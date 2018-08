Frontok indíthatják be a szülést

A hideg- és a melegfront is hozzájárulhat a szülés beindulásához, önmagában a kánikula miatt viszont nem születik több baba. A várandósoknak ugyanakkor plusz megterhelést jelent az extrém meleg, figyelmeztet a Debreceni Egyetem szakembere.

Naponta átlagosan 10-12 szülés zajlik a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. Az elmúlt, meleg nyári hetekben volt olyan nap, amikor 19, de olyan is, amikor mindössze 4 édesanya adott életet gyermekének.

Bár a kánikula a várandós szervezetre is hatással van, a változó szülésszámok nem hozhatók összefüggésbe a kánikulával, az év más időszakában is vannak hasonló eltérések – mondja Póka Róbert klinikaigazgató. Az idei és az elmúlt évek adatai alapján, nyár közepén egy hónap alatt általában 250-280 kisbaba jött világra a Klinikai Központ szülészetén, ez a szám pedig nem mutat jelentős eltérést az év más időszakaihoz képest.

Póka Róbert szerint a várandós szervezet működésére leginkább a légnyomás változása lehet hatással. Az általános tünetek – fejfájás, ingerlékenység, nyomottság, rossz közérzet, fáradékonyság, tompultság, kedvetlenség – mellett a méhtevékenység idő előtti fokozódása is gyakori jelenség.

Az emelkedő légnyomás gyakran idéz elő tüneteket és fokozhatja a méh összehúzódását

A légnyomás a hidegfront előtt álló területen alacsonyabb, a mögöttes területen pedig magasabb, melegfront esetén pedig épp fordítva. Összességében tehát az emelkedő légnyomás révén akár a hideg-, akár a melegfront érkezése is segítheti a szülés beindulását – magyarázza a szakember. Ez akár jótékony hatású is lehet, de kifejezetten hátrányos azoknál a várandósoknál, akiknek a magzata még nem elég fejlett.

A frontokat elkerülni nem lehet, a kánikula közvetlen hatásai ellen viszont feltétlenül érdemes védekezniük a leendő anyukáknak. A várandós szervezetében a keringés és a só-víz háztartás labilisabb, ez pedig önmagában indokolja, hogy a kismama tekintettel legyen az extrém meleg okozta káros hatások megelőzésére. A legfontosabb teendő a közvetlen napsütés kivédése, napernyő, szalmakalap, napszemüveg, fényvédő-hidratáló krém használata – javasolja a professzor.

Hőhullám esetében legfontosabb a bő folyadékfogyasztás

Úgy hogy az az ásványi sók és fehérjék arányos növekedésével történjen. Ez legegyszerűbben az alacsonyabb szénhidrát tartalmú gyümölcsök bőséges fogyasztásával érhető el. A kismamáknak arra is figyelniük kell, hogy a várandósság alatt eleve 150 százalékot teljesít a szív-érrendszer, a megnövekedett párologtatás és izzadás miatti fokozott folyadékbevitel pedig a terhességi vizenyő fokozódását idézheti elő. A hőségben csökkenő étvágy ronthatja a fehérjehiányt, ami viszont tovább fokozza a vizenyőképződést és jellemző lehet a vérnyomás emelkedése is.

Kánikulában fontos a fizikai aktivitás csökkentése, és bár a vízpart, az úszás természetesen az egészséges várandósságban is kellemes időtöltés lehet, de extrém hőségben Póka Róbert még így sem javasolja a szabadtéri tartózkodás. A szakember a klímeberedezések túlzott használatának veszélyeire is figyelmeztet: a kinti hőség és a túlságosan lehűtött helyiségek közötti közlekedés könnyen okozhat a várandósoknál felső légúti hurutot és a fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet is csökkentheti.

(Debreceni Egyetem)