eltérő kórházi munkát végző dolgozók adottságait és lehetőségeit is. Emellett célunk volt, hogy a kihívás szemléletet formáljon, segítse a közösségépítést, illetve, ha erre nyitottak a résztvevők, a 100 nap elteltével is folytatódjanak az egészséges életmód programjai – emelte ki dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa.

Egészséges kórházak

Tíz olyan egészségügyi intézmény részvételével alakult meg az Egészségfejlesztő Kórházak Országos Hálózata, ahol fontosnak tartják az egészséges életmód népszerűsítését, és aktívan tesznek is az egészségügyi dolgozóik fizikai és lelki egészségének, illetve egészségtudatos magatartásának fejlesztése érdekében.

Mind a tíz intézményben támogatják a dolgozók fizikai aktivitását, rekreációs tevékenységét kedvezményes sportolási lehetőségekkel, például kondi bérlettel.

Az intézményen belül ingyenes sport és rekreációs foglalkozásokat szerveznek, ebben a gyógytornászok és a lelkes aktív kórházi kollégák vezető szerepet játszanak.

Szem előtt tartják a mentális egészség fejlesztésére irányuló programokat, foglalkozásokat, ilyen például a stresszkezelési technikák elsajátítása, a jóga vagy a meditáció.

Kreatív módon népszerűsítik az egészségtudatos és környezettudatos szemléletet a kórházi kommunikációban (pl. mentális egészséget támogató pozitív gondolatok).

Azok a kórházak, amelyek fontosnak tartják a betegségek megelőzését, aktívan részt vesznek az egészségfejlesztésben, partnerségi viszonyt ápolnak a többi intézménnyel, és jó példát mutatnak a többi kórház számára – véli a szakmai vezető, aki elmondta azt is: az egészségfejlesztés egy konstans tevékenység, mind az egészségügyi intézmények, mind pedig az egyén életében.

- Az nem vezet sehová, ha fél évig komolyan vesszük a sportolást, tudatosan táplálkozunk, majd felhagyunk az egészséges életmóddal. A programokkal és a kihívásokkal az egészségtudatos életmód kultúráját szeretnénk hosszú távon fenntarthatóvá tenni az intézményekben, hogy támogassuk a dolgozóink egészségét, megelőzzük a betegségeket. Ehhez elsősorban a meglévő intézményi humán, financiális és infrastrukturális erőforrásokra támaszkodunk. A program egy éve alatt a hazai kórházak egyötöde csatlakozott már a hálózathoz.

A program kezdeti lépése volt az “Egészségfejlesztő Kórház Díj” megalapítása, amely a hazai fekvőbeteg-ellátó intézmények egészségfejlesztési tevékenységeinek elismerésére szolgál. A díjjal járó publicitás további célja, hogy eljuttassa az egészséges életmód fontosságának üzenetét a lakosság felé is.

Az Országos Kórházi Egészségfejlesztési Program díjazottjai, 2024 2024-ben az „Egészségfejlesztő Kórház Díjat” az alábbi intézmények nyerték el: országos intézet/centrumkórház kategóriában a Debreceni Egyetem Klinikai Központ,

a vármegyei irányítókórház kategóriában a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház,

városi kórház kategóriában a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet,

különdíjat kapott az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet.

Egészséges menza és büfé a kórházakban

A program további terve az egészséges étkezés népszerűsítése és az ezt támogató kórházi környezet kialakítása, legyen szó a kórházi menzáról és a büféről vagy az étel- és italautomaták kínálatáról.

- Mikor van ideje elmenni az egészségügyi dolgozónak ebédelni? Milyen körülmények között van lehetősége étkezni? Meg tudja-e melegíteni az otthonról hozott vacsorát, ha éjszakás? Van-e egészséges kínálat a büfében vagy a menzán? Milyen az étel- és italautomaták kínálata? Most csak a lehetőégeket említettem. Ez egy nagyon szerteágazó terület, amely szintén fontos a dolgozók egészsége szempontjából – tette hozzá dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa, aki elmondta portálunknak azt is, hogy jövőre elkészül az az átfogó felmérés, amelyből kiderül: mennyire egészségesek a kórházi dolgozók.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró

Kép: Bethesda Gyermekkórház