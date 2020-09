A leggyakoribb bőrproblémák okai

Bőrünk számos hatásnak van kitéve, télen könnyen kiszáradhat, nyáron pedig fontos megóvnunk a napsugarak káros hatásaitól. Vannak azonban olyan problémák, amelyeket nem tudunk elkerülni, így kialakulásuk után fontos a megfelelő kezelés betartása. A két leggyakoribb bőrproblémáról szól a WEBBeteg.hu összefoglalója.

A leggyakoribb bőrproblémák az ekcéma és a pikkelysömör. A köztudatban azonban még mindig számos ellentmondás és tévhit él ezekkel a betegségekkel kapcsolatban.

Hirdetés

A bőr A bőr testünk első védelmi vonala, össztömege teljes testsúlyunk 10-15 százaléka. Egy átlagos termetű felnőtt esetén felülete 2 m2. Vastagsága a különböző területeken 1-5 mm között van.

Az ekcémával együtt kell élni

Az ekcémának sok fajtája létezik, a szakemberek több rokon kórképet is ezzel a kifejezéssel illetnek. Az ekcémák általában elhúzódó, vissza-visszatérő megbetegedések. A kiváltó ok tisztázása és a kezelés hosszadalmas. Az ekcémás betegeknél a mindennapi anyagok is allergiás reakciót válthatnak ki. Ilyen például a gyapjú, a szintetikus textília, a szappan, továbbá a különböző kozmetikumok, mosószerek, a légszennyező anyagok és a gázok is.

Az ekcéma nem fertőző betegség

Az ekcémával járó vörös, viszkető foltok, nedvedző hólyagocskák, rohamszerű viszketési inger jól látható tünetek, amelyek mögött sok esetben nehéz felfedezni a kiváltó okokat. Egy azonban biztos: nem fertőző.

Bővebben Az ekcéma kiváltó okai és típusai

Az ekcéma terápiás lehetőségei

Az ekcémás tünetek általában szteroid készítményekkel kezelhetők. A tünetek enyhülésekor úgynevezett immunmoduláló készítményeket javasolnak, melyek a hosszabb tünetmentes állapot megőrzését is elősegítik. A terápia fontos része a száraz bőr megóvása, a rendszeres bőrápolás, lipidpótlás biztosítása. Az ekcéma nem minden formája gyógyítható véglegesen, de a kiváltó okok elkerülésével, a gyulladás megszüntetésével tünetmentes állapot érhető el. Tisztálkodáshoz és szépségápoláshoz válasszuk inkább a gyógyszertárban beszerezhető, speciálisan az ekcémás bőr ápolására kifejlesztett illatanyag- és színezékmentes készítményeket.

Pikkelysömör - 200 ezer magyar beteg

A pikkelysömör (pszoriázis) az emberi szervezet egészét érintő gyógyíthatatlan betegség. Súlyossága és gyakorisága alapján a bőrgyógyászati megbetegedések egyik legjelentősebb csoportját alkotja. Minden életkorban, férfiak és nők is érintettek lehetnek. Leggyakrabban 20-30 éves személyeken jelentkezik először, de előfordulhat gyermekkorban és időskorban is.

Európában az össznépességnek mintegy 1,5-2%-át érinti, Magyarországon 200 ezerre tehető a pszoriázis sújtotta betegek száma, vagyis a lakosság 2%-a érintett. A pikkelysömör genetikai alapokon kialakuló, autoimmun betegség.

A pikkelysömörre jellemző elváltozások viaszfehér, vaskos, pikkelyes felrakódásokra hasonlító pörkök, amelyek szövődménymentes esetben szárazak, nem nedveznek, nem fekélyesednek ki, nem fertőződnek felül.

A pikkelysömör nem fertőz, de nem is gyógyítható

Fontos, hogy az emberek minél tájékozottabbak legyenek a betegséggel kapcsolatban, ezáltal csökkenjen a betegek társadalmi kirekesztettsége, hiszen ez a bőrbetegség sem fertőző! A pikkelysömör kezelésének a célja a tünetmentesítés. Ez mindig a pillanatnyi állapottól függően kiválasztott szerekkel zajlik: enyhébb esetekben helyi, kenőcsös kezelésekkel, súlyosabb esetekben gyógyszeres kezeléssel, vagy a legkorszerűbb biológiai terápiák alkalmazásával.

Bővebben A pikkelysömör tünetei

Vizsgáltassa ki magát!

A bőrön jelentkező tünetek sok esetben komplex kivizsgálást és személyre szabott kezelést igényelnek. Az orvosi vizsgálat előtt otthon kipróbált terápiák nemcsak, hogy nem hoznak megfelelő eredményt, de így a módosult klinikai kép a diagnózis felállítását nehezíti az orvos számára. Öngyógyítás helyett érdemes tehát szakember tanácsát kérni a bőrpanaszok kezeléséhez. Így megelőzhetők a hosszas kivizsgálások, valamint hibás diagnózisok alapján alkalmazott, kevésbé hatékony kezelések, és azok mellékhatásai.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Gorzsás Anita, újságíró