A neuropátiára utaló korai jelek és tünetek

1. Jermendy Gy és mtsai: A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása a felnőttkorban. A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2014. Diabetologia Hungarica XXII. évfolyam, Suppl. 1: 57-60 o.

2. Hermányi és mtsai: A somaticus neuropathia típusai, klinikai képe és diagnosztikája. In: Neuropathiák a klinikai gyakorlatban. Kempler P, Várkonyi T (Szerk). Zafír Press, Budapest. 2012, 35-68 o.

3. Baron R: Peripheral neuropathic pain: from mechanisms to symptoms. Clin J Pain. 2000; 16: S12-S20.

4. Merskey H et al (Eds): Descriptions of Chronic Pain Syndromes and Definitions of Pain Terms. In: Classification of Chronic Pain 1994, 209-212.

5. Greeman et al: Foot small muscle atrophy is present before the detection of clinical neuropathy. Diabetes Care 2005; 28: 1425-1430.

6. Jermendy Gy és mtsai: Cardiovasculáris autonóm neuropathia klinikai képe, diagnosztikája. In: Neuropathiák a klinikai gyakorlatban. Kempler P, Várkonyi T (Szerk). Zafír Press, Budapest. 2012, 69-130 o.

7. Izbéki F és mtsai: Gastrointestinális autonóm neuropathia klinikai képe, diagnosztikája és terápiája. In: Neuropathiák a klinikai gyakorlatban. Kempler P, Várkonyi T (Szerk). Zafír Press, Budapest. 2012, 131-150 o.

8. Ferencz V és mtsai: Az autonóm neuropathia egyéb klinikai manifesztációi. In: Neuropathiák a klinikai gyakorlatban. Kempler P, Várkonyi T (Szerk). Zafír Press, Budapest. 2012, 151-198 o.