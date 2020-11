A Heim Pál Gyermekkórházban folytatják karrierjüket az NN Biztosító irodabútorai

Több mint félezer, költözés miatt kinőtt, de tökéletes állapotú bútordarabot ajánlott fel az NN Biztosító a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetnek. Ezek - saját motivációs levéllel ellátva - az intézmény szakrendelőiben, betegosztályain, orvosi és nővérszobáiban lépnek újra szolgálatba. A kórház hiánypótlónak tartja a kezdeményezést, amellyel sokat javíthatnak a munkakörülményeken.

Egy szekrény, amely születésétől fogva biztosítási szerződések őrzésével foglalkozott, egy másik, amelynek a papírmentesítés miatt szomorkodnak üresen a fiókjai, egy szuper asztal, amelyet kinőttek a biztosító marketingesei, és több mint 500 másik társuk, amelyek az üzleti elemzőknek, az informatikusoknak vagy épp a cég vezetőinek nyújtottak biztos támaszt az elmúlt években, kezdenek most új karriert. A kifogástalan állapotú, de a biztosító költözése miatt feleslegessé vált bútorok felkészültek a szektorváltásra: kedves, személyes üzenetekkel felmatricázva várják az új kihívásokat, állnak a gyermekek egészségéért a dolgozók szolgálatába.

„A koronavírushelyzet még erőteljesebben rávilágított a frontvonalban lévő egészségügyi dolgozók támogatásának fontosságára” – mondta az NN Biztosító vezérigazgatója.Baranyai Dávid hozzátette: „a legtöbb kórházban minden időt és erőforrást az alapvető feladat, a gyógyítás visz el, és a szűk pénzügyi lehetőségek miatt a dolgozók munkakörülményeinek javítására már nem mindig jut a keretből. Kezdeményezésünkkel ezen a helyzeten szerettünk volna segíteni, és felhívni a figyelmet arra, hogy egy kis odafigyeléssel is nagyban meg tudjuk könnyíteni a közösségünk életét.” A szakember azt is elárulta, hogy tudatosan keresték a megfelelő támogatási formát és lehetőséget, a biztosító családok iránti elkötelezettségéből pedig szinte adta magát, hogy a hazai gyermekgyógyítás kiemelt szereplőjének, a Heim Pál Gyermekkórháznak segítsenek, aki országos baleseti és sürgősségi központként, jelenleg kijelölt járványkórházként is a gyermekellátás biztos bázisa.

„Soha nem kaptunk még ekkora bútorfelajánlást, ezért különösen példaértékűnek tartjuk ezt az önzetlen adományt. Régóta halogatott bútorcseréket oldunk meg több szakrendelőben, betegosztályon, orvosi és nővérszobában. Intézetünk minden telephelyén felújítások folynak, megtörtént az egyes részlegek bútorigényeinek felmérése, így folyamatosan fogjuk lecserélni a régi bútorokat az NN Biztosító bútoraira, melyek strapabíró anyaguknak és könnyen fertőtleníthető felületüknek köszönhetően bárhol megállják a helyüket, de oda kerülnek majd, ahol a legnagyobb szükség van rájuk” – fogalmazott Palócz Norbert. A gazdasági igazgató külön köszönetét fejezi ki az EXPOL Különleges Szolgálat Személy- és Vagyonvédelmi Kft-nek is, akik vállalták a szállítási költségek finanszírozását.

A hiánypótló bútorfelajánlás az NN Biztosító legújabb, de nem az egyetlen koronavírushoz kapcsolódó társadalmi (CSR) aktivitása. A korlátozások időszaka alatt a cég 30 laptopot adományozott családos kollégáinak az otthoni tanuláshoz. Emellett az otthON, Bekapcsoljuk a sulit programján keresztül további 50 gépet és 75 monitort juttattak el olyan iskoláskorú gyereknek, akik anyagi vagy infrastrukturális korlátok miatt nem tudtak részt venni a napi online oktatásban. Az „Üljünk le egy szóra!”az NN Biztosító és az ELTE PPK Pszichológiai Intézet közös programsorozata pedig egyfajta távsegítségként működött a járványhelyzetben felgyülemlett feszültség és stressz leküzdésében.

(NN Biztosító)