Elindult az idei pollenszezon, egyre több embernél jelentkezhetnek allergiás tünetek

MTI
megjelent:

Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja, így egyre több pollenallergiásnál jelentkezhetnek allergiás tünetek - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint jelenleg a mogyoró pollenkoncentrációja jellemzően közepes, helyenként magas szintet ér el, az éger virágporának koncentrációja országosan közepes, több területen azonban elérheti a magas, sőt akár a nagyon magas szintet is.

A ciprus- és tiszafafélék virágporának koncentrációja egyelőre az alacsony-közepes tartományban alakul, azonban várhatóan gyorsan emelkedik, és egyre több helyen érheti el a magas szintet.

A juhar, a kőris, a nyár és a szil pollenjéből már néhány szemet regisztráltak, egyelőre alacsony koncentrációban – tették hozzá, jelezve, hogy a kültéri allergén gombák spóraszáma jelenleg jellemzően alacsony.

Pollennaptár

Az NNGYK azt javasolta, hogy a mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel a tünetek – elsősorban orrfolyás, tüsszögés és könnyezés – megjelenésére, illetve erősödésére, és szükség esetén kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól.

(MTI)

Frissítve: 2026.02.25. 09:27, Megjelent: 2026.02.25. 09:27
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Pollenallergia téma

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Hangonyi Csilla

Dr. Hangonyi Csilla

Tüdőgyógyász, allergológus

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Tárnok Ildikó

Dr. Tárnok Ildikó

Allergológus, Pulmonológus, Immunológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Vetélés
Vetélés

Mi okozza? Milyen tényezők hajlamosítanak rá?
Szorongás
Szorongás

Kezelésének két fő irányzata van.
8 gyakori ok az orrfolyás hátterében
8 gyakori ok az orrfolyás hátterében WEBBeteg - Cs. K., fordító
Túlélési tanácsok parlagfű-allergiásoknak
Túlélési tanácsok parlagfű-allergiásoknak Allergiaközpont - Dr. Balogh Katalin, allergológus, fül-orr-gégész
Hasznos tippek pollenallergiásoknak
Hasznos tippek pollenallergiásoknak WEBBeteg összeállítás
Gyakori kérdések és félreértések az allergológiában WEBBeteg összeállítás - Dr. Brugós László, tüdőgyógyász
Az allergiás nátha, napjaink népbetegsége
Az allergiás nátha, napjaink népbetegsége WEBBeteg - Dr. Horváth Balázs
Allergia vagy nátha? - Az allergiás nátha tünetei
Allergia vagy nátha? - Az allergiás nátha tünetei WEBBeteg összeállítás - Dr. Brugós László, Dr. Horváth Balázs