Az ukrán háború menekültjeinek segít a Mátrix Közhasznú Alapítvány

Közösségi tereit ideiglenes szálláshelyként ajánlja fel a Mátrix Közhasznú Alapítvány az ukrán-orosz háború menekültjeinek. Csatlakozásra szólít a szervezet minden jószándékú közösséget, céget, magánembert.

A segítség hívószó összefogásra a hasonló szervezetek, önkormányzatok, magánszemélyek, cégek, intézmények részére. Üresen álló irodaépületek, üzletek, iskolák, raktárak, lakások, közösségi terek, nyaralók területein ezernyi és ezernyi szállássá alakítható hely van, ahova az országba menekülő emberek számára szállást lehet kialakítani.

Az alapítvány első körben a szegedi Centerke Adományozó Központ 90 m2-es területén tud befogadni 3-4 családot, összesen 16 főt, akik így a háborús helyzetben biztonságba kerülhetnek. A közösségi felajánlások 100%-át a háborús helyzetet elszenvedőkre fordítja a szervezet. A lakhatás mellett ruha, élelem, gyógyszerek költségei is finanszírozható a támogatásokból.

Hirdetés

Rácz Anett alapítványi elnök bízik az összefogásban - a háborúból menekülő kisgyermekes családok, nők, idősek megmentéséhez minden támogatóra szükség van. A legapróbb segítség is életmentő. Fogjunk össze! A www.matrixalapitvany.hu oldalon minden információ elérhető. Együtt CSODÁKRA vagyunk képesek!

Így is segítheti a jótékonysági akció sikerét:

1. Adománnyal: az alapítvány 11735005-20510350 -es hivatalos számlaszámára átutalt összeg 100%-ban a jótékonysági programok finanszírozására kerül felhasználásra.

2. PayPal támogatás révén: az [email protected] paypal címre átutalt összeg 100%-ban a jótékonysági programok finanszírozására kerül felhasználásra.

3. Adományvonallal: a Mátrix Közhasznú Alapítvány ADHAT Segélyvonalán hívással és SMS-el is segíthet! Hívd a 13600 -as telefonszámot (mindenféle előhívó nélkül), majd az automata bejelentkezése után add meg az alapítvány kódját, a 22 -est! Ha könnyebb az SMS, akkor a 13600 -as számra küldjed a 22 -est. Egy hívás vagy egy üzenet 500 Ft. Ennyit kapunk, és ennyit is számláznak az adott telefonszámlára!

Adó 1 százalék felajánlással: éves szinten tízezernél több segítségnyújtást támogathatsz adó 1 százalék felajánlásod révén. Adóbevalláskor a Mátrix Közhasznú Alapítvány 18472273-1-06 adószámát add meg, vagy május 20-ig rendelkezz az eSzja adóbevallásban.

(MÁTRIX Közhasznú Alapítvány)