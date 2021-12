Mediterrán ketogén diétával lassítható a kognitív folyamatok romlása

Az Alzheimer-kór magasabb kockázatával járó enyhe kognitív károsodásban (mild cognitive impairment, MCI) szenvedő embereknél a bélrendszerben előforduló gombafajok aránya megváltoztatható egy módosított mediterrán étrenddel.

"Vizsgálatunkból kiderül, hogy az MCI-ben szenvedő betegek belében a baktériumokkal együtt élő specifikus gombák a mediterrán ketogén étrenden keresztül módosíthatók" - mondta Hariom Yadav főkutató, a Wake Forest School of Medicine molekuláris gyógyászatának adjunktusa.

A mediterrán ketogén diéta az alacsony szénhidráttartalmú, alacsony telített zsirsav tartalmú, magas telitetlen zsírsav tartalmú étrendet jelenti.

Egy randomizált, kettős-vak kísérletben Yadav kutató csoportja azonosította a bél mikrobiomjában található organizmusokat azáltal, hogy 17 idősebb felnőttnél (11 enyhe kognitív károsodással diagnosztizált és hat egészségesnél) szekvenálta a gomba rRNS ITS1 génjét egy hathetes beavatkozás során, módosított mediterrán ketogén étrend alkalmazásával. A kísérlet során az Alzheimer-kór markereit vizsgálták a cerebrospinalis folyadékban és a bélbaktériumokban.

„Bár még nem teljesen értjük, hogy ezek a gombák hogyan is járulnak hozzá az Alzheimer-kórhoz, ez az első ilyen jellegű tanulmány, amely feltárja a mentális egészségünkben betöltött szerepüket” - mondta Yadav. "Ez azt is jeleneti, hogy az olyan étkezési szokások, mint a ketogén étrend, csökkenthetik a bélben található káros gombákat, amelyek hozzájárulnak az Alzheimer-kór agyi folyamatainak lelassításához."

A tanulmány az EBioMedicine folyóirat online kiadásában jelent meg.

Szerző: Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: Fungi in gut linked to higher Alzheimer's risk can be reduced through ketogenic diet (ScienceDaily)