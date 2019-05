Váltófürdő: mikor, hogyan, meddig?

A gyógyászati kezelések egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek hazánkban is. Az egyik kiemelt kezelésnek a váltófürdő használata tekinthető. Milyen előnyei vannak? Miért lehet hasznos? Kiknek ajánlott? Utánajártunk.

Váltófürdő esetén a kezelést hideg és meleg vízzel végezzük. Technikai okból ez általában a kezek/karok vagy a lábak/lábszár kezelését jelenti. Egész test váltófürdő kezelését inkább leöntések formájában vagy zuhannyal végezzük.

Hány fok a különbség a hideg és a meleg víz között?

Általában 16-18 és 38 fokos hőmérsékletet javaslunk váltófürdőre használni. Ez 20-22 fok különbséget jelent. A váltófürdő ingerkezelés. Jó módszer keringésjavításra és a vegetatív idegrendszer működészavaraival összefüggő végtagi panaszokra. Fáradt, nehéz láb, túlterhelés következményeinek enyhítésére is alkalmazható.

Gyulladásos állapotok, illetve a sebes bőr ellenjavallatot képez. 10-15 alkalommal kell egy kezelésen váltogatni. A hideg vízben 10, melegben 50 másodpercet töltsön a kezelt végtag.

Számít, hogy melyikkel kezdjük és melyikkel fejezzük be?

Igen, meleggel kezdjük és meleggel is fejezzük be. A meleg kezdés ellazítja az ereket és kisebb terhelést jelent a szervezet számára, mint a hideghatás, ezért jobb meleg vízben kezdeni a kezelést. Ugyanez az oka a meleggel való befejezésnek is, tág erekkel, nyugodt keringéssel fejezzük be a kezelést.

Forrás: WEBBeteg

Gorzsás Anita, újságíró

Szakértő: Dr. Puskás Réka, reumatológus