Koronavírus - a települések 80 százaléka érintett a fertőzésben

A magyarországi településeknek már a 80 százaléka érintett a koronavírus-fertőzésben, ezért nagyon fontos a fertőzés terjedését megakadályozó szabályok betartása - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Galgóczi Ágnes közlése szerint az operatív törzs és a járványügy folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, és javaslatokat tesz intézkedésekre a kormánynak. A miniszterelnök a mai kormányülés után bejelentést tesz - mondta.

Az osztályvezető kiemelte: a 44. heti adatok alapján Békéscsaba, Eger, Kecskemét, Szekszárd, Tatabánya, Veszprém, más nagyvárosok és a főváros szennyvizében is növekvő tendenciát mutat a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, tehát várható a fertőzések számának további emelkedése.

A vírus örökítőanyagának nyomon követéses vizsgálatát Közép-Kelet-Európában Magyarország elsőként vezette be, és a WHO európai régiójában jelenleg is csak három ország végzi - tette hozzá. Az anyagnak a szennyvízben lévő koncentrációja 4-10 nappal jelzi előre az esetszámok várható növekedését, ami felkészülési lehetőséget is ad a területi járványügyi hatóságoknak megelőző intézkedések bevezetésére, és a lakosságot is figyelmeztethetik a kockázatokra - mondta Galgóczi Ágnes. Ismertetése szerint a szennyvízvizsgálatok az ország egész területét lefedik, 19 megyeszékhelyen, több nagyvárosban és Budapesten három ponton vesznek mintát.

Az osztályvezető felhívta a figyelmet a védőmaszk viselésére vonatkozó szabályok betartására

Hangsúlyozta, hogy a járvány második hullámában Európában és Magyarországon is folyamatosan nő a fertőzöttek száma. Közölte: Magyarországon az elmúlt 24 órában 3989 új fertőzöttet azonosítottak, és meghalt 84, többségében idős, krónikus beteg. Ezzel 1973-ra nőtt az elhunytak száma, a halottak átlagéletkora 76 év, 86 százaléka 65 évnél idősebb volt. 4767 beteget kórházban ápolnak, 348-an vannak lélegeztetőgépen.

Az osztályvezető felhívta a figyelmet a védőmaszk viselésére vonatkozó szabályok betartására és betartatására. Hangsúlyozta, hogy a maszknak a szájat és az orrot is takarnia kell, tiszta kézzel kell felhelyezni, viselés közben nem szabad megérinteni, az áll alá húzni. Ha a használat ideje alatt átnedvesedik, szennyeződik, az egyszer használatos sebészeti maszkot el kell dobni, a textilmaszk fertőtlenítő mosás és vasalás után újra használható.

Kérdésre válaszolva Galgóczi Ágnes elmondta: a láz, köhögés, az íz- és szagérzékelés elvesztése tipikus tünete a fertőzésnek; ha a tünetek súlyosbodnak, a nehéz légzés fokozódik, tartósan magas láz, erősebb köhögés esetén érdemes újra a háziorvoshoz fordulni, és akár mentőt hívni, mert kórházi kezelésre lehet szükség.

További kérdésre adott válaszában közölte: jelenleg 1071 egészségügyi dolgozót vezényeltek át a koronavírus-fertőzés ellátása miatt.

(koronavirus.gov.hu)