A gyógyszerész receptkönyve - patikai gyógyszerkészítés

A patikai munka minden területét jogszabályok határozzák meg, amelyek betartása a betegek megfelelő minőségű ellátása érdekében kötelező, és a felügyeleti szervek folyamatosan ellenőrzik. Így van ez a patikában készített gyógyszerek: kenőcsök, oldatok, kúpok, osztott porok készítésekor is.

Hazánkban miniszteri rendelettel hirdetik ki a Szabványos Vényminták Gyűjteményét (továbbiakban gyűjtemény), melyet szakemberek állítanak össze, felügyelője az OGYÉI. A gyűjtemény a patikában készíthető gyógyszerek receptúráit (cikkelyeit) tartalmazza. Ahogy fejlődik a gyógyszerésztudomány, új követelményeknek kell megfelelnie ezeknek a készítményeknek is, ezért időnként teljesen megújul a gyűjtemény. Ez történt idén júliusban is, amikor életbe lépett a Szabványos Vényminták Gyűjteményének VIII. kiadása (FoNo VIII.), mely a betegek számára is sok változást hoz.

Egyik fontos változás, hogy a FoNo VIII. előiratai szerint készített gyógyszerek kiadásakor kötelező a betegek részére a betegtájékoztató elektronikus vagy papíralapú rendelkezésre bocsátása. Ez tartalmazza a készítmény nevét, javallatát, az összetevőket, a hatást közérthető megfogalmazásban, alkalmazását, ellenjavallatát, mellékhatását.

A patikában készített szemcseppeknek sterileknek kell lenniük, és tartósítószereik higanymentesek, ezzel megfelelnek a mai kor szakmai követelményeinek. Egyben két új műkönny is bekerült a cikkelyek közé.

A gyógyszertári krémek és kenőcsök tekintetében régóta nagy az igény a vitaminozott (elsősorban A- és E-vitamin-tartalmú) készítmények iránt. Két új recept nélkül is megvehető krémet tartalmaz a gyűjtemény.

Sok beteg allergiás parabéntípusú tartósítószerekre. Az új gyűjtemény tartalmaz parabénmentes krémeket, kenőcsöket. A sokak által használt patikai kakukkfűszirup (Elixirium thymi comp.) is elkészíthető parabénmentesen. Ez a készítmény meg is újult, egy szakmailag elavult összetevő kikerült a receptúrájából.

Láz csillapítására kétféle hatóanyagú végbélkúpot lehet alkalmazni. A metamizol hatóanyagú kúpoknál a 24 óra alatt beadott hatóanyag nem haladhatja meg a 40 mg/testsúlykilogrammot. A kúpokat 6-8 óránként, legfeljebb napi (24 óra alatt) 3x lehet alkalmazni. Ha a csecsemő súlya 5 kg, a Suppositorium metamizoli 100 mg-os kúpot felezni kell hosszában, és 6-8 óránként kaphat fél kúpot láz esetén, naponta 4x.

Paracetamol hatóanyag esetén az egyszeri adag 10-15 mg/testsúlykilogramm, amely 4-6 órás időközönként alkalmazható, naponta (24 óra alatt) legfeljebb 4x.

A kúpok recept nélkül is kiválthatóak. Azonban láz esetén jelezzük a problémát a gyermekorvosnak és tanácsai alapján járjunk el, főleg újszülöttek, csecsemők és kisgyermekek esetében. Orvosi javaslat nélkül még idősebbeknél sem alkalmazhatóak a kúpok három napnál tovább.

A gyógyszeres lázcsillapítás kombinálható hűtőfürdővel vagy hűtőborogatással. A különböző hatóanyag tartalmú lázcsillapító gyógyszerek váltott alkalmazása - rutinszerűen - nem ajánlott. Kismamáknak láz és fájdalom esetén paracetamolt lehet alkalmazni, az első öt hónapban csak különösen indokolt esetben (lázas állapot).

Ha egy hatóanyagnál felmerül a gyanú, hogy alkalmazása jelentős mellékhatással járhat, kivizsgálják. Ez történt a bóraxot, bórsavat (bórvegyületeket) tartalmazó készítményeknél. Ezeket a hatóanyagokat enyhe gombás vagy bakteriális fertőzésekre alkalmazzák. A bórax szájnyálkahártyán nem alkalmazható, így a szájpenészre alkalmazható Glycerinum boraxatum megszűnt, helyette az orvos más hatóanyag-tartalmú készítményt tud felírni. A bórvegyületek a gyulladt, sérült bőrfelszínről fokozottan felszívódhatnak, 2 éves kor alatt nem alkalmazhatóak pelenkakiütés kezelésére sem, és nem alkalmazható terhesség és szoptatás idején. Ezért egyes cikkelyek törlésre kerültek, hüvelykúpoknál nincs bórsavtartalmú cikkely, néhány receptúrából kihagyható volt a bórsav vagy a bórax. Így a gyakran popsikenőcsként alkalmazott Unguentum antiphlogisticum pro infante készítményben már nincs bórax, egyúttal neve is megváltozik: Unguentum dermatoprotectivum pro infante és pelenkakiütés megelőzésére alkalmazható. Továbbra is maradt bóraxtartalmú cikkely, de receptköteles lett és csak pontos adagolással adható ki a készítmény. Bórsavat tartalmazó készítményeknél a bórvíz (Sol. acidi borici) dózisa 30 gramm lett és cseppekben adagolható, a bórvazelin (Vaselinum acidi borici) dózisa 20 gramm lett és csak 12 év felett alkalmazható szájzugberepedésére. A sokak által ismert orrkenőcs (Unguentum nasale) is tartalmaz bórsavat, ezért csak 12 év felett alkalmazható, és csak rövid ideig (5-6 nap).

2022.01.31-ig még lehetőség van az eddig használt készítmények kiváltására is. Az új gyűjtemény megjelenése után is tovább folytatódik az a szakmai munka, hogy a készítmények megfeleljenek a mai kor gyógyszerész-szakmai követelményeinek, változásainak.

Szerző: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész