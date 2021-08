Pikkelysömör - A körmök elváltozása is utalhat rá

A napfény jótékony hatása bizonyítottan enyhíti a pikkelysömör tüneteit, az itthoni strandokon és vízpartokon mégis elvétve találkozunk csak effajta gyulladásos bőrbetegségben szenvedő beteggel. Az ok a bőrön és a körmökön megjelenő ijesztő, ám nem fertőző elváltozás.

Bár a pikkelysömör tünetei valóban ijesztőek és nem nyújtanak kellemes látványt, azt hangsúlyozni kell, hogy nem fertőző kórról van szó. A lakosság 1-3 százalékát érintő, különböző súlyosságú bőrbetegség a térden, a nyakon, a hajas fejbőrön – sokszor ezen a területen kezdődik – jelenik meg, de az egész test érintettsége is előfordul, sőt van, hogy a köröm hívja fel rá a figyelmet.

Ahogy Kemény Lajos, egyetemi tanár, a Magyar Dermatológiai Társaság elnöke mondja, a betegségnek genetikai háttere van, ami többé-kevésbé már felderített, de a különböző provokáló tényezők is ludasak a pszoriázis megjelenésében.

A körmök elváltozásai is utalhatnak pikkelysömörre

„A stressz, vagy valamilyen bakteriális fertőzés az, ami elindítja azokat az autoimmun folyamatokat, amelyek az égő, viszkető, fájdalmas hámláshoz vezetnek.

A körmök bizonyos elváltozása is pikkelysömörre utalhat: a sárgásan elszíneződött, megvastagodott, roncsolt köröm esetén automatikusan gombás fertőzésre gondolunk, pedig pszoriázis is állhat a háttérben” – magyarázza a professzor.

A pikkelysömörben szenvedők 10-25 százalékánál ízületi gyulladás is kialakulhat, ami olyan súlyossá is válhat, hogy akár rokkantság lehet a bőrbetegség következménye. A pszoriázisos betegek életminőségét még az is súlyosan ronthatja, hogy közöttük gyakrabban fordulnak elő az anyagcserét érintő kórok – diabétesz, elhízás, zsíranyagcsere-zavar –, amelyek aztán a szív- és érrendszeri elváltozások kialakulását segítik elő. A szívinfarktus vagy az agyvérzés miatti halálozás több mint két és félszer gyakoribb azoknál a betegeknél akik fiatal koruktól kezdve gyakran szorulnak kórházi kezelésre pikkelysömör miatt.

