Hiánypótló mesekönyvvel segíti a Bethesda Gyermekkórház az SNI-s gyermekeket

A Bethesda Gyermekkórház újabb mesekönyv kiadására vállalkozott, mellyel nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint a speciális nevelési igényű gyermekek felkészítését az altatásra, műtétre, fogászati beavatkozásra. Bár eredetileg nem ez volt a cél, de a könyv hatékony segítség a magyarul nem beszélő, pl. ukrán, gyerekek ellátása során is.

Vajon mit él át az a gyermek, aki speciális bánásmódot igényel, és megtudja, hogy fogászati beavatkozás vár rá? – Egy ilyen kisgyermek számára, aki gyakran még egy rövid ideig tartó kooperációra sem képes, az, hogy be kell ülnie egy fogorvosi székbe, rettenetes stresszel jár. Sokuknál a fogápolás minimuma sem biztosítható, az ellátásuk pedig kimerült sok esetben abban, hogy bódításban kihúzták a problémát okozó fogakat – vallja dr. Jáky László, a Bethesda Gyermekkórház SNI fogászati ambulanciájának vezető főorvosa.

A speciális ellátási formát évente mintegy 200 gyermek tudja igénybe venni, heti két műtéti nappal számolva. A fogkezelést altatásban végzik, s általában még a műtét napján hazamehetnek a gyermekek. S miként készíthető fel egy SNI-s, autista, nehezen kooperáló gyermek az altatásra, műtétre? Egyszerű folyamatábrákkal, a kórház bemutatásával, a szülők felvértezésével – mindezt egy keményfedeles, a valóságot tükröző grafikai világgal megteremtett mesekönyvben.

A szerző, Z. Kiss Adrienn maga is érintett édesanya

„2018-ban jártunk először a Bethesda Gyermekkórház SNI fogászatán autista kisfiammal. Végtelen hálát éreztem a kórházi ellátás után, nem csupán azért, mert meggyógyították a fiam fogát, hanem azért is, mert olyan környezetben történt mindez, ahol én is biztonságban éreztem magam. Kórtermi történetünk az első könyvembe is belekerült, ami miatt sorstárs anyukák szinte minden hónapban megkerestek és kérdéseket tettek fel nekem: mi fog történni? mire kell/lehet otthon felkészülni?

Ugyanazt a bizonytalanságot, félelmet éreztem rajtuk, amit magam is tapasztaltam az első kezelés előtt. Innen jött az ötlet, hogy szülessen meg egy könyv, amiben benne van minden információ és vizuális segítség a gyerekeknek, és felnőtteknek egyaránt. Hatalmas összefogással, szakemberekkel egyeztetve egy olyan könyvet készítettünk, amiben mesés történettel, rajzos napirenddel, és QR kódok segítségével fényképekkel és videóval is kiszámíthatóvá -és reményeim szerint-, barátságosabbá tudjuk tenni a kórházi kezelést autista és más SNI-s gyermekeknek és szüleiknek.”

Ha egy gyermek, egy szülő belép a kórház kapuján, hirtelen megszűnik a biztonságérzete. „Képzeljük csak el, mit érezhet az a gyermek, aki fájdalom miatt műtétre vár. Sőt, van ennél bizonytalanabb is. Képzeljük el, ha ez a gyermek másképp kommunikál, és speciális igényei révén másképp érti a körülötte lévő világot. Minden vágyunk, hogy az ő bizonytalanságukat oldjuk, ha kell, kedves szóval, ha kell mesekönyvvel, színes kerítéssel, kisfilmmel, folyamatábrákkal. Külön öröm, amikor egy érintett édesanya ajánlja fel, hogy mesét ír a kórházban megélt élményeikről, ezzel is segítve a kis sorstársakat. Így lépjenek be a mesekönyv lapjain keresztül kórházunk kapuján, a fogorvosi széktől, a műtőbe, az ébredőbe, egy különleges világba, ahol minden a gyermekek gyógyításáért van!” – mutatja be a könyvet a kórház kommunikációs igazgatója, Tamásné Bese Nóra.

A Bethesda Gyermekkórház alapítványa rendkívül fontosnak tartja a családokkal való kommunikációt, s annak minden eszközét, ezért vállalta a kiadás teljes költségét, mely lehetővé teszi, hogy minden műtétre kiírt gyermek ajándékba kapja a könyvet, s ezzel készülhessen a számára ismeretlen kalandra.

Bár eredetileg nem erre szánták, de e könyv – köszönhetően a nyelvi kompetenciákat kevéssé igénylő vizuális kialakításának – hasznos segítség a Bethesda Gyermekkórházba kerülő, magyarul nem beszélő gyermekek kezelése során is. A kórháznak már komoly tapasztalata van a nyelvet nem beszélő, más kulturális környezetből érkező gyermek páciensek kezelésében (gondoljunk például a kárpátaljai, török, szerb vagy holland SMA betegekre), így nem volt kérdés, hogy az intézménybe kerülő ukrán gyermek páciensek szorongásainak, bizonytalanságainak oldására is felhasználjak e speciális könyvet.

(Bethesda Gyermekkórház Alapítvány)