Virág mellé prevenció! Nőnapon

Rendhagyó nőnapot hirdet a SZÍVSN Országos Betegegyesület, a Magyar Kardiológusok Társaságának hivatalos betegszervezete és a Budapesti Szent Ferenc Kórház: ezen az egy napon március 8-án lehetőséget ad, hogy regisztráljanak egy rendkívüli, csak nőknek szóló kardiológiai szűrővizsgálatra.

A nők 57 százaléka hal meg ma Magyarországon szívbetegségek miatt, 43 százalékuknál pedig semmilyen tünet sem utal arra, hogy nagy a baj. Ezzel hívják fel a figyelmet, hogy a női szív sokszor észrevétlenül komoly veszélyben van. A nőknek ötször nagyobb az esélyük arra, hogy valamilyen szív- és érrendszeri betegségben haljanak meg, mint bármilyen más rendellenességben.

A nőnap a legjobb alkalom, hogy a női szívekre és a női szívbetegségekre fókuszáljunk

Csak Nőnapon lehet regisztrálni: március 8-án a Városmajori klinika, a SZÍVSN a Magyar Kardiológusok Társaságának hivatalos betegszervezete és a Szent Ferenc Kórház által megszervezett szűrésekre, ezek száma korlátozott. Fontos ráirányítani a figyelmet a nőkre, édesanyákra, nagymamákra, feleségekre, barátnőkre. A Nőnapra hirdetett regisztráció olyan vizsgálatra szól, ami a vércukor, koleszterin, testsúly, vérnyomás, ritmuszavarok, szívelégtelenség tüneteinek felismerését célozza.

A szívinfarktus a köztudatban klasszikusan a férfiak, főleg a túlhajszolt, stresszes életet élő, folyton rohanó, pénzkereső családfők betegségeként él. Ehhez képest a nőkre legalább akkora, ha nem nagyobb teher hárul, mert a megszokott anyai, feleségszerep ma már legtöbbször ugyanakkora munkahelyi teherrel is párosul. A statisztikák szerint több nő hal meg keringési betegségek következtében, mint férfi. Ennek oka az is, hogy a nőknél a klasszikus tünetek gyakran teljesen észrevétlenek, így ők sokszor késve kérnek szakszerű ellátást. Ráadásul magasabb a fájdalomtűrésük, így könnyebben lépnek át akár komoly bajt jelző panaszokon is.

„Teljesen megszokott, hogy a nő nemcsak gondoskodik a családjáról, de ő az, aki figyel az egészségükre is. Egészségesen főz, közben küldi a férjet, barátot, hogy menjen el az orvoshoz, viszi a gyereket, akár már egy méhcsípéssel is, magára viszont szinte egyáltalán nem figyel. Ahogy a környezete sem. Dacára annak, hogy mi él a köztudatban, a nőknek ötször nagyobb az esélyük arra, hogy valamilyen szív- és érrendszeri betegségben haljanak meg, mint bármilyen más rendellenességben.

Bár a szívinfarktust klasszikusan a férfiak betegségeként kezeljük és a nőket az ösztrogén hormon is védi, idővel azonban rájuk nézve mégis fenyegetőbb a veszély - csak éppen körülbelül 10 évvel később jelentkezik. Fiatalabb korban a dohányzás, ami sajnos a társadalom egészét nézve nemhogy csökkenne nőknél, de még nő is, a menopauza után pedig a hormonvédelem elvesztése növeli a kockázatot”- figyelmeztet Bernáth Lukács Zsuzsanna, a betegegyesület elnöke, aki szerint ráadásul náluk idővel a társbetegségek, a magas vérnyomás, a cukorbetegség is gyakoribbak.

A Semmelweis Egyetem Városmajori klinika SZÍVSN szűrésére jelentkezőket 9-15 óráig regisztrálják a 0620/825-8084-es telefonszámon.

(SZÍVSN Országos Betegegyesület)