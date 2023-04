A Magyar Kórházszövetség a hídépítést tartja a legfontosabb feladatának

A Magyar Kórházszövetség XXXV. kongresszusát tartja közel 1000 fő részvételével Tapolcán, a kongresszust megnyitó közgyűlés az alábbi állásfoglalást fogadta el.

A világjárvány, háborús környezet, és az ezekhez társuló válságok a kórházakat is megrendítették, új nehézségekkel és váratlan kihívásokkal kellett szembesülniük. A Magyar Kórházszövetség a közellátást végző kórházak képviseletében ebben a helyzetben a hídépítést tartja a legfontosabb feladatának. A betegek hangját szeretnénk pontosabban megérteni, ügyüket akarjuk szolgálni az intézményeinkben, és szeretnénk, ha a betegek és a hozzátartozók jobban értenék az egészségügy világát.

A betegek könnyebben elérhető és gyorsabb egészségügyi ellátást szeretnének. Ahhoz, hogy mindenki azonnal minden kivizsgáláshoz, kezeléshez és műtéthez hozzájusson, kevés az orvos és különösen kevés az ápoló, de a pénz se elég. Ezért sokszor várni kell a sorunkra, és van, hogy távolabbra kell utazni a jó megoldás érdekében. A sorban állásokat a várólisták és előjegyzések rövidítésének érdekében jobb szervezéssel és célzott programokkal igyekszünk javítani az egészségügyi döntéshozókkal szorosan együttműködve.

Hirdetés

Az egyszerűbb beavatkozások közel vihetők mindenkihez, de meg kell tanulniuk a betegeknek és a munkatársainknak is, hogy a bonyolultabb műtétek és szakellátások biztonságosan csak központokban tarthatók fenn, és ezeknek eléréséhez sokszor bizony utazásra kényszerülünk. Azonnali teendők esetére a most átalakuló területi ügyeleti rendszerrel együttműködő, gyorsan reagálni tudó kórházi sürgősségi rendszert kell kiépíteni, amelyben szintén kulcskérdés, hogy a beteg, az orvos, az ápoló és a szervező is pontosan értse a helyét és a szerepét.

Szeretnénk elérni, hogy a több és jobb munkáért az ápolónak, az orvosnak és a kórháznak is több pénz járjon, és hogy a gyógyításhoz szükséges költségeket fedezze a finanszírozás. A váratlan mértékű infláció és energiaár robbanás az állam segítsége nélkül a kórházakban kezelhetetlen. A központi támogatások és közös beszerzések azonban nem szabad, hogy a gyorsaság, rugalmasság és a minőség rovására menjenek, hiszen a gyógyításban nemritkán minden másodperc számít.

A magyar kórházakban a világ minden részén megbecsült, hozzáértő szakemberek dolgoznak a kor igényeinek megfelelő műszerekkel. A bizalom a betegek, ápolók, orvosok és irányítók között mégsem általános, amin javítanunk kell. Az emberi értékekre, kényelemre, érthetőségre és a hangnemre nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk. Állandó párbeszédet szeretnénk fenntartani az emberekkel, hogy ismerjék az egészségükkel kapcsolatos kérdéseket, a betegségek megelőzésének módjait, és azt is, hogy hogyan és hová fordulhatnak baj esetén.

Kérjük mi is a megértést a hivatásukat nehéz körülmények között végző, és nagy áldozatokat vállaló asszisztenseink és nővéreink számára, valamint az egészségügyben a háttérben dolgozó minden munkatársunkra. Az ápolói hivatás megbecsülése és a pálya vonzóvá tétele nemzeti sorskérdés, és nagyon széles összefogást igényel!

A Magyar Kórházszövetség mindenkivel kapcsolatot épít, aki a betegek ügyét szolgálja. Hálásak vagyunk, hogy az egészségügyben felelősséggel bíró döntéshozókkal folyamatosan konzultálni tudunk. Köszönjük, hogy konferenciánkon mindenki nyitottan és érdeklődve van jelen, találkozni tudnak az ápolók, orvosok, kórházi menedzserek, döntéshozók, az egészségipar képviselői, és hogy a társadalom nyilvánossága előtt beszélgethetünk a jobbítás lehetőségeiről.

Tovább Hogyan alakulnak a kórházi várólisták?

(Magyar Kórházszövetség)