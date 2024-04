A vízivás fontossága az iskolások körében

A vízivás fontosságát kiemelten hangsúlyozni kell az iskolások körében - mondta a Belügyminisztérium (BM) egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára április 26-án.

Bidló Judit: a vízfogyasztásnak számos egészségvédő hatása van, amire fel kell hívni a fiatalok figyelmét. "A vízfogyasztás hozzájárul a szervezet optimális működéséhez, hidratál, energiát ad, javítja az emésztést, segítheti a kognitív funkciókat is" - magyarázta.

A helyettes államtitkár azt mondta, szemléletváltásra van szükség, mert napjainkban egyre többen fordulnak el a víztől, és térnek át cukros üdítőkre, energiaitalokra.

Az energiaitalok fogyasztása a fiatalok körében veszélyes tendenciát indított el, ezért is döntött úgy a kormány, hogy szigorítja az energiaitalok elérhetőségét a 18 év alatti életkorban - tette hozzá.

Bidló Judit kiemelte: a prevenció a legjobb eszköz ahhoz, hogy egészségben éljünk, emiatt az egészségügy területén is fókuszváltás zajlik. "A terápiafókuszú egészségügyről prevenciós fókuszú egészségügyre próbálunk áttérni" - mondta, hangsúlyozva: sokkal többet kell foglalkozni a megelőzéssel.

Surján Orsolya, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ népegészségügyi helyettes országos tisztifőorvosa arról beszélt: az iskolai, óvodai kampányok alkalmasak arra, hogy az egész család életmódján változtatni tudjanak.

Ezért is vezették be 2010-ben a Happy-hét elnevezésű kampányt, amely a vízivás világnapjához csatlakozva játékos foglalkozásokkal népszerűsíti a vízivást az oktatási intézményekben.

Nagyon népszerű a program, 2010 óta több mint egymillió gyermek vett részt rajta - ismertette, megjegyezve: míg 2010-ben 78 iskola vett részt a programban, az idén már 1144 intézmény regisztrált, és tavalyhoz képest 31 ezerrel több gyerek kapcsolódott be.

Surján Orsolya kitért arra, hogy a Happy-hét nemzetközi szinten is elismert: bekerült a WHO ajánlásai közé, és az Európai Bizottság is felvette a jó gyakorlatok közé.

Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Táplálkozástudományi Főosztály főosztályvezetője hangsúlyozta: a gyerekek mellett a az idősek is fontos célcsoportnak számítanak. Ezért elindítanak egy 12 hónapos kampányt, amely kifejezetten az időseket célozza.

Ennek során a közösségimédia-felületeken kínálnak hetente megújuló tartalmakat, videókat, kiadványokat, infografikákat, amelyek mind az idősek egészségi állapotát javító ajánlásokat tartalmaznak.

A Happy-hét kampányban díjazzák a részt vevő iskolákat és óvodákat, ezúttal tíz intézmény nyert 150 ezer forintos sportszervásárlási utalványt. Az intézmények képviselői a sajtótájékoztatón vehették át nyereményüket.

(MTI)