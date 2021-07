Mire figyeljen kertészkedésnél, ha allergiás?

A pollenallergiásoknak sem kell lemondaniuk a kisebb-nagyobb tavaszi kerti munkák elvégzéséről, de nem árt, ha ügyelnek arra, hogy mikor végezzék a munkálatokat és mit ültessenek. A tünetmentes kertészkedéshez dr. Pintér Judit, allergológus nyújt segítséget.

Időben szerezze be gyógyszereit!

A pollenallergia által okozott szénanátha - az allergén növény pollenszórásának idején - jelentősen megnehezíti az allergiások életét. A már diagnosztizált allergiások minden bizonnyal felkészülten várják a szezont, ismerik a tüneteket okozó növényt és virágzásának időpontját. Dr. Pintér Judit szerint már az első pollenek megjelenésekor tanácsos felkeresni a kezelőorvost, így a gyógyszeres kezelés is időben megkezdhető. Ehhez azonban nem elég a pollennaptárt ismerni, mert az időjárási változások hatására a növények pollenszórása előbbre, vagy későbbre is tolódhat. Lényeges, hogy a betegek az aktuális pollenjelentést is kövessék. Ez mind a hétköznapi életben, mind pedig a tervezett kertészkedés során hasznos segítség lehet.

Az ideális választás

A szabadtéri munkálatokat tehát jó, ha nem az allergén növény virágzásának csúcsidőszakára időzítjük, de a „mikor” mellett az is lényeges, hogy hol, milyen környezetben végezzük a kertészkedést. A növények ugyanis eltérő allergenitással rendelkeznek. A legismertebb allergén a parlagfű, de sok más növény is okozhat hasonló panaszokat az allergiások számára. Az Amerikai Asztma, Allergia és Immunológia Akadémia ezért a pollenallergiás betegeknek olyan növények ültetését javasolja, melyek pollenkibocsátása alacsony.

Jó választás lehet számukra a begónia, a dália, százszorszép, a rózsa, a petúnia, a tulipán, a nárcisz és az írisz és a liliom. A fák közül az alma, cseresznye, szilva, vagy magnolia. Azok a növények, melyek pollenkibocsátása magas, jelentősen fokozhatják az allergiás tüneteket. Nem javasolják ezért a kőrisfa, nyírfa, nyárfa, mogyoró, ciprusfélék és fűzfa ültetését.

Tanácsok allergiásoknak

A szépen gondozott kert kialakítása sok munkát és időt igényel. A kertészkedést lehetőleg ne a kora reggeli órákban kezdjük, a pollenszám ugyanis hajnal 5 és délelőtt 10 óra között a legmagasabb.

Dr. Pintér Judit arra is felhívja a figyelmet, hogy az időjárás szintén fontos szempont a munkálatok végzéséhez. Szeles, napos, száraz időben a pollenkoncentráció magasabb; míg szélcsendes, felhős időben alacsonyabb.

Fűnyírás közben viseljünk pollenmaszkot, vagy védőszemüveget, kertészkedés közben pedig kesztyűt. A manapság közkedvelt talajtakaró, a mulcs penészgomba allergiások számára nem jó választás, mivel a nedves környezetben a gombák könnyen megjelenhetnek. Ez okból ügyeljünk ősszel az avar eltakarítására is.

Gondos gyomtalanítással, számos allergén levegőbe jutását előzhetjük meg. A munka végeztével a kerti öltözéket hagyjuk a lakáson kívül, ilyen módon is csökkentve a bejutó pollenek mennyiségét. Kertészkedés után pedig alapos zuhanyozással szabaduljunk meg a bőrünkre és a hajunkra tapadt pollenektől.

(Budai Allergiaközpont - Dr. Pintér Judit, allergológus)