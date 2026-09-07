Az articsóka gyógyászati jelentősége

szerző: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész - WEBBeteg
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Az articsóka (Cynara scolymus) növény levele a mediterrán konyha egyik fontos keserű ízű alapanyaga. Az ókor óta így keserű likőrök készítésére használták fel. Étkezési növényként használták elsősorban. Gyógyászati jelentőségére azonban csak a múlt évszázadban derült fény.

A kb. másfél méterre megnövő évelő növényt napjainkban főleg mediterrán területen termesztik. Táplálkozási célra a frissen begyűjtött virágbimbókat használják, melyek bár ritkán, de megtalálhatók itthon is az áruházak polcain, vagy konzervként. Gyógyászati célra a levelét alkalmazzák. Leveleit pedig évente többször is lehet gyűjteni. A Gyógyszerkönyv hivatalos drogja a levél: Cynarae folium, melynek klorogénsav-tartalma: 0,8%. Ezenkívül a száraz articsókalevél kivonata is hatályos a gyógyszerkönyvben, melynek klorogénsav-tartalma: 0,6%.

A levél tartalomanyagai

  • cinaropikrin, ez a vegyület felelős a keserű ízért;
  • flavonoidok, melyek közül a leghatásosabbak a luteolin és a cinarozid;
  • kis mennyiségben illóolaj;
  • kávésav-származékok, mint a cinarin és a klorogénsav, melyek a növény teljes föld feletti részében megtalálhatók. A növény felhasználása szempontjából ez utóbbi összetevők a legjelentősebbek.

Articsóka

Az articsókalevél gyógyászati értékei

  • funkcionális diszpepszia esetén, mint emésztési rendellenességek, puffadás, teltségérzet, fokozott gázképződés, vizsgálatban bizonyított, hogy placebóval szemben a betegek tünetei csökkentek, életminőségük javult.
  • epekiválasztást növelő (choleretikus) hatású: serkenti az epe kiválasztását, egyben növeli az epesav-koncentrációt. Ezzel segíti a zsíros ételek lebontását. A lejátszódó biológiai folyamatért a cinarin (kávésavvegyület) a felelős, de emellett más vegyületek is szerepet játszhatnak.
  • koleszterinszint-csökkentő hatású: napjainkban sok vizsgálat foglalkozik ezzel a területtel, még gyenge bizonyítékokkal. Ez az epeszekréció fokozásának, másrészt a koleszterinszintézis gátlásának (HMGCoA-reduktáz enzim működését gátolja a koleszterinszintézis során) köszönhető. A csökkenés mértéke korrelál a bevett kivonat mennyiségével. Az LDL- (rossz koleszterin) és a trigliceridszintet csökkenti.
  • védelmet nyújt a máj számára (hepatoprotektív), ezt sejt- és állatkísérletekben igazolták. Megakadályozza vagy csökkenti a májkárosodást. A hatásért az antioxidánsok a felelősek, mint a flavonoidok és kávésavszármazékok.
  • csökkenti az éhgyomri vércukorszintet a cukorbetegséget megelőző állapotban, hozzájárulhat a megfelelő testsúlykontrollhoz.

Alkalmazási területei a gyakorlatban

Funkcionális diszpepszia panaszokkal összefüggő emésztési panaszok kezelése (napi 4-6 gramm szárított levél teaként, vagy ennek megfelelő száraz kivonat 600-1500 mg bevitele az ajánlott, komolyabb panaszok esetén 2 hét, enyhébb panaszok esetében 8 hét után orvoshoz kell fordulni, sikertelenség esetén).

Nem kívánatos hatások

Tapasztalatok alapján biztonságosan alkalmazható gyógynövény az articsóka.

Mellékhatásai gyengék és átmenetiek: pl. hasmenés.

Kontraindikáció: epevezeték elzáródása, epekövesség esetében pedig orvosi felügyelet mellett alkalmazható.

Terhesség alatt bizonyítékok hiánya miatt nem javasolt alkalmazása.

Keresztallergia (oka a növényben található szeszkviterpén vegyület, a cinaropikrin mint allergizáló vegyület) állhat fenn az alábbi gyógynövényekkel: pl. körömvirág, árnika, kamilla. Ez azonban eléggé ritka, az étrend-kiegészítőkben alacsony a cinaropikrin-tartalom, így az allergia előfordulása is.

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész

Frissítve: 2026.09.07. 07:03, Megjelent: 2026.09.07. 07:03
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Címkék: Gyógynövény téma

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