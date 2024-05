Mire számíthatnak a felülvizsgálaton a megváltozott munkaképességűek?

A megváltozott munkaképességűek ellátását igénylő személyek egészségi állapotának, önellátási képességének, valamint rehabilitálhatóságának orvosi, foglakozási és szociális szempontú vizsgálata során a kérelmező egészségi állapotát, a rehabilitáció lehetséges irányát, továbbá az ehhez szükséges időtartamot állapítják meg.

A komplex minősítés során olyan személyre szabott és több szakterület értékelési szempontjait figyelembe vevő komplex szakértői bizottsági vélemény kialakítása a cél, mely az érintett személy egészségi állapotát, az ebből származó kizáró és korlátozó tényezőket, egészségkárosodásának jellegét, munkaerő-piaci helyzetét, foglalkoztatási előzményeit, adottságait és korlátait, valamint a fennálló orvosi, foglalkozási és szociális szükségleteit is egyaránt vizsgálja. A rehabilitációs hatóság a kormányhivatalokon belül, önálló szakigazgatási szervként intézi a megváltozott munkaképességűek ellátásával kapcsolatos feladatokat.

Mikor szükséges a komplex vizsgálat?

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak, a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás megállapítására irányuló igénybejelentés esetén,

az ellátásban már részesülő személyek felülvizsgálatakor,

az érintett megváltozott munkaképesség minősítésének kérelmekor (hatósági bizonyítvány),

kiemelet ápolási díj megállapítása céljából az ápolt személy egészségi állapotának minősítése (hatósági bizonyítvány) esetén,

bírósági eljárást követően, a megismételt eljárás során (új komplex minősítés elvégzésére való bírósági kötelezés esetén).

Hogyan történik a komplex minősítés?

Az orvosszakértő értékeli a kérelmező által benyújtott orvosi dokumentumokat, iratokat, elvégzi a személy orvosszakértői vizsgálatát, majd az orvosi vélemény alapján meghatározza az egészségi állapot mértékét, javaslatot tesz az orvosi rehabilitációra, a rehabilitációhoz szükséges időtartamra.

A kérelmező orvosszakértői vizsgálatát követően fontos a foglalkozási rehabilitációs szakértői és szociális szakértői interjú. Ehhez úgynevezett „Nyilatkozat a szakértői minősítéshez” elnevezésű nyomtatvány szükséges.

A foglalkozási szakértői vélemény egy sor értékelési szempont alapján készül el (egyebek mellett a foglalkoztatási előzmények értékelése; képzettség, tanulmányi előzmények értékelése; személyes érdeklődésének összhangja a foglalkoztatási lehetőségekkel; életpálya; életkor; mobilitási képesség; speciális foglalkoztatási feltételek szükségessége; munkahelyi terhelhetőség; életmód; egyéb akadályozó tényezők; foglalkoztatási lehetőségek; támogatások).

Elvégzik a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálatát is, ehhez az interjú alkalmával szóba kerül az önellátás, a kommunikáció, a motiváltság, a probléma megoldási képesség, az érzelmi kapcsolatok kérdése.

Miután minden szakértő elkészíti a rész-szakvéleményét, a szakértők közötti szakmai konzultáció eredményeképpen megszületik a komplex bizottsági döntés és a minőségi kategória meghatározása.

Milyen minősítési kategóriák vannak?

Amennyiben a komplex minősítés megállapítja, hogy a kérelmező egészségi állapotának mértéke 60 százalékos vagy kisebb mértékű, megváltozott munkaképességű személynek minősül.

B1 – foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (51-60% közötti egészségi állapot).

B2 – egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (51-60% közötti egészségi állapot).

C1 – tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (31-50% közötti egészségi állapot).

C2 – egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (31-50% közötti egészségi állapot).

D – csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállaló (1-30% közötti egészségi állapot).

E – egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben vagy egyáltalán nem képes.

A minősítési kategóriák függvényében azok minősülnek megváltozott munkaképességű személynek, akik rendelkeznek a megállapításhoz szükséges feltétekkel, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra válhatnak jogosulttá. A minősítés tehát egyáltalán nem mindegy, hiszen ez alapján dől el, hogy a beteg rokkantsági ellátásra lesz jogosult vagy sem. Ráadásul az átsorolással akár csökkenthető vagy éppen elvehető az ellátás, esetleg munkára kötelezhető.

Jó, ha tudja! A komplex minősítést megelőzően a kérelmező a megfelelő szakrendeléseken vizsgáltassa ki a panaszait, az eredményekről az orvosi papírokat (leleteket, ambuláns kezelőlapokat) időben szerezze be.

A szakértői vizsgálat történhet a szakértői bizottság kijelölt vizsgálati helyszínén, iratok alapján, valamint az igénylő lakóhelyén, tartózkodási helyén, de ez kizárólag rendkívül indokolt esetben lehetséges.

Ha a megjelenéshez utazási költségtérítést igényel, úgy a vizsgálaton történő megjelenést megelőzően jelezze ezt az igényét a háziorvosának.

A személyes vizsgálat alkalmával nagyon fontos, hogy az igénylő magával hozza az összes egészségügyi dokumentációját, különös tekintettel a korábban be nem küldött, vagy időközben készült zárójelentéseket, szakorvosi leleteket, illetőleg a személyazonosításra szolgáló okmányait (személyazonosítására alkalmas arcképes okmányt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, és a TAJ-kártyát).

Amennyiben a vizsgálatok kapcsán bármilyen új lelet, szakvélemény, zárójelentés születik, annak eredeti példányát a komplex vizsgálatra vigye magával.

A komplex minősítés nem minden esetben végleges idejű, időbeli hatálya az ismételt minősítés alapján hozott döntés időtartamáig tart.

Változások sora

A megváltozott munkaképességűek ellátásairól szóló 2011-es törvény új szempontrendszert hozott életbe a rokkantsági szint megállapításához. A kormány szerint erre azért volt szükség, mert az uniós tagországok között Magyarországon volt a legmagasabb a rokkantsági nyugdíjban részesülők lakosságszámhoz viszonyított aránya. Ez a szám azért volt magas, mert a nyugdíjkorhatárt betöltött rokkantakat nem minősítették át öregségi nyugdíjassá, őket is rokkantsági ellátottként tartották nyilván. A 2012-ben életbe lépett új szabályozás, amely akkor nagyjából 300 ezer emberre terjedt ki, kizárólag azokra érvényes, akik nem érték el a nyugdíjkorhatárt.

2024-ben ismét módosult a megváltozott munkaképességűekre vonatkozó rehabilitációs minősítés szabályzata, ezzel egyszerűsíteni szeretné a kormány a szabályokat. Míg korábban a jogszabályhoz kapcsolódó mellékletek részletesen tartalmazták azokat a konkrét szempontokat, amelyek alapján a hatóságok minősítették a betegeket, ezt most szűkítették, a három mellékletből egy maradt.

Egy tucat élettörténetet kaptunk

Megkereste a WEBBeteg az "Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért" csoportját, ahonnan számos levél érkezett hozzánk, azonban nagyon kevés levélíró válaszolt a konkrét kérdéseinkre, hogy mi volt a felülvizsgálat menete, mennyit várakoztak, milyen eredménnyel zárult. Íme, néhány eset.

Évát tíz órára rendelték be, fél 2-kor hívta be az orvos, már megérkezett a határozata, kiderült, hogy rehabilitációs ellátást kap a jövőben, egy év múlva kell visszamennie felülvizsgálatra.

Az egyik névtelenséget kérő hölgy áprilisban volt a bizottság előtt, minden szükséges leletét elvitte, meg is akarta mutatni, de állítólag az orvos szakértő nem kérte el mindent, a jelenlegi állapotára volt kíváncsi, illetve arra, hogy milyen gyógyszereket szed. Szociális és foglalkoztatási szakembernél is volt. Most remegve várja a határozatot, biztos abban, hogy visszairányítják dolgozni.

Egy másik névtelenséget kérő 54 éves nő nem értett egyet a szakvéleménnyel, ezért fellebbezéssel élt, még nem érkezett határozat. Egy 48 éves Crohn-betegségben szenvedő, sztómát viselő levélírónál kiderült, hogy 17 százalékkal javult az egészségi állapota. Bizonytalanságban él, mert nem tudja, mit hoz a jövő, lesz-e munkája, ott megállja-e a helyét.

Szerző: Tóth András, újságíró - WEBBeteg