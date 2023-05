Új fejlesztés szemünk UV-sugarakkal szembeni védelme érdekében

Az UV-sugárzás hatalmas veszélyt jelent szemünkre. Szürke hályogot, makuladegenerációt (az éleslátást érintő elváltozás), valamint a szem körüli bőr korai ráncosodását okozhatja.

A minap egy forradalmi újdonság, a Crizal Forte UV bemutatóján vettem részt, amiről szeretnék most az olvasóknak is beszámolni.

Bőrünk védelme érdekében az utóbbi időben többször riadóztattak már minket, hogy minél nagyobb faktorszámú krémeket használjunk, mivel így nagyobb védelmet is biztosítunk a káros sugarakkal szemben.

Hogyan védjük azonban a szemünket a káros sugarak ellen?

A napvédő krémekhez hasonlóan a szemüveglencséknek is van napvédő faktora (E-SPF), ami 1-50-ig terjedhet. 1-es érték természetesen azt jelenti, hogy a szem nincs védve az UV-sugárzás ellen, míg az 50-es szám 50-szeres védelemre utal.

Az E-SPF (Eye-Sun Protection Factor) egy új index, ami a szemüveglencsék által nyújtott valós és teljes körű UV-védelmet fejezi ki.

A jelenleg kapható 100 százalékos UV-védelemmel ellátott szemüvegek csak a lencsék elülső felszínén nyújtanak védelmet a káros UV-sugárzással szemben. Az UV azonban minden irányból éri szemünket, és egyre erősebben.

A francia Essilor cég ezért kifejlesztette a Crizal Forte UV-t, ami egy olyan új antireflex réteget jelent, ami a lencse elülső és hátsó felületén is megtalálható. Ez a réteg színezetlen (E-SPF = 25) és színezett (E-SPF = 50) lencsékre egyaránt felvihető.



A lencse gyakorlatban alkalmazott eredményeiről kérdezem Molnár Juditot, az Essilor cég munkatársát:

- Milyen körülmények között vizsgálták a Crizal Forte UV lencséket?

- Az oregoni Pacific University Optometrista professzora Karl Citek volt az első, aki kutatásaiban foglalkozott a problémával, miszerint a szemüvegviselőknek nem elegendő az elölről érkező UV-sugarak ellen védekezniük, hiszen oldalról is védeni kell szemüket.

Az Essilor kutatás fejlesztéssel foglalkozó szakemberei válaszul kifejlesztették a Crizal Forte UV réteget, mely megakadályozza az oldalról érkező káros sugarak visszaverődését a szembe.

A termék bevezetése előtt, egy bábu szemébe érzékelőt építettek, szemüveget tettek elé, s UV-fényt indítottak el hátulról. Azt vizsgálták, hogy mekkora az UV-visszaverődés mértéke egy hagyományos lencse esetében, s mi történik, ha Crizal Forte UV felületkezeléssel ellátott lencsét tesztelnek.

Hagyományos szemüveglencse esetén az oldalról érkező UV-sugarak a lencse felületéről visszaverődve a szembe jutottak (a szemünket érő sugárzás akár 50 százaléka is érkezhet ily módon, s ott károsodást okoznak), míg Crizal Forte UV rétegkezelt lencse esetében a visszaverődés minimalizálódott (1,5-4 százalék).

- Kik viseltek ilyen lencséket?

- A külföldi bevezetést követően gyorsan elterjedt a réteg, kezdetben a látszerészek választották, hiszen ők jól ismerik az UV-sugárzás veszélyeit, s később hatásukra egyre szélesebb körben kezdték el használni a lencsét vásárlóik is.

Tekintve, hogy a szemkörnyéki bőr öregedését is serkenti az UV-sugárzás, és a szem körül kialakuló daganatos megbetegedésekkel is számolni kell, bőrgyógyászok is az ügy mellé álltak. Ajánljuk mindenkinek, aki számára az esztétikum és a könnyű kezelhetőség mellett szemének egészsége is fontos.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Halmosi Edina optometrista-kontaktológus