Vitaminhiány és a pszichiátriai kórképek összefüggései

A vitaminok az alternatív gyógyászat Szent Gráljává váltak, így sokszor túlzó várakozás, tévhitek veszik körül őket. Sokan például a C-vitamint az egészség általános biztosítékának látják, és több C-vitamin több egészség alapon valójában már egészségtelen mértékben, túladagolva fogyasztják. A vitamin-kérdésről a fogyasztók körében szabályos hitviták zajlanak sok indulattal (pl. a szükséges napi mennyiségek körül), egyesek összeesküvéselméleteket gyártanak, így nem meglepő, hogy a laikusok számára nem könnyű a tisztánlátás. De mi a helyzet ezekkel az anyagokkal valójában?

A vitaminok az emberi szervezet működése számára nélkülözhetetlenek, és mivel a szervezet nem vagy csak bizonyos körülmények között képes előállítani őket, így táplálékunkkal kell bevinnünk azokat. Normál, vegyes táplálkozás mellett azonban a napi szükségletet többnyire probléma nélkül felveszi szervezetünk, így életformaszerű szedésük nem indokolt, ám tény, speciális körülmények között (pl. téli, napfényhiányos időszakok) vagy egyes betegségek mellett kiegészítő, célzott pótlásuk szükségessé válhat.

A vitaminhiány betegségek forrásává, meglévő betegségeket rontó tényezővé válhat, pszichiátriai és testi kórképekben egyaránt. Ezen rövid összefoglalásban a pszichiátriai vonatkozásokról írok.

Bővebben A pszichés kórképekről részletesen

Hirdetések

B-vitaminok

Különféle, számokkal jelölt vitaminok tartoznak ebbe a csoportba. Az idegrendszeri működés szempontjából közülük elsőként kiemelendő a B 1 -vitamin (tiamin) szerepe. A B-vitaminok vízoldékonyak, emiatt a túladagolás veszélye csekély, de egészséges szervezet normál vegyes táplálkozás mellett nem igényel célzott pótlást, noha az emberi szervezet maga nem tudja előállítani.

Idegrendszeri hatásait az úgynevezett citromsav-ciklus, a cukoranyagcsere szabályozásán és egyes aminosavak (pl. leucin) előállításának befolyásolásán keresztül fejti ki. Szükséges az alkohol lebontásához is, de az alkohol csökkenti is a B 1 -vitamin hatását, az alkoholistáknál nem ritka Wernicke-Korsakov-szindróma B 1 -vitamin hiánybetegségnek is nevezhető. Ahogy öreg tanárom mondta az egyetemen, "aki iszik, az nem eszik", tehát esetükben az elégtelen vitaminbevitel is része a folyamatnak, aminek szellemi leépülés, emlékezetzavar, valótlan történetek kitalálása, hangulatzavar a tünetei. Alkoholbetegek kórházi kezelésében, pl. a megvonási tüneteknél rutinszerűen alkalmazzuk a B-vitaminokat.

A B 1 -vitamin hiánya együtt járhat a B 6 -vitamin hiányával is, adott helyzetben elégtelen vagy rossz táplálkozás, alkoholizmus esetén leginkább. Hiánya gyengíti az immunrendszert és zavart okoz idegi jelátviteli folyamatokban fontos neurotranszmitterek (pl.: noradrenalin, szerotonin) működésében.

Mind a B 1- és a B 6 -vitamin hiánya szerepet játszik az úgynevezett neuropathiák (fals ingerek érkezése távoli idegnyúlványokból, pl.: bizsergés, viszketés) kialakulásában. Alkoholbetegeknél szintén nem ritkák ezek, de a B-vitamin-hiány persze nem csak alkoholproblémák velejárója, pl. a B 6 szint terhesség esetén is csökkenhet, vagy érdekesség, egyes fogamzásgátlók akár 20%-kal is ronthatják a B 6 -vitamin hasznosulását.

A B 12 -vitamin szerepe is fontos az idegrendszer megfelelő működésében, az idegszálakat körülvevő, nagyon fontos, úgynevezett mielin-hüvelyek megfelelő képzése stabilan jó B 12 -vitaminszint nélkül nem tud végbemenni. A B 12 felszívódása gyomorbetegeknél sajnos problémás lehet, de a dohányzás is rontja a hasznosulását! Terhesség és szoptatás alatt a B 12 igény ugyancsak fokozott lehet. Fontos tudni azt is, hogy kedvezőtlen esetben a ma divatos vegetáriánus életmód velejárója is lehet B 12 -vitamin hiány.

C-vitamin

A tévhittel ellentétben a C-vitamint nem Szent-Györgyi professzor "találta fel", a skorbut ellenes hatás már évszázadok óta ismert volt, de nem volt meg maga a hatásért felelős anyag. Ő a munkatársaival a hatóanyag izolálásában játszott fontos szerepet, de érdekesség, a témán több kutatócsoport is dolgozott párhuzamosan a világban, az elsőbbségről vádaskodásokkal tarkított, elmérgesedő vita zajlott, végül szabadalmi hivatal, majd a Nobel-bizottság mondta ki Szent-Györgyiék elsőbbségét.

A C-vitamin az idegrendszeri betegségek közül befolyásolni tudja a Parkinson-kór előrehaladtát, mivel hatása van a dopamin-anyagcserére. Gyulladáscsökkentő hatása szintén kedvező, javítja az immunrendszert és a vas felszívódást is segíti. Szellemi leépülési folyamatokkal szemben is rendelkezik bizonyos védőhatással, és a vérnyomásra is kedvező hatással, ami szintén pozitív az agyi vérkeringésre.

Számos belgyógyászati és egyéb kórkép esetén is kutatják, leírják szerepét, ám a magam részéről óvatosan írnék az elvárásokat illetően, mert bár sokszor segíthet, de a gyakorlatban (a skorbutot leszámítva) azért nem igazán van olyan betegség, amit C-vitaminnal tényleg meg lehet gyógyítani. Másrészt, aki figyel a C- (és egyéb) vitaminokra, az általában figyelmesebb és tudatosabb egyéb életvezetési kérdésekben is, így egy-egy faktor szerepe nehezebben kiragadható.

D-vitamin

A pszichiátriai betegségek, konkrétan a depresszió vonatkozásában kiemelten érdekes szerepe lehet a D-vitaminnak, melynek alacsony szintje fáradtságot, kedvetlenséget, levertséget okozva a depresszió tüneteit mutatja.

A D-vitamin természetes úton, a bőrünkben is keletkezik, de ehhez megfelelő mennyiségű napfény (UV) is szükséges, ám aktív 1,25-dihidroxi-kolekalciferollá alakulásához a májban és a vesében is szükségesek bizonyos "gyártási" lépések, így romlott máj- és vesefunkciók vagy a fényhiány egyaránt vezethet a D-vitamin hiányához. Hosszabb, sötétebb téli időszakokat hozó észak Svédországban például az orvosi vizsgálatok közé gyakran tartozik egyszerű vérvétellel a D-vitamin szint meghatározása, és szükség esetén pótlása.

Egyes kutatások szerint a depressziós betegek kb. 15%-nál lehet D-vitamin-hiányt mérni, de a statisztikákkal óvatosan kell bánni, a hiány ok, de következmény is lehet, hiszen a depressziós betegek hajlamosak önmagukat jobban elhanyagolni, és kevésbé figyelni a megfelelő vegyes alaptáplálkozásra. Ám szezonális (télen romló), vagy terápiára rosszul reagáló, szociális-családi okokkal, más testi betegséggel nem magyarázható depresszió esetén érdemes gondolni a D-vitamin szerepének lehetőségére is. Fontos, hogy a vízoldékony C-vitaminnal ellentétben a D-vitamin könnyebben túladagolható, így ilyen kiegészítő terápiát csak háziorvosunkkal egyeztetve folytassunk!

E-vitamin

A C-vitaminhoz hasonlóan antioxidáns, sejtvédő hatású, bizonyos védelmet jelent szellemi leépüléses folyamatokkal, pl. Alzheimer-kórral szemben. A gyakorlatban azonban ez a hatása nehezen mérhető, és az E-vitamin sem tekinthető a ma még gyógyíthatatlan Alzheimer-kór megoldásának, maximum a romlás kismértékű lassítása remélhető tőle. Szintén a szellemi leépülésekkel szembeni kedvező hatása, hogy az agyi erek elmeszesedését is lassítani tudja valamennyire.

Összességében

Fontos hangsúlyozni, hogy a vitaminok csak egy építőkockának tekinthetők az egészséges életmód bonyolult építményében. Ép testben ép lélek, tartották már a régiek is, a fizikailag és szellemileg aktív életforma, normál testsúly, megfelelő mennyiségű és szélsőségektől mentes vegyes táplálkozás, a káros szenvedélyek kerülése mind-mind nélkülözhetetlen az egészségtudatossághoz, és nem pótolhatók vitaminpasztillákkal.

Viszont a szellemi aktivitás szerepét fontos kiemelni, az "agytréninget" (pl. olvasás, tanulás, szellemi élmények, stb.), a családdal, barátokkal való kapcsolatot, pozitív szociális ingereket, melyek mind kellenek a kiegyensúlyozott hangulathoz, és védenek akár későbbi szellemi leépülésekkel szemben is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Dinya Zoltán, pszichiáter főorvos