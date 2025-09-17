A fuzáriumgomba és toxinjai

A fuzáriumgombák a talajban és növényeken élő mikroszkopikus gombák. Bár a mezőgazdaságban okozott káruk is jelentős, a legnagyobb aggodalmat mégis az emberi egészségre gyakorolt hatásuk váltja ki. A fuzáriumgombák toxinjai ugyanis az élelmiszerekbe kerülve komoly kockázatot jelentenek.

A fuzárium a világ szinte minden régiójában előforduló több száz Fusarium gombafaj gyűjtőneve. Ezek a mikroszkopikus gombák gabonaféléket, hüvelyeseket és különböző zöldségeket támadnak meg. A fuzáriumgombák számos mikotoxint termelnek, melyek közül több hőstabil, tehát főzés, sütés, élelmiszer-feldolgozás során sem bomlik le. A mérgező anyagok komoly veszélyt jelentenek az emberi egészségre.

A fuzáriumfertőzés forrásai

A fuzáriumtoxinokkal leggyakrabban gabonaféléken keresztül találkozhatunk. A búza, árpa, kukorica, zab, rozs, valamint ezekből készült termékek (például liszt, kenyér, péksütemény, reggelizőpelyhek) a legfőbb veszélyforrások.

Szennyeződés gyakran a szántóföldön történik, mert a gombák nedves, meleg időben könnyen megfertőzik a kalászosokat. A betakarítás, szárítás és tárolás körülményei szintén kritikusak: ha a gabona magas nedvességtartalommal kerül silóba, a fuzárium tovább szaporodhat, és folyamatosan toxint termelhet.

Nem csak a gabonákban mutatták ki jelenlétüket: zöldségekben, gyümölcsökben, sőt kávéban, sörben és állati takarmányban is előfordulhatnak. Az állatok révén másodlagos úton is bejuthatnak az emberi szervezetbe, például hús, tej vagy tojás fogyasztásával, ha a haszonállat fuzáriummal szennyezett takarmányt kapott.

A fuzáriumtoxinok típusai

A fuzáriumfajok többféle toxint is képesek előállítani, ezek közül az alábbiak a legjelentősebbek az emberi egészség szempontjából:

Trichotecének: ide tartozik a deoxinivalenol (DON, „hánytató toxin”) és a T-2 toxin. Ezek a fehérjeszintézist gátolják, hányást, hasmenést, étvágytalanságot, fejfájást és hosszabb távon az immunrendszer gyengülését okozhatják. A T-2 toxin különösen mérgező, nagy dózisban sejtpusztulást és vérképzőszervi károsodást válthat ki.

ide tartozik a deoxinivalenol (DON, „hánytató toxin”) és a T-2 toxin. Ezek a fehérjeszintézist gátolják, hányást, hasmenést, étvágytalanságot, fejfájást és hosszabb távon az immunrendszer gyengülését okozhatják. A T-2 toxin különösen mérgező, nagy dózisban sejtpusztulást és vérképzőszervi károsodást válthat ki. Zearalenon (ZEN): ösztrogénhatású vegyület, amely hormonális egyensúlyzavart okozhat. Nőkben menstruációs cikluszavarokkal, férfiakban termékenységi problémákkal hozható összefüggésbe. Állatoknál meddőséget és vetélést is előidézhet.

ösztrogénhatású vegyület, amely hormonális egyensúlyzavart okozhat. Nőkben menstruációs cikluszavarokkal, férfiakban termékenységi problémákkal hozható összefüggésbe. Állatoknál meddőséget és vetélést is előidézhet. Fumonizinek: leginkább kukoricában fordulnak elő. Elsősorban a vesére és az idegrendszerre hatnak, és összefüggésbe hozták őket a veseműködés zavaraival, valamint az idegrendszeri fejlődési rendellenességek fokozott kockázatával.

leginkább kukoricában fordulnak elő. Elsősorban a vesére és az idegrendszerre hatnak, és összefüggésbe hozták őket a veseműködés zavaraival, valamint az idegrendszeri fejlődési rendellenességek fokozott kockázatával. Nivalenol és más származékok: kevésbé ismert, de szintén fehérjeszintézist gátló anyagok, amelyek táplálkozási zavarokhoz és az immunrendszer gyengüléséhez vezethetnek.

A fuzáriumtoxinok okozta mérgezések

A fuzáriumtoxinok okozta mérgezések lehetnek akutak vagy krónikusak.

Az akut mérgezés ritkább, de előfordulhat nagy mennyiségű szennyezett étel fogyasztásakor, főként fejlődő országokban, ahol a gabonatárolás körülményei rosszabbak. Ilyenkor hányás, hasmenés, hasi fájdalom, láz és súlyos esetben vérzéses tünetek jelentkezhetnek.

A krónikus mérgezés sokkal gyakoribb, és alattomos módon fejti ki hatását. Az immunrendszer gyengülése miatt a szervezet fogékonyabbá válik fertőzésekre, hormonális eltérések és szaporodási problémák jelentkezhetnek. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és a WHO több fuzáriumtoxin esetében állapított meg határértékeket, amelyeket élelmiszerekben nem szabad túllépni.

Különösen veszélyeztetett csoportok

A gyermekek, a várandós nők és a krónikus betegségben szenvedők érzékenyebbek a fuzáriumtoxinokra. Gyermekeknél a hormonháztartás felborulása és a növekedési zavarok kockázata nagyobb. (2009-ben egy ötévesen menstruáló kislány miatt került a hazai figyelem fókuszába a fuzárium.) Terhes nőknél a toxikus hatások magzati fejlődési rendellenességeket válthatnak ki.

A legszegényebb régiók lakói a legveszélyeztetettebbek, mert ott a gabona sokszor nem megy át szigorú ellenőrzésen.

Megelőzés és kockázatcsökkentés

A fuzáriumtoxinok teljes kiiktatása gyakorlatilag lehetetlen, de a kockázat jelentősen csökkenthető. A legfontosabb a mezőgazdasági megelőzés: ellenálló fajták termesztése, vetésforgó alkalmazása, a betakarítás optimális időzítése és a gabona szakszerű szárítása. A tárolás során a nedvesség és a hőmérséklet kontrollja alapvető. Az élelmiszeriparban laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzik a toxinok jelenlétét, és szigorú határértékek szabályozzák az élelmiszerek forgalomba kerülését.

A háztartások szintjén a legfontosabb, hogy ne fogyasszunk penészes gabonát, lisztet vagy kenyérféléket, mert bár a látható penész eltávolítható, a toxin a termék egészében jelen lehet.

Összegzés

A fuzáriumgombák és toxinjaik láthatatlan, de komoly fenyegetést jelentenek az emberi egészségre. Bár a modern élelmiszerbiztonsági rendszerek sok kockázatot kiszűrnek, a globális élelmiszer-ellátás és a klímaváltozás miatt a probléma nem megoldott és jelentősége a közeljövőben növekedhet. A tudatosság, a megfelelő mezőgazdasági gyakorlatok és az élelmiszerek rendszeres ellenőrzése kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a fuzáriumtoxinok okozta egészségügyi ártalmakat minimálisra csökkentsük.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus



