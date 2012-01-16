Megharapta a lányom egy kutya, mit tegyek? Az orvos válaszol

Megharapta egy kutya a lányom. A gazdái szerint be van oltva veszettség ellen, de én mégis aggódom. Hogy veszem észre, ha baj van? - Válogatás a WEBBeteg Orvos válaszol rovatának kérdéseiből.

Tisztelt Doktornő! "Tegnap egy, az utcán kódorgó kutyát simogatott az 5 éves lányom, és a kutya kicsit megkapta a mutatóujját, vérzett is neki, de nem volt vészes, az ijedelem nagyobb volt. Mint utóbb kiderült, a kutya egy néhány házzal feljebb lakó házaspáré, és elmondásuk szerint be volt oltva a kutya veszettség ellen. De én mégis negyon aggódok. Hogyan veszem észre, ha van valami baj? A kutya hogyan viselkedik olyankor, ha veszett? Gyógyítható ez a betegség? Ha kap oltást ellene, biztosan meggyógyul?"

Kedves Kérdező!

Ilyen esetben a dolognak jogi és egyéb következményei vannak, szigorú szabályokat kell betartani a veszettség veszélye miatt.

Először is a gyermeket el kell vinni a gyermekorvoshoz, be kell neki jelenteni az esetet, akár ügyeletre is mihamarabb.

A kutya gazdájának kötelessége - vagy ha ő nem teszi, akkor önöknek - az illetékes állatorvosnak bejelenteni az esetet. Neki ki kell menni és ő megállapítja, hogy a kutya tényleg be volt-e oltva, illetve, ha szükségét látja, akkor 2 hétre karanténba zárja a kutyát.

Milyen tünetek jelzik a veszettséget? Kutyáknál három szakaszt különböztethetünk meg. Az utolsó, harmadik szakasz a 12-15. napon jelentkezik, a gyanús állatokat ezért figyelik meg legalább két héten át az állatorvosok. A lakásban tartott, vagy idomított kutyák mintegy 15-20 százalékában azonban a második, „dühöngő” szakasz kimaradhat. A tompult, kedvetlen állatokon csakhamar a bénulásos tünetek jelentkeznek, és a betegség 4-5. napján elpusztulnak („csendes veszettség”). Embereknél különböző a veszettség lappangási ideje és lefolyása. Amíg a marás helyén a testbe jutott vírusok, illetve az idegrendszer érintettsége eléri az agyvelőt, átlag 18-60 nap telik el. Legtöbbször a 20-40. napon jelennek meg a központi idegrendszeri tünetek veszettség esetén.

Már az első vizsgálat alkalmával is az állatorvos kiad egy papírt, amit 24 órán belül a gyermekorvosnak el kell vinni, majd 2 hét múlva úgyszintén kiad egy lapot a záróvizsgálat eredményéről.

Ha a kutya nem volt beoltva, akkor szóba jön a veszettség elleni oltás, de mivel ez nem veszélytelen, így a gyermekorvosnak körültekintően kell eljárnia. A harapás után adott sorozatoltásban a veszett állat által megharapott (feltehetően lappangási időszakban lévő fertőzött) személy részesül. A központi idegrendszeri tünetek kialakulása után sorozatoltással már nem kezelhető a betegség.

(WEBBeteg - Dr. Balogh Andrea, gyermekgyógyász; Dr. Rákóczi Éva belgyógyász-infektológus)