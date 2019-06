Mennyire tiszta a fonendoszkóp?

A tüdőgyulladás és tünetei

A tüdőgyulladás világszinten a gyerekek vezető haláloka, ám a gyerekek, idősek és legyengült emberek mellett lecsaphat az egyébként egészséges fiatal felnőttekre is. A tizedik leggyakoribb halálhoz vezető ok még napjainkban is a tüdőgyulladás.