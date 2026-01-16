Élelmiszerek és mikotoxinok - Mennyire veszélyesek a láthatatlan gombák?

szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus - WEBBeteg
megjelent:

A penészgombák által termelt mikotoxinok leggyakrabban a gabonafélék (például kukorica, búza, árpa és rizs), valamint ezekből készült termékek fogyasztása útján kerülnek a szervezetbe. A legfrissebb kutatások szerint azonban állatok takarmányán keresztül megjelenhetnek akár húsban, tejben vagy tojásban is, így állati eredetű élelmiszereken át is bejuthatnak az emberi szervezetbe.

Mi az a mikotoxin?

A mikotoxinok egyes penészgombák – köztük a Fusarium, az Aspergillus és a Penicillium nemzetség fajai – által termelt, biológiailag aktív, toxikus másodlagos anyagcseretermékek, és amelyek természetes módon előfordulhatnak gabonafélékben, magvakban, takarmányokban és a belőlük készült élelmiszerekben (például tésztafélék, gabonapelyhek, popcorn).

Ezek a vegyületek világszerte az élelmiszer-lánc szennyezői, és már évszázadok óta ismert, hogy bizonyos körülmények között súlyos egészségkárosodást okozhatnak. Teljes eltávolításuk az élelmiszerekből nem lehetséges, ezért a modern élelmiszer-biztonság célja a kockázat minimalizálása, nem pedig a nullára csökkentés.

A mikotoxinok jelentősége

A fuzáriumgomba (Fusarium gombafajok) elsősorban gabonaféléket – búzát, kukoricát, árpát – fertőznek, és számos toxint termelnek. Ezek a vegyületek már a szántóföldön, vagy a nem megfelelő betakarítás, szárítás, tárolás során is kialakulhatnak, illetve koncentrációjuk az idő előrehaladtával növekedhet.

A Fusarium fajok legjelentősebb toxinjai közé tartozik a zearalenon (F-2 toxin), a fumonizinek és a trichotecének (például deoxinivalenol, T-2 és HT-2 toxin). Ezek közül a zearalenon ösztrogénszerű hatással rendelkezik, képes kötődni az ösztrogénreceptorokhoz, és kísérleti állatokban a női nemi szervek állandó ödémás állapotát, a petefészek működészavarát, valamint a megtermékenyített pete beágyazódásának zavart okozta. Hím állatokban a spermaképződés gátlása figyelhető meg, amelynek mértéke összefügg a toxin dózisával és az expozíció időtartamával. Bár a zearalenon akut mérgezést emberekben ritkán okoz, rákkeltő hatása nem igazolt, ugyanakkor hosszú távú, nagy dózisú expozíció esetén hormonális hatásai révén befolyásolhatja a pubertás folyamatát és a termékenységet. A korai pubertással való közvetlen ok-okozati kapcsolat jelenleg nem tekinthető egyértelműen bizonyítottnak, a rendelkezésre álló adatok inkább epidemiológiai és megfigyeléses jellegűek.

A fumonizinek, melyek elsősorban kukoricában fordulnak elő, állatkísérletekben rákkeltő hatásúak voltak, bár humán epidemiológiai bizonyítékok korlátozottak.

A trichotecének hányást, étvágytalanságot, immunrendszeri zavarokat válthatnak ki.

Más mikotoxinok – például az aflatoxinok vagy az ochratoxin-A – máj- és vesekárosító, illetve daganatkeltő hatásuk miatt különösen szigorú szabályozás alá esnek.

Hogyan kerülnek mikotoxinok az élelmiszerekbe?

A mikotoxin-szennyeződés kialakulását számos tényező befolyásolja: a termesztés környezeti feltételei, az időjárási körülmények, a növényeket érő stresszhatások, a mezőgazdasági és növényvédelmi gyakorlat, valamint a betakarítást követő szárítás és tárolás módja. A toxin képződése a betakarítás után is folytatódhat, ha a termény szárítása és kezelése nem megfelelő.

A mikotoxinok ellen a mezőgazdasági és élelmiszer-biztonsági gyakorlatok nyújtanak elsődleges védelmet. A megfelelő vetésforgó, szárítás, válogatás és tárolás csökkenti a szennyeződés mértékét. A feldolgozási folyamatok, például a tisztítás, koptatás, malomipari feldolgozás, sütés vagy pörkölés, mérsékelten csökkenthetik a toxin koncentrációját, de teljes eltávolításuk nehéz.

A klímaváltozás fokozza a penészgombák növekedését és a mikotoxinok termelődését, ami új kihívásokat jelent az élelmiszer- és takarmánybiztonságban. A modern kutatások számos innovatív stratégiát vizsgálnak a mikotoxinok megelőzésére és csökkentésére:

  • Növényi eredetű bioaktív vegyületek alkalmazása a gombák növekedésének gátlására.
  • Nanotechnológiai rendszerek, amelyek gyorsabb, érzékenyebb kimutatást tesznek lehetővé.
  • Genetikai mérnöki és biotechnológiai megoldások, ellenálló növényfajták létrehozására.
  • Antitest-közvetített technológiák és nem hőkezelésen alapuló feldolgozási módszerek, amelyek csökkentik a mikotoxin koncentrációját a feldolgozott termékekben.

Ezek a fejlesztések lehetőséget biztosítanak a mikotoxinok kockázatának jelentős csökkentésére, miközben megőrzik az élelmiszerek táplálkozási értékét, és hozzájárulnak a fenntartható élelmiszer-ellátás biztosításához.

Szabályozás és határértékek

Az Európai Unió és Magyarország szigorú jogszabályokkal szabályozza az élelmiszerekben megengedett mikotoxin-szinteket (aflatoxinok, ochratoxin A, patulin, DON, zearalenon, fumonizinek, T-2 és HT-2 toxin). A határértékeket toxikológiai vizsgálatok alapján, jelentős biztonsági tényezők alkalmazásával állapítják meg. Az úgynevezett tolerálható napi bevitel (TDI) a hosszú távon sem egészségkárosodást okozó mennyiséget jelenti. Az ellenőrzések rendszeresek, és az európai élelmiszerek a világ legbiztonságosabbjai közé tartoznak.

Mit jelent ez a fogyasztók számára?

Az élelmiszerek elkészítése során – így sütés, főzés vagy egyéb hőkezelés hatására – a mikotoxinok döntő többsége nem bomlik le, ezért a kockázat szempontjából elsődleges jelentőségű az alapanyagok mikotoxin-tartalmának élelmiszerbiztonsági ellenőrzése. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a feldolgozott élelmiszerekben a toxinok jelenléte jellemzően nem utólagos képződés eredménye: a gyártási folyamat során maguk a penészgombák rendszerint már nem életképesek, így újabb toxin nem termelődik, kizárólag az a mennyiség van jelen, amely a feldolgozás előtti szakaszban keletkezett.

Ezzel szemben az otthon megpenészedett élelmiszerek külön kockázatot jelentenek, mivel az élelmiszeren elszaporodó penészgombák – fajuktól és környezeti feltételektől függően – képesek mikotoxinokat termelni, ezért az ilyen termékek fogyasztása nem javasolt, a penészes részek eltávolítása nem tekinthető biztonságos megoldásnak.

A nem élelmiszerhez kötődő, beltéri penészgombák esetében a kockázati profil eltérő: ezek elsősorban spóráik belégzése révén okozhatnak légúti vagy allergiás panaszokat, míg az általuk termelt mikotoxinok jellemzően nem jelentenek számottevő szájon át történő expozíciós forrást.

A jelenlegi hazai és nemzetközi adatok alapján az átlagos étrend mellett a magyar lakosság nem tekinthető fokozott egészségügyi kockázatnak kitettnek mikotoxin-expozíció szempontjából. A változatos, mértékletes táplálkozás élelmiszer-biztonsági szempontból is előnyös, mivel csökkenti az egyoldalú, tartósan magas bevitel kockázatát, amely a mikotoxinok esetében jelenti a valódi egészségügyi veszélyt, és amelynek megelőzését a hatályos szabályozás és ellenőrzési rendszer szolgálja.

WEBBeteg.hu logóForrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus

Felhasznált irodalom:

  • Kovač Tomas M, Jurčević Šangut I. New Insights into Mycotoxin Contamination, Detection, and Mitigation in Food and Feed Systems. Toxins (Basel). 2025 Oct 20;17(10):515. doi: 10.3390/toxins17100515.
  • Muñoz-Solano B, Lizarraga Pérez E, González-Peñas E. Monitoring Mycotoxin Exposure in Food-Producing Animals (Cattle, Pig, Poultry, and Sheep). Toxins (Basel). 2024 May 9;16(5):218. doi: 10.3390/toxins16050218.

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Dr. Szabó Roxana belgyógyász szakorvosjelölt

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Sziráki Zsófia

Sziráki Zsófia

Dietetikus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Első szeretkezés
Első szeretkezés

Milyen az első alkalom, mire kell felkészülni?
Konyhasó és a szív
Konyhasó és a szív

Mi számít túl soknak a szervezetünknek?
A fuzáriumgomba és toxinjai
A fuzáriumgomba és toxinjai WEBBeteg - Dr. Sztankovics Dániel, biológus
Kapcsolat lehet a meddőség és a penészgomba-toxinok között? Semmelweis Egyetem
Mi bajunk lehet, ha penészes élelmiszert ettünk?
Mi bajunk lehet, ha penészes élelmiszert ettünk? WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Fitoösztrogének - Milyen táplálékban találhatók és milyen hatásuk van? WEBBeteg - Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus
Többet ésszel, mint penésszel - Mit tegyünk a penészes élelmiszerrel? Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége