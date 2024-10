Egy százalékos felajánlás: taroltak az egészségügyi szervezetek

A jogosultak mintegy 40 százaléka, összesen 1,7 millió adózó ajánlotta fel személyi jövedelemadója egy százalékát, így közel 30 ezer civil szervezet összesen mintegy 17 milliárd forintot fog kapni, köztük számos egészségügyi tevékenységet végző alapítvány.

Adónk 1 százalékának felajánlása nekünk úgymond semmibe nem kerül, csupán abba a néhány percbe, amíg a rendelkezésről gondoskodunk elektronikus úton vagy papír alapon. Ez a pár perc minden évben felbecsülhetetlen segítséget jelent a civil szervezeteknek, hiszen a legtöbb alapítvány csak így juthat anyagi segítséghez.

Kevesebb felajánló, magasabb összeg

Idén az előző évhez képest 60 ezerrel kevesebb adózó döntött úgy, hogy felajánlja adója 1 százalékát valamelyik szervezetnek vagy egyháznak, az alapítványoknak átutalt összeg azonban növekedett: az előző évben összesen több mint 15 milliárd forintot kaptak, most 17 milliárdot fordíthatnak fontos célokra.

Hagyományosan a gyermekegészségügyet felkaroló és segítő szervezetek a legnépszerűbbek az adófizetők körében, és szintén sokan választják az állatvédelmi szervezeteket – adta hírül a Human Dialog, amely a Magyar Fundraising Akadémiával közösen reprezentatív felmérést készített a felajánlók körében:

A válaszadók több mint 60 százalékának fontos, hogy a támogatott szervezet hogyan használja fel a pénzt, illetve milyen terveik vannak a jövőre nézve.

Több megkérdezett kételkedik abban, hogy valóban jó helyre kerülnek a felajánlásai.

52 százalékuk az egy százaléknál magasabb összeget is felajánlanának, ha lehetne.

39 százalékuk akár több szervezetet is támogatna.

Azt is megtudhatjuk a felmérésből, hogy a felajánló lakosság túlnyomó többsége magasabb iskolai végzettségű, főként fővárosi vagy az agglomerációban él.

Ők vezetik a toplistát

2023-ban négy új gyermekműtő felszereléséhez (berendezésekhez, eszközökhöz) járulhattak hozzá az adófizetők a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben – adta hírül a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány, amely a tavalyi bevallások alapján 331 680 587 forintot kapott.

„Alapítványunk azt vállalja, hogy az értékes felajánlások nyomán a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben gyógyuló gyermekek ellátása évről évre korszerűbb és hatékonyabb lesz; a kórházi struktúra modernebbé, a kórházban dolgozók mindennapi munkája gördülékenyebbé válik” – írják a honlapjukon.

Az szja 1 százalékos felajánlásokat a legutóbbi elérhető, 2022-es beszámoló alapján az alapítvány a következő célokra fordította:

egyebek mellett az Intenzív Osztály részére több mint 7 millió forintból vásároltak transzkután CO2 monitort, amely lehetőséget biztosít non invazív módon a betegek oxigénellátottságának és légzési állapotának folyamatos nyomon követésére.

a Sebészeti és Ortopédiai Osztály a 2022-es felajánlásokból 16 millió forintot kapott egyebek mellett fontos eszközök (optika, trokár, trokárvezető, arthropumpa és ehhez szükséges csőkészlet, illetve szoftver, shaver kések lágyrészhez és csontokhoz) beszerzésére.

a Fül-orr-gégegyógyászati Osztály támogatásának összege 11,5 millió volt, ebből endoszkópos fülsebészeti műtétek végrehajtásához szükséges eszközöket vettek, amelyekkel kisebb műtéti behatolással végezhetőek a beavatkozások.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére felajánlott adó egy százalék átlagos értéke 8304 forint volt az elmúlt évben: több mint 34 ezer adózó gondolta úgy, hogy az alapítvány munkáját segíti, így a felajánlások összege kimagasló: 328 179 504 forint volt.

„Adónk 1 százalékával Magyarország 256 mentőállomásán szolgálatot teljesítő bajtársaink munkáját is támogathatjuk. A felajánlásokból életmentő eszközöket vásárolunk az ország mentőállomásainak, valamint defibrillátorral, lélegeztetőgéppel, speciális égési kötszerrel segítjük az életmentést” – olvasható tájékoztatójukban.

A Daganatos.hu Alapítvány 2005 óta az adó 1 százalékos felajánlásoknak, valamint a magánadományoknak köszönhetően több mint 100 daganatos, leukémiás betegséggel küzdő gyermeknek segített. „Eddig összesen több mint 1,259 milliárd forintot fordíthattunk a daganatos gyermekek kezelésére, valamint a betegségek kialakulásának, kiújulásának megelőzésére, kórházi osztályok fejlesztésére, rehabilitációra” – adta hírül az alapítvány, amely a 2023-as adóév alapján 196 968 010 forintot kapott, köszönhetően 25 246 felajánlónak.

17 966 adózó adta oda személyi jövedelem adója 1%-át a Bethesda Kórház Alapítvány részére, így 195 millió forint gyűlt össze. Az azt megelőző évben valamivel többen, 18 210-an ajánlottak fel összesen 170 millió forintot.

"Ebből az összegből mobilultrahang-készüléket vásárolunk, illetve jut belőle építkezésre, valamint az Anyák Háza és a Családközpont finanszírozására is" – tájékoztatta portálunkat dr. Tamásné Bese Nóra, a MRE Bethesda Gyermekkórház stratégiai igazgatója, főigazgató-helyettese. "Fejlesztési listánkon olyan tételek szerepelnek, amelyek szükségesek a gyógyítási környezet kialakításához és fenntartásához, amelyet egy 150 éves épületben kell megvalósítanunk. A Bethesda Gyermekkórház fejleszteni, kórházépületet fenntartani és modernizálni csak támogatásból tud, most éppen a gyermeksürgősségi osztályunk kialakítása és fejlesztése, átépítése, új helyiségek kialakítása zajlik, amelyhez az alapítvány 70 millió forintos segítséget nyújt, ez lesz az egyik projekt, amire az összeg egy részét fordítjuk. Sok orvosi műszer is szerepel a fejlesztési listánkon, ezeket priorizáljuk, és majd az alapítvány kuratóriuma hagyja jóvá, hogy mely eszközöket szerezzük be. Ilyen lehet például az a két mobilultrahang-készülék is, amelyekre nagy szükségünk lenne az intenzív és a most kialakítandó osztályunkon. Illetve ott vannak azok a programok, amelyekhez elengedhetetlen az alapítvány támogatása. Ilyen például az Anyák Háza, ahol idén már több mint 1000 éjszakát töltöttek el az édesanyák súlyosan beteg, nálunk gyógyuló gyermekük közelében. Az ő teljes ellátásukat – étkezésüket, szállásukat, lelki gondozásukat – ebből a pénzből tudjuk finanszírozni. Hasonlóan a Családközponthoz, ahol a génterápiával kezelt, nálunk 3 hónapot töltő gyermekek és családjaik lehetnek együtt. A központ fenntartását szintén az alapítvány végzi."

A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítványt több mint 17 ezren támogatták, így 157 700 597 forint gyűlt össze a számukra a felajánlásokból a 2023-as adóévben. Ebből és a korábban befolyt összegből fedezik a gyermek-mentőautók és gyermekrohamkocsik beszerzését, a műszerek vásárlását és karbantartását, az egyszer használatos, speciális eszközök pótlását, illetve a személyzet munkaruháját, a továbbképzéseket, és az oktatási eszközök vásárlását, nem beszélve a működési költségekről. Minden forint számít tehát.

Szerző: Tóth András, újságíró - WEBBeteg