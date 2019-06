Napallergia vagy valami más?

Vannak emberek, akiknek a napozás nem jelent örömet, épp ellenkezőleg. Ha hosszabb-rövidebb ideig a napon tartózkodnak, hólyagok, kiütések jelennek meg rajtuk, melyek viszketést okoznak.

A köznyelvben napallergiának nevezik ezeket a tüneteket, melyek hátterében valójában különböző betegségek állnak, és nem feltétlenül valódi allergiáról van szó.

A napallergia fogalma mögött a következő betegségek húzódhatnak:

Polimorf fénydermatózis

Mallorca-akné

Fotoallergiás reakciók (fényallergia)

Polimorf fénydermatózis

Fontos! A bőrrák megelőzésére biztosabb módszer a napozás elkerülése, mint a napsugár káros hatásai ellen óvó olajok és krémek használata. Ne essünk a hamis biztonságérzet hibájába!

Ez a leggyakrabban napallergiának nevezett betegség, ami olyan bőrfelületeken jelentkezik, amelyek még nem szoktak hozzá a naphoz, így például a dekoltázson, a vállakon, a nyakon, a karok belső oldalán, és a lábak bőrfelületén. A polimorf fénydermatózis kiütésekkel, viszkető foltokkal és hólyagképződéssel jár.

Többnyire világos bőrű nőkön jelentkeznek a tünetek. Mivel megjelenési formája változatos (polymorf), nem lehet előre megjósolni, mikor alakul ki. A kiütések gyakran eltűnnek egy-három hét napon való tartózkodás után, vannak, akiknél csak a déli országokban töltött nyaralás során jelentkeznek a panaszok.

A betegség oka ismeretlen. Kiváltója a napsütés, ami nagy energiájú elektromágneses sugárzás. Hatására a bőrben reaktív oxigén-kötések keletkeznek. Az egészséges bőr védőmechanizmusok sokaságával rendelkezik, melyek semlegesítik a kötéseket, vagy megakadályozzák kialakulásukat. Szakértők szerint a polimorf fénydermatózisban szenvedő személyeknél ez a mechanizmus nem működik. Ezért a szervezet fokozott immunválasszal reagál, és kellemetlen hólyagok keletkeznek.

A bőr védelme

Magas UV-A-védelmet biztosító fényvédő termékek, például mexoryl-fényszűrővel rendelkező napvédő készítmények alkalmazása szükséges. Védheti bőrét olyan antioxidánsokat tartalmazó napvédő termékekkel, mint amilyen a glycosyl rutin, az E- vagy C-vitamin. Célszerű az ilyen antioxidánsokat tartalmazó normál testápolókat már két héttel nyaralás előtt alkalmazni, mivel a bőr ezeket e védőanyagokat képes elraktározni.

A kalcium-készítmények megelőző szerepe nem bizonyított. Ennek ellenére néhány páciensnél alkalmazásuk bevált. Ajánlott inkább omega-3 zsírsav vagy halolaj használata.

Súlyosabb panaszok esetén ésszerű lenne az orvos által végzett fokozatos fényterápia alkalmazása, melynek segítségével a bőr hozzászokhat a fényhez.

Megelőzés

Megelőzés céljából gyakran A-provitamin vagy béta-karotin antioxidáns szedését javasolják, mivel ezek semlegesítik a szabad gyököket. Az ilyen antioxidánsok megelőző hatása tudományosan még nem bizonyított.

Mivel azonban a béta-karotin semmilyen komolyabb mellékhatást nem vált ki, megéri kipróbálni. De vigyázat! Dohányosoknál a túl sok béta-karotin (több mint napi 20 mg) növeli a tüdőrák kockázatát, ezért ők ne alkalmazzák ezt a módszert! Bármilyen gyógyszert is szed, előtte kérje ki orvosa véleményét!

Mallorca-akné

A páciensek bőrében, akiknél a napallergia ezen formája jelentkezik, az UV fény hatására felszabaduló szadad gyökök reakcióba lépnek a napvédő termékek és testápolók zsíros összetevőivel vagy a bőr által termelt faggyúval. Ezáltal a szőrtüszőkben gyulladásos reakciók zajlanak le. Többnyire a dekoltázs környékén keletkeznek kis aknészerű pattanások. Főként olyan fiatal felnőtteket érint a probléma, akik zsírosabb bőrűek, és hajlamosak az aknék képződésére.

Megelőzés céljából ajánlott magas UV-A fényvédő faktorú napgélek használata. A gél nem tartalmaz zsírt, zsíros összetevőt.

A csomagoláson lévő hipoallergén felirat csupán arra utal, hogy az összetevők az átlagosnál kevésbé valószínű, hogy allergiás reakciót váltanak ki allergiapotenciáljuk tesztelése alapján.

Fontosabb azzal tisztában lenni, hogy zsírt nem tartalmazó termékről vagy gélről van-e szó. Mindezek mellett azokban a hetekben, amikor azt tervezi, hogy a közeljövőben sokat fog napozni, kerülje a zsíros krémeket, testápolókat is, és használjon zsírmentes szereket.

Fotoallergiás reakciók

Néhány anyagból a napfény hatására olyan bomlástermékek képződnek, amelyek allergiát vagy bőrelszíneződést válthatnak ki.

Ilyen elváltozásokat okozhat bizonyos gyógyszerek szedése, így például antibiotikumok, gyulladáscsökkentők, vízhajtók és az orbáncfű is. Valamint néhány növénnyel (így például a zellerrel, a petrezselyemmel, a citrusfélékkel, a fügefa nedvével és a medvetalppal) való érintkezés is kiválthat hasonló tüneteket. Parfümök vagy bizonyos parfümmentes krémek és a napsugárzás együttes hatására is jelentkezhet allergiás reakció.

Ha tartósan gyógyszert kell szednie, tájékozódjon arról nyaralás előtt, hogy azok hatóanyaga vagy valamelyik összetevője miatt a napsütés okozhat-e valamilyen problémát.

A napvédő készítmények kémiai szűrőire adott ismert allergiás reakciók esetén ajánlott kizárólag ásványi szűrővel rendelkező fényvédő szereket alkalmazni, ezek titán-dioxid vagy cink-oxid mikropigmenteket tartalmaznak. De számos más mikropigmenteket tartalmazó fényvédő készítmény is kapható.

Elsősegély

A gyötrő viszketést hűsítő, antihisztamint vagy kortizont tartalmazó géllel enyhítheti. Az antihisztaminok gyorsabban hatnak, de nem olyan hatékonyak, mint a kortizon, ami viszont hosszabb idő alatt fejti ki hatását.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos