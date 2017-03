A tbc fertőzésnek nincsenek specifikus tünetei, sőt, az esetek nagy részében sokáig tünetmentes. A tüdőtuberkulózis felismerésében így kiemelkedő szerepe van a szűrővizsgálaton való rendszeres részvételnek.

A tüdőtuberkulózis (tbc, más néven tüdőgümőkór) fertőzéses eredetű megbetegedés, melyet a Mycobacterium hominis és Mycobacterium bovis nevű baktériumok okoznak. Utóbbi típusa veszélytelenebb, amely inkább a gyermekkori bél eredetű tbc fertőzésekért felelős.

A betegség ugyanis nemcsak a tüdőt érintheti (pulmonáris tubercolosis), hanem megbetegítheti a gyomor-bélrendszert (pl. ha fertőzött tej fogyasztásával kerül be a szervezetbe), a húgy- és ivarszerveket, a csontokat, a bőrt vagy akár a központi idegrendszert, agyhártyagyulladást (meningitis tuberculosa) okozva.

Hirdetések

A téma cikkei 2/1 A tüdőtuberkulózis (tbc) tünetei és rizikófaktorai

2/2 A tüdőtuberkulózis (tbc) diagnosztizálása, kezelése és megelőzése

A tbc tüdőn kívüli formái napjainkban, a fejlett társadalmakban igen ritkák – a fertőzés előfordulási gyakorisága jelentősen függ tehát a szociális helyzettől. A világon mintegy 8-12 millió új fertőződés történik évente – leggyakoribb a betegség Dél-Afrikában, ahol 100 000 lakosra több mint 200 fertőzött személy jut.

Magyarországon a XX. század elején még a halálesetek negyedéért volt felelős a tüdőgümőkór, amit akkor népbetegségnek tartottak (Morbus hungaricus néven vált ismertté akkoriban). Ez az igen magas megbetegedési arány napjainkra jelentősen lecsökkent. A második világháború után kiteljesedett az országot behálózó tüdőgondozó hálózat, felfedezték a tbc elleni hatásos gyógyszereket, általánossá vált a kór elleni védőoltás, így a tbc elleni küzdelem jelentősen felgyorsult. Ma hazánkban 20-35 fertőzött személy jut 100 000 lakosra a különböző megyékben.

Tüdőtuberkulózis

A tüdőtuberkulózis terjedése

A tüdőtuberkolózis kórokozója elsősorban cseppfertőzéssel terjed, azaz a fertőzött személy terjeszti azt köhögésével, tüsszentésével, beszédével vagy nyálával. Ezen kívül a fertőzött tárgyak is veszélyesek lehetnek, de a szoptató anya is átadhatja gyermekének, mint ahogy szervátültetéssel, fertőzött ételekkel és szexuális úton is terjedhet. A betegek általában azokat betegítik meg, akikkel szinte naponta találkoznak, hiszen a fertőzéshez többszöri találkozás szükséges a kórokozóval.

A baktérium bárkinek a szervezetébe bekerülhet, aki védőoltás vagy egy korábbi felépülés útján nem szerzett ellene védettséget, illetve valamilyen egyéb betegség miatt csökkent a szervezete ellenállóképessége (pl. diabétesz, AIDS).

Multirezisztens tuberkulózis baktérium Az újonnan keletkező esetek gyakorisága, és a modern orvostudománytól elzárt közösségek mellett, az erélyes kezelési sémák is növelik a kórokozó ellenállását. A rezisztencia (ellenállóképesség) azt jelenti, hogy a kórokozó kisebb-nagyobb mértékben ellenáll az antituberkulotikus terápiának.



Világos, hogy az a kórokozó maradhat életben, amely a kezelésnek leginkább ellenáll, illetve annak az életképessége lesz kiemelkedő, amely a fejlődő országokban úgy képes betegséget létrehozni, hogy nem okozza nagyon gyorsan a megbetegedett személy halálát. Így a szaporodóképessége tovább megmarad, vagyis az életben maradás esélyei jelentősen nőnek.



Multirezisztens tuberkulózis baktérium

A tüdőtuberkulózis tünetei

A tüdőtuberkulózis tünetei nem specifikusak, azaz nem említhetünk olyan jeleket, melyek fennállása esetén a diagnózis biztosan kimondható, így annak megállapításához további vizsgálatok szükségesek.

A betegség általános tünetei:

A légzőszervi tünetek közül leggyakoribb a köhögés (jellemzően a 3 hétnél tovább tartó, visszatérő köhögési rohamok jelzik a betegséget), a hátfájás és a gyakran véres köpetürítés. A betegségre jellegzetesnek régebben a véres köpetet tartották, ám ez nem mindig jelentkezik (napjainkban pedig inkább a tüdő rosszindulatú daganata okozza). Ritkábban mellkasi fájdalom, nehézlégzés észlelhető.

Gyorsan rosszabbodó kórformában, vagy a tüdő nagy területének érintettségekor magas láz, gyors ütemű testsúlyvesztés jelentkezik, de a gyors állapotromlással járó forma nagyon súlyos esetben akár halált is okozhat.

A tüdőtuberkulózis rizikófaktorai

A tbc előfordulása nagyban függ a szociális és környezeti feltételektől. Rossz szociális körülmények, és a környezetben nagyobb számú tbc- s beteg előfordulása hajlamosít a megfertőződésre, így gyakoribb a betegség

alkoholisták,

hajléktalanok,

bevándorlók,

egészségügyi dolgozók,

zárt közösségben élők között,

valamint az orvosi ellátást nélkülöző területeken,

háborús térségekben.

Ezen túl, mint minden fertőzés, a tbc is gyakoribb legyengült, egyéb alapbetegséggel rendelkező betegek körében, elsősorban

a cukorbetegek,

a szteroiddal kezeltek

és a HIV pozitívak közt.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos

Lektorálta: Dr. Reinhardt István